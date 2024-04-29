Дорога к дагестанскому селу расчищена спустя месяц после жалоб жителей

29 апреля 2024, 17:34

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Расчистка автодороги к селу Эльбок, жители которого месяц назад пожаловались на последствия схода лавины, заняла много времени из-за большого объема и сложности работ в горах, сообщил "Дагестанавтодор".

Как писал "Кавказский узел", основная дорога в село Эльбок Цунтинского района остается заблокированной, хотя начата ее расчистка, а продукты в село доставляют по объездной дороге, сообщил 4 апреля начальник райуправления ЧС. По объездной дороге не могут проехать легковые автомобили, поэтому фельдшерский пункт в селе закрыт, а школьники пропускают занятия, пожаловались местные жители.

После того, как снежная лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок, жители лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили 29 марта авторы обращения к руководству Дагестана. В "Дагестанавтодоре" пояснили, что движение закрыто из-за большого объема лавины; позже в компании сослались на плохие погодные условия, мешающие расчистке. По состоянию на 2 апреля село оставалось отрезанным от мира.

На автодороге между селами Эльбок и Химиатли, где 24 марта сошла лавина, завершены работы по расчистке от снежной массы, сообщил сегодня "Дагестанавтодор". "Аварийно-восстановительные работы завершены в полном объёме. Дорога расчищена на всю ширину проезжей части", - говорится в сообщении в телеграм-канале ведомства.

По данным местных жителей, лавина такого большого объема сошла впервые за все время существования этой автодороги, подчеркивается в публикации. "Снежные массы, ориентировочным объёмом более 1 миллиона кубов, сошли с противоположного склона, затем заполнив полностью русло речки расползлись по полке дороги. Проезжая часть была перекрыта на протяжении 450 метров. Высота лавинной массы, под которой проходит полка дороги, составляла в среднем 20 метров", - объяснило ведомство.

В связи с невозможностью расчистки бульдозером, работы проводились "с погрузкой на автосамосвалы и вывозом снежных масс", в течение месяца в работе ежедневно было задействовано шесть единиц спецтехники, поясняется в публикации. "С 27.04.2024 года движение на данном участке восстановлено в штатном режиме", - сообщил "Автодор".

Напомним, в Дагестане актуальна проблема с дорогами в высокогорные села. В частности, 16 января 2022 года широкий резонанс получил случай, когда из-за отсутствия дороги жителям Хушета пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация.

26 августа 2023 года жители Хушета завершили строительство дороги к селу, которое они вели своими силами.

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