Жители дагестанского села призвали расчистить дорогу после схода лавины

30 марта 2024, 08:05

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Снежная лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района, в результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили авторы обращения к руководству Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 25 марта в Цунтинском районе на автодорогу республиканского значения Агвали - Шаури - Кидеро сошла снежная лавина. Был обеспечен временный проход, но 26 марта на этом участке сошла новая лавина. Местным жителям пришлось участвовать в ремонте электросетей после того, как из-за мокрого снега оборвались провода.

Видео с жалобами жителей Цунтинского района опубликовал поздно вечером 29 марта в своем телеграм-канале замглавы ОНК по Дагестану Шамиль Хадулаев. Видео сопровождено текстовой версией обращения сельчан к главе республики Сергею Меликову.

"Уважаемый Сергей Алимович, мы, жители села Эльбок Цунтинского района, находимся на границе Грузии, население у нас около 150-200 человек, старики, дети, а