Силовики применили газ против митингующих в Тбилиси

30 апреля 2024, 21:59

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Против участников акции протеста в Тбилиси спецназ применил слезоточивый газ, чтобы оттеснить их от служебного входа в здание парламент. Правоохранители также прибегли к физическому насилию.

Как писал "Кавказский узел", сегодня с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. Противники закона ранее заявляли, что выйдут на массовую акцию протеста, когда документ поступит на рассмотрение во втором чтении. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Оттесняя от здания парламента участников акции протеста, бойцы спецназа применили физическую силу к активистам, в том числе женщинам, а также и к журналистам, которые освещали акцию протеста, передал со ссылкой на прямую трансляцию с места событий корреспондент “Кавказского узла”..

Предупреждение о применении спецсредств прозвучало лишь после того, как люди были оттеснены от входа в парламент, а перцовый газ фактически уже был использован.

Часть протестующих от здания парламента направилась к зданию администрации правительства, расположенного в нескольких минутах ходьбы от здания парламента. Протестующие намерены блокировать улицы, прилегающие к зданию администрации правительства.

Грузинская оппозиция и ее сторонники называют документ "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Представители общественных организаций опубликовали сегодня совместное заявление, реагируя на прошедшую 29 апреля контракцию «Грузинской мечты» и выступление основателя правящей партии Бидзины Иванишвили. В своих выступлениях лидеры правящей партии анонсировали “тоталитарный режим советского типа и репрессии”, отметили авторы заявления.

“Все четко поняли, что целью принятия российского закона является не пресловутая «прозрачность», а изменение внешнеполитического курса страны и полная русификация”, – говорится в заявлении, которое цитирует телекомпания “Пирвели”.

Сотрудники неправительственных организаций заявили, что продолжат противостоять попыткам принять закон во втором чтении с целью вернуть страну “в конституционные рамки и в соответствии с заявленной волей грузинского народа”. Они призвали присоединиться к протестам “каждого гражданина Грузии, для которого важны независимость страны, Конституция и европейский путь”.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.