Жители села в Дагестане неделю отрезаны от внешнего мира

02 апреля 2024, 09:47

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Жители села Эльбок Цунтинского района неделю лишены медицинской помощи, а местные дети на ходят школу, так как власти не могут расчистить дорогу, которую перекрыла снежная лавина. Проведению работ мешают плохие погодные условия, пояснили в "Дагавтодоре".

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта стало известно, что снежная лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района. В результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили авторы обращения к руководству Дагестана. В "Дагестанавтодоре" пояснили, что дорога в село была расчищена, однако движение закрыто из-за большого объема лавины.

Дорога к селу Эльбок пока остается заблокированной, рассказал сотрудник "Дагестанавтодора". "Работы по расчистке были временно приостановлены из-за большого объема снежных завалов и погодных условий. 2 апреля специалисты выедут на место и решат, что можно сделать в этих условиях", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Подобные случаи, когда лавины полностью отрезали село Эльбок от внешнего мира, происходили в 80-х годах, отметил житель села Гаджи Гаджимурадов.

"В селе только начальная школа, средняя школа находится на расстоянии около пяти километров в соседнем селе. 1 апреля дети хотели пешком пойти в школу, не смогли добраться и вернулись", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Гаджимурадов уточнил, что в школе соседнего села учатся пять детей из села Эльбок. По его словам, в Эльбоке есть медпункт. Но его сотрудница, которая проживает в соседнем селе, не может приехать на работу уже вторую неделю. "Оказать первую помощь невозможно. 31 марта чуть не умер молодой парень, у которого поднялось давление и случился приступ. Раньше вызывали врачей скорой помощи из ближайшей больницы, сейчас они не могут проехать", – пояснил сельчанин.

Гаджи Гаджимурадов пояснил, что есть объездная дорога в село через перевал, но машины оттуда, в том числе скорой помощи, с трудом поднимаются. Из-за того что дорога остается заблокированной, жители села не могут выехать в другие населенные пункты, где они работают.

Случаев, когда дорога в Эльбок оказывалась заблокирована из-за снежных заносов не было давно, отметил другой житель села Магомед Андалаев. "Есть объездная дорога через перевал, но туда детей в школу не отправишь, и сотрудникам медицинской службы ехать очень долго. А вдруг пожар или какое ЧП, что тогда делать?" – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Андалаев добавил, что до ближайшей школы в соседнем селе около пяти километров. Школьный автобус в селе есть, но он не может приехать. 1 апреля дети хотели пешком пойти в школу, но были вынуждены вернуться, так как не смогли пройти по дороге, пояснил сельчанин.

Напомним, в Дагестане остается острой проблема с дорогами в высокогорные села. В частности, 16 января 2022 года широкий резонанс получил случай, когда из-за отсутствия дороги жителям Хушета пришлось нести по горам на носилках в соседний населенный пункт беременную женщину, которой потребовалась госпитализация. 26 августа жители Хушета завершили строительство дороги к селу, которое они вели своими силами.

Жители Дагестана часто решают те или иные проблемы самостоятельно. Так, 4 марта махачкалинцы самостоятельно засыпали грунтом ямы на проезжей части. Комментаторы в соцсети раскритиковали чиновников за равнодушие к проблемам горожан.

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