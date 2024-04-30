Спецназ мобилизован против демонстрантов у здания парламента в Тбилиси

30 апреля 2024, 21:19

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

После окончания пленарного заседания, на котором депутаты рассмотрели законопроект "О прозрачности иностранного влияния", к зданию парламента Грузии были стянуты отряды спецназа. Перед зданием проходит массовая акция протеста.

Как писал "Кавказский узел", сегодня в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. Депутаты от "Грузинской мечты" в парламенте пообещали постатейно и детально рассмотреть документ во втором чтении. Противники закона ранее заявляли, что выйдут на массовую акцию протеста, когда документ поступит на рассмотрение во втором чтении.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Тысячи человек вышли сегодня вечером на акцию протеста против законопроекта "О прозрачности иностранного влияния" к зданию парламента Грузии. Протестующие заблокировали все входы, кроме одного, ведущие в парламент, где проводят сидячую акцию протеста.

У одного из входов, спецназ начал принудительно оттеснять протестующих от входа: тех, кто отказывался вставать, силовики тащили по тротуару. Это насилие переросло сначала в словесную перепалку, а затем в физическую стычку протестующих со спецназом, передал со ссылкой на прямую трансляцию корреспондент “Кавказского узла”.

"Мы будем сидеть до тех пор, пока не отзовут из парламента законопроект", - сказал один из протестующих в прямом эфире грузинской телекомпании "Мтавари архи".

Грузинская оппозиция и ее сторонники называют документ "российским законом" и видят в нем угрозу европейскому пути развития страны, говорится в справке "Кавказского узла" "Вторая попытка Грузии принять закон об иноагентах".

Полиция создала кордон у одного входа в парламент, чтобы не подпустить к нему протестующих. Позднее к этому входу стянули спецназ и пригнали водомет.

Спецназ и спецтехника появились на территории, прилегающей к парламенту после того, как парламент завершил пленарное заседание, на котором рассмотрел во втором чтении законопроект "О прозрачности иностранного влияния". Незадолго до появления спецназа, митингующие стояли перед полицейским кордоном и просили сотрудников полиции пропустить их к входу парламента. В знак того, что они безоружны, митингующие подняли руки вверх.

Министерство внутренних дел Грузии распространило заявление, сообщив, что силовики мобилизованы у парламента для “предотвращения искусственной эскалации событий”. Находящихся у входов в парламент призвали освободить входы и выходы в здание", - говорится в заявлении МВД, направленного корреспонденту "Кавказского узла".

МВД напоминает, что согласно закону «О собраниях и манифестациях» запрещено блокировать входы в административные органы и препятствовать их деятельности. Ведомство призвало организаторов и участников митинга не нарушать закон и подчиняться указаниям полиции - в ином случае МВД пообещало “реагировать на каждый факт нарушения закона”.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсети X (бывший Twitter). Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.