Проблема утилизации отходов в Дагестане встревожила аналитиков

01 мая 2024, 01:07

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Спасатели продолжают тушить пожар на стихийной свалке под Махачкалой, но дым, по словам местных жителей, все еще накрывает близлежащие поселки. Вывоз мусора на свалку пора прекратить немедленно, заявил эколог Рамазан Алиев. Ситуация с утилизацией мусора в Дагестане усугубится с началом курортного сезона, отметила общественный деятель Аминат Абдурахманова.

Как информировал "Кавказский узел", местные жители неоднократно жаловались на едкий дым, который исходит во время пожара от свалки в местности Черкес-Кутан под Махачкалой. 15 марта они указали, что на эту свалку продолжают свозить мусор вопреки решению суда, и что на ней регулярно происходят пожары. 29 апреля на едкий дым, несущийся со стихийной свалки, пожаловались жители поселков Агачкала и Талги.

Возгорание на стихийной свалке в Черкес-Кутане произошло из-за повышения температуры воздуха. Раскаленные куски стекла и металла спровоцировали тление материала, пояснил 29 апреля в своем телеграм-канале мэр Махачкалы Юсуп Умавов.

Он сообщил, что в тушении очагов задействовано 22 единицы специализированной техники, на месте работают экскаваторы, водовозы, бульдозеры, КамАЗы, погрузчики. Очаги тления засыпают грунтом и заливают водой. «Муниципальные службы будут работать на месте до полной ликвидации очагов тления. При необходимости будет привлечена дополнительная техника для засыпки тлеющих масс», - проинформировал мэр.

«На данное время ситуация немного улучшилась, открытых очагов возгорания нет, часть очагов задымления также удалось ликвидировать», - сообщила 29 апреля в своем телеграм-канале мэрия Махачкалы.

29 апреля РГВК «Дагестан» в своем телеграм-канале показала видеосюжет с тушения свалки. В нем главный эксперт Минприроды Дагестана Махач Гамзатов сообщил, что площадь возгорания составила около 3 тысяч квадратных метров, потушено 2 тысячи квадратных метров. Заместитель директора МБУ «Махачкала-1» Арслан Абдурахманов отметил, что необходимо еще несколько дней, чтобы возгорание ликвидировать полностью.

Если в воскресенье, 28 апреля, свалка была в огне, то 30 апреля открытого горения уже не было видно, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" житель села Новый Параул Исмаил.

«Но еще идет дым, который распространяется на близлежащие поселки, они на расстоянии нескольких километров», - сообщил местный житель.

«В первые дни после пожара на свалке нечем было дышать, дым покрывал близлежащую автотрассу. Многие местные жители на время уехали к родственникам в Махачкалу и другие города. Сейчас ситуация чуть лучше, но тление мусора еще остается», - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Агачаула Мухтар.

Ранее Росприроднадзор потребовал от прокуратуры привлечь к ответственности сотрудников Минимущества Дагестана, по вине которых в Черкес-Кутане образовалась стихийная свалка. Она нанесла урон экологии на более чем 20 миллиардов рублей, заявила глава Росприроднадзора Светлана Радионова. Советский райсуд Махачкалы ранее обязал мэрию запретить прием отходов на свалку и не допускать возгорания уже завезенного туда мусора. Тем не менее, 19 сентября 2022 года Россельхознадзор заявил, что свалка разрослась.

Председатель правления региональной общественной организации по охране памятников культурного и природного наследия "Птица Феникс" Аминат Абдурахманова рассказала корреспонденту «Кавказского узла», что, по ее предположению, с начала мая с увеличением турпотока в Дагестан ситуация может перерасти в мусорный коллапс.

«В качестве регионального оператора выбрали организацию, у которой большая проблема с обеспечением спецтехникой. Необходимо совместно с Минприроды республики как можно быстрее выработать стратегический план для улучшения ситуации в республике с вывозом и утилизацией отходов, так как каждый день на здоровье людей влияет загаженный воздух и загрязненная вода. Ждать, пока появятся мусороперерабатывающие заводы, успеют ли их вовремя запустить, слишком долго. Было бы хорошо, если для жителям регулярно публично предоставляли информацию о состоянии воздуха и воды на предмет наличия опасных для здоровья веществ, необходим мониторинг от Роспотребнадзора», - считает Абдурахманова.

Она добавила, что еще до запуска мусороперерабатывающих заводов уже сейчас должен осуществляться подбор и подготовка специалистов, которые будут заняты на сортировке и утилизации отходов. «Пока информация о том, что есть такая подготовка от Минприроды и других ведомств, не поступала. Есть опасения, что жители Дагестана не захотят там работать. Подобное произошло после мусорного коллапса в Махачкале, после отъезда занятых в этой сфере жителей Центральной Азии», - уточнила Абдурахманова.

Регоператор "Махачкала-1" столкнулся с нехваткой работников для вывоза мусора на фоне сообщений о массовых задержаниях мигрантов из Таджикистана после теракта в "Крокус Сити Холле". Мэрия подтвердила, что существует проблема с вывозом мусора. В Дагестане нет нехватки рабочей силы, и трудоустройство мигрантов в сфере вывоза мусора открывает возможности для финансовых махинаций, заявили "Кавказскому узлу" аналитики.

Власти должны немедленно прекратить вывозить мусор на свалку, заявил корреспонденту "Кавказского узла" эколог Рамазан Алиев.

«Тем более есть решение суда. Но власти ссылаются на то, что до окончания строительства новых полигонов мусор некуда свозить. Непонятно, почему бездействует прокуратура. Ранее руководитель Росприроднадзора РФ Радионова возмущалась состоянием свалки, даже выписывали миллиардные штрафы, но ничего не изменилось», - сообщил Алиев.

28 апреля в правительстве Дагестана прошло совещание, где рассматривался, в том числе, вопрос с горящей свалкой в местности Черкес-Кутан. Заместитель министра природных ресурсов и экологии РД Саният Билалова сообщила, что прорабатывается возможность включения данной свалки в федеральные проекты «Генеральная уборка» и «Чистый воздух».

«Данная свалка действительно является большой проблемой. Мы работаем над тем, чтобы включить ее сразу в два федеральных проекта - «Генеральная уборка» и «Чистый воздух». В настоящее время у нас появилась возможность включить ее в федеральный проект «Чистый воздух», так как свалка является основным источником загрязнения атмосферного воздуха. Прорабатывается вопрос того, чтобы инвентаризация необходимых земельных участков была проведена уже в 2024 году», - сообщила Билалова, чьи слова приводит телеграм-канал правительства Дагестана.

В то же время она отметила, что существуют проблемы с земельным участком, так как у него есть обременение, не позволяющее включить объект в федеральный проект. «Часть загрязненного земельного участка находится в аренде у СПК «Животновод». Совместно с Минимуществом была проведена работа. СПК готов отдать этот земельный участок в целях проведения рекультивации», - пояснила Билалова.

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