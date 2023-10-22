Жители Астрахани раскритиковали власти за проблему с водоснабжением

22 октября 2023, 13:59

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В домах левобережной части Астрахани несколько дней нет водоснабжения, и воду приходится покупать, так как жители не извещены о графике работы водовозок, пожаловались горожане. Подача воды прекращена из-за ремонтных работ, сообщили в "Водоканале".

Длительное отключение воды создало проблемы жителям

С 20 октября корреспондент «Кавказского узла» стал получать сообщения от левобережной части Астрахани о том, что в их квартиры перестала поступать холодная и горячая вода. "Воду отключили без предупреждения. Мы не смогли сделать запас воды. В результате купать и кормить детей пришлось у свекрови, которая живет в частном секторе в другом районе города", - возмутилась, в частности, многодетная мать Елена Курышева.

Семья Курышевых проживает в многоквартирном доме на улице Моздокской в Советском районе города и воспитывает трех малолетних детей. Из-за отключения водоснабжения дети не ходят в садик. Возникла также проблема с приготовлением пищи. "Мне что, во дворе костер разжигать, чтобы борщи и каши готовить? У нас старая проводка, я боюсь включать электроплитку и чайник. Отвезли детей к бабушке. Но она тоже не железная. Муж и я обедаем на работе. Постирать белье тоже невозможно", - рассказала Елена Курышева.

На вопрос, был ли организован подвоз питьевой воды, женщина ответила утвердительно. "Но вы бы видели очередь за водой! Понятно, что не всем досталось. Да и много ли в руках унесешь? И график подвоза нам никто не сообщил. Стоять дежурить во дворе только пенсионерки могут. А как быть людям работающим?" - сказала она.

Семья Ивановых 25 лет проживает на улице Татищева. Их дети взрослые и проживают отдельно. Супруги живут сейчас одни, в их квартире также отключено водоснабжение. "Утром проснулись три дня назад - воды нет. Ее и раньше отключали постоянно. Но временно. А тут до обеда нет, к ужину нет. На следующий день нет. Звоню в службу водоканала – телефон не отвечает, дежурный недоступен. Потом на сайте мэрии появилась информация о ремонтных работах. И куда нам? На Волгу с ведрами идти? Говорят, воду включали. Но мы в это время на работе были", - сказал инженер-строитель Александр Иванов.

Мужчина рассказал, что проблема с водоснабжением в их микрорайоне «нередкое явление». Качество воды также часто «неприемлемое – вода идет ржавая». Тяжело переносить такие отключения в жаркий летний период. "Бывают плановые отключения. О них хотя бы предупреждают. А тут раз – и нет воды несколько дней. Мы бы хоть ванную набрали, заранее бы постирали", - сказал Иванов.

Он затруднился ответить, подвозили ли в микрорайон воду, так как супруги весь день 20 октября и в субботу [21 октября] были на работе. Мужчина отметил, что в соседнем доме проживают два инвалида-колясочника. "Как им справляться с ситуацией? Да, там соцработники помогают. Но они же не могут им баклажки с водой постоянно носить", - сказал он.

Строитель Карим Музгунов проживает на улице Кубанской, воспитывает двух дочерей, а недавно родился сын. В квартире также живет его мама – инвалид второй группы. "Вернулся позавчера [20 октября] с вахты. Жена плачет: как детей кормить? На электроплитке готовит. В магазин бегает – баклажки с водой покупает. За мамой уход нужен, а как без воды? В селе когда жили – там колодец был, скважина. Речка была. А тут город. Железобетон. Альтернативы водоснабжению нет", - сказал мужчина.

Астраханец рассказал, что, по его наблюдениям, воду в их микрорайоне подвозили только в больницу. "Может, и людям подвозили. Не видел. Мы воду в магазине пока покупаем", - пояснил Музгунов.

