Зурабишвили осудила МВД за насилие над протестующими

01 мая 2024, 02:06

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Спецназ несколько раз применил слезоточивый газ и водометы против протестующих на проспекте Руставели. Зурабишвили призвала МВД прекратить насилие и применение спецсредств против мирных протестующих.

Как писал "Кавказский узел", 30 апреля с утра в парламенте Грузии ограничили вход для посторонних лиц и журналистов в связи с обсуждением во втором чтении законопроекта об иноагентах. К вечеру у парламента были мобилизованы отряды спецназа. Протестующие попытались заблокировать входы и выходы здания, но полиция оттеснила их, применив слезоточивый газ. Вечером того же дня полиция вновь применила против демонстрантов слезоточивый газ, а также водомет. Протестующие, несмотря на это, отказываются расходиться.

Правящая партия "Грузинская мечта" внесла в парламент законопроект "О прозрачности иностранного влияния", который является измененной версией прежнего проекта закона об иноагентах. 17 апреля парламент Грузии принял законопроект в первом чтении. 29 апреля юридический комитет парламента поддержал во втором чтении проект закона "О прозрачности иностранного влияния".

Спецназ в ночь с 30 апреля на 1 мая вновь применил против демонстрантов на проспекте Руставели водомет и слезоточивый газ. Тысячи участников акции стоят с флагами Грузии и Евросоюза, периодически скандируя: "Грузия!". Несколько человек подходили к спецназу, разговаривали с ними, пытались объяснить свою позицию о том, что они выступают за государственные интересы страны и ее европейское будущее.

Несмотря на применение спецсредств, протестующие не расходятся, а только отошли от спецназа на несколько десятков метров. Поздне они возвращались обратно с выкриками в адрес полицейских. У части протестующих надеты противогазы или маски с очками

Полицейские задержали несколько человек и заняли тротуары, оттеснив с них протестующих. На проезжей части проспекта протестующие установили барьер из металлических ограждений, чтобы сдержать в продвижении спецназ.

МВД Грузии пояснило, что правоохранители неоднократно призывали протестующих к соблюдению правопорядка, но они не подчинились, "словесно и физически оскорбляли сотрудников правоохранительных органов, физическим им противостояли, также бросали в них различные предметы".

Протестующие отмечают, что силовики не предупредили их о применении спецсредств. Несколько человек пострадали, на месте им оказывали медицинскую помощь мобилизованные бригады скорой помощи. Кроме того, по их словам, спецназ вступал в стычки с митингующими, в том числе с женщинами и журналистами.

После оттеснения протестующих спецназом от служебного входа, акция протеста проходит мирно, протестующие заняли не только территорию перед зданием парламента на проспекте Руставели, но и улицы, прилегающие к зданию администрации правительства.

Телеграм-канал "Tbilisi life" опубликовал несколько видео с места событий. На одном из них видна работа двух водометов. На другом видео работа водометов снята вблизи. Струя воды недостаточно мощная, чтобы сбить людей с ног, они спокойно проходят мимо, некоторые пытаются уворачиваться.

На другом видео группа людей убегает в переулок. Слышен взрыв, затем валит дым. Один из мужчин прикрывает рот и нос футболкой, другие, впрочем, убегают, не пытаясь защититься от газа. На лице некоторых протестующих видны медицинские маски.

Еще одно видео фиксирует, как девушка промывает глаза пожилой женщине, которая, судя по всему, подверглась воздействию слезоточивого газа.

Запечатлено также задержание парня, который, как утверждают авторы телеграм-канала, "просто кричал в мегафон". Человек десять силовиков и мужчин в штатском пытаются задержать его, рвут на нем майку, но он вырывается и убегает.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили обратилась к министру внутренних дел с требованием "немедленно прекратить разгон мирной демонстрации, применение непропроциональной силы, насилие в отношении молодежи, приходящей с голыми руками", пишут "Новости-Грузия".

Она также призвала омбудсмена Грузии "принять меры для прекращения любых необоснованных и ошибочных действий спецназа". "Стыдно противостоять своей же молодежи и прибегать к насилию во время Страстной недели!" - добавила Зурабишвили.