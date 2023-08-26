Жители Хушета завершили строительство дороги к селу

26 августа 2023, 11:19

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В Хушете прошло праздничное мероприятие по случаю завершения местными жителями строительства автодороги, соединяющей село с райцентром. Комментаторы в соцсети, просмотревшие ролик об этом, укорили чиновников в равнодушии к проблемам жителей Дагестана.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 января стало известно, что жители высокогорного села Хушет в Цумадинском районе Дагестана своими силами строят до населенного пункта автодорогу, деньги на это пожертвовал местный меценат. Комментаторы в сети раскритиковали чиновников за отсутствие помощи сельчанам несмотря на то, что те неоднократно жаловались на отсутствие дороги.

Жители села Хушет завершили строительство автодороги, которая соединяет их село с райцентром. Строительство дороги началось 10 лет назад. Было проложено 77 километров асфальта, и на последних восьми километрах проект остановился, передал 25 августа паблик "Голос Дагестана" в соцсети "ВКонтакте".

"400 жителей села все это время доставляли необходимые продукты, стройматериалы и даже трансформаторные столбы либо пешком, либо на ослах", – сказано в публикации.

Из-за отсутствия дороги до села не могли добраться экстренные службы, людей, которые заболели, приходилось нести на носилках по горной тропе до места, куда могла приехать скорая помощь. "Санавиацию сюда направляли только в экстренных случаях, а беременные сельчанки спускались в райцентр задолго до родов, а после с новорожденными шагали восемь километров до дома", – сказано в посте.

К записи также прикреплено видео, на котором показано мероприятие в честь открытия дороги. На нем показаны несколько сотен человек, некоторые из них держат в руках флаги России и Дагестана. На фоне играет музыка, женщины в национальных костюмах раздают присутствующим угощение.

Этот пост в паблике "Голос Дагестана", на который подписаны более 175 тысяч пользователей, на 11.00 мск набрал 133 отметки с реакцией пользователей и 34 комментария.

"То, что так и так положено, люди это как праздник воспринимают", – написал Заур Набиев.

"Как понимаю, в основном жители своими силами и средствами проложили дорогу. А глава села или района на что?" – спросила Аминка Ами.

"Наконец-то! Спасибо тому, кто помог достроить. А властям республики должно быть стыдно", – считает Fa Sh.

"Что тут хорошего? За свои средства построили, власти нервно курят в сторонке", – заявил Малик Муртазалиев.

На 11.00 мск на сайте администрации Цумадинского района нет сообщений о завершении строительства дороги к Хушету.

Напомним, 16 января 2022 года широкий резонанс получил случай, когда из-за отсутствия дороги жителям Хушета пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 2 февраля 2022 года стало известно, что после выписки женщины из больницы односельчане увезли ее домой по горам на строительной тачке. Пользователи Instagram*, посмотревшие ролик об этом, возмутились равнодушием чиновников к проблеме с отсутствием санавиации и дороги до Хушета.

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