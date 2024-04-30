Акция протеста в Тбилиси переросла в противостояние с силовиками

30 апреля 2024, 23:18

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Полиция в Тбилиси задерживает противников закона об иноагентах с применением силы, против демонстрантов вновь применили слезоточивый газ, а также водомет. Протестующие, несмотря на это, отказываются расходиться.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Спецназ в Тбилиси применил водомет для разгона акции протеста, однако митингующие не расходятся, они продолжают стоять под струями воды. Активисты создали барьер из нескольких рядов металлических ограждений, чтобы спецназ не смог до них дойти, но с другой стороны по проспекту Рустави к ним вышла другая группа спецназа, чтобы оттеснить демонстрантов с проспекта от территории, прилегающей к парламенту, передал со ссылкой на прямую трансляцию корреспондент "Кавказского узла".

Возле одного из входов в здание парламента силовики без предупреждения начали задерживать активистов: несколько полицейских, стоявших в кордоне, побежали в скопление митингующих и выборочно вытаскивали активистов. Задержания проводились с применением силы: демонстрантов били по разным частям тела и тащили за волосы.

Известно о задержании по меньшей мере двоих активистов. Объяснять журналистам свои действия полицейские не стали, заявив только, что среди них "много пострадавших". Бойцы спецназа также стреляли в воздух.

Действия полицейских вызвали возмущение протестующих, которые начали кидать в полицейский кордон различные предметы и выкрикивать: "Рабы!". Между полицейскими и протестующими встали женщины с поднятыми руками, чтобы не допустить насилия, однако полицейские продолжили задержания. Это переросло в силовое противостояние между полицейскими и митингующими, затем силовики вновь пустили перцовый слезоточивый газ. После этого территорию, где произошли стычки, заняли отряды спецназа и водомет.

Грузинская оппозиция и ее сторонники называют документ "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

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