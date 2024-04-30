30 апреля 2024, 05:14

Власти Ингушетии отличились низкой оценкой работы с жителями в соцсетях

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Лишь 10 баллов набрали власти Ингушетии, расположившись на последнем месте рейтинга регионов России по эффективности работы с населением в соцсетях и госпабликах.

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации опубликовало 27 апреля рейтинг регионов России по работе в социальных сетях за первый квартал текущего года.

В рейтинге показано, насколько эффективно органы власти в регионах информируют о своей деятельности в социальных сетях, насколько качественные публикации они размещают в госпабликах и каков отклик на них аудитории.

На втором месте в рейтинге расположились Астраханская область и Адыгея, набравшие 82 балла из 100 возможных. На восьмом месте рейтинга - оказалась Карачаево-Черкесия, набравшая 75 баллов.

Ростовская область оказалась на девятом месте, набрав 74 балла, Волгоградская область - на 12 месте с 70 баллами, Чечня - на 13 месте (69 баллов). Краснодарский край расположился на 16 месте - он набрал 66 баллов. Ставропольский край оказался на 20 место, набрав 60 баллов.

Северная Осетия и Кабардино-Балкария - на 25 месте рейтинга (55 баллов), Калмыкия - на 27 месте (53 балла), Дагестан - на 32 месте (18 баллов). Наконец, замыкает рейтинг Ингушетия, которая с 10 баллами расположилась на 34 месте.

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Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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