В то же время жительница многоквартирного дома на улице Перелазная Олеся Бучина сообщила, что отключений водоснабжения в их микрорайоне не было. Но она отметила, что их дом аварийный – «с водой большие проблемы». "Если на нижние этажи вода поступает тонкой струйкой, то на пятый этаж она не доходит. Бьемся уже не первый год, чтобы либо отселили нас отсюда, либо ремонт сделали. Нельзя так издеваться над людьми", - сказала женщина.

"Водоканал" объяснил отключение воды ремонтом и профилактическими работами

Все опрошенные журналистом астраханцы сообщили, что к утру 22 октября теплоснабжение в их квартирах отсутствует, и ни холодная, ни горячая вода в кранах так и не появилась.

Дежурный сотрудник Астраханского водоканала подтвердил сегодня корреспонденту "Кавказского узла", что водоснабжение прекращено в трех районах города. "Ремонтники меняют запорные узлы дюкерных переходов через городские водоёмы. Работы ведутся на четырех объектах. Сегодня должны все сделать. Воду дадут, не волнуйтесь. Вечером", - сказал он.

Эту информацию сообщила 21 октября и пресс-служба водоканала на сайте ведомства. "В настоящий момент специалисты приступили к демонтажным работам, которым предшествовала процедура спуска воды из системы водопровода… завершили сборку узлов, которые будут в дальнейшем установлены на месте старых. Срок службы некоторых из них, например, участка водопровода в створе улицы Набережной реки Царев, превышает 60 лет", - говорится в публикации.

Также пресс-служба водоканала сообщила и о проведении плановых профилактических работ на насосной станции, с помощью которой осуществляется подача воды в левобережную часть Астрахани. Там специалисты занимаются заменой сальниковых уплотнителей на насосном агрегате, ведут ремонтные работы на участке трубопровода пробоотборника. "Кроме того, в перечень профилактических работ входит ревизия запорной арматуры и ее замена, а также чистка электрооборудования", - объяснили сотрудники водоканала.

Администрации Астрахани опубликовала 20 октября график подвоза воды на 21 октября в медицинские учреждения на улицах Джона Рида, Кубанская, Татищева, Костина, Началовское шоссе, Еричная, Медиков, Сун-ят Сена.

Юрист напомнил об обязанности мэрии подвозить воду к жилым домам

Проблема отключения водоснабжения регулируется положениями федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» (№ 416-ФЗ), сказал корреспонденту "Кавказского узла" юрист Сергей Иващенко, комментируя ситуацию с прекращением подачи воды в левобережных районах Астрахани. "Согласно этому закону, все вопросы, связанные с ее урегулированием, лежат на плечах местной исполнительной власти. Мэрия должна составить план мероприятий по решению проблемы своевременной и качественной подачи питьевой воды в дома граждан", - отметил юрист.

Сергей Иващенко заметил, что «похоже, это требование закона мэрия выполняет», так как, помимо замены старого изношенного оборудования, подрядные организации проводят и профилактический плановый ремонт системы водоснабжения. "Но тут я вижу неисполнение требований указанного закона в части обеспечения подвоза воды населению во время временного, но продолжительного отключения водоснабжения. Администрация города обязана была в течение суток проинформировать население и организовать подвоз воды в микрорайоны. На сайте же мэрии мы видим только график подвоза воды в медучреждения. Предлагаю гражданам обратиться с жалобами в Роспотребнадзор и в прокуратуру. Подобные нарушения недопустимы", - сказал Сергей Иващенко.

При этом юрист отметил, что в данном случае правоохранительные органы «вряд ли станут возбуждать уголовное дело о халатности» (по статье 293 УК РФ), «так как серьезные пагубные последствия пока не наступили». "Но если ситуация со столь масштабным отключением воды в городе продлится и пострадают как-то люди, будет нанесен крупный ущерб, уголовное дело по этой статье могут и возбудить. В зависимости от последствий виновный чиновник может либо подвергнуться крупному штрафу, либо лишиться свободы сроком до пяти лет", - добавил Сергей Иващенко.

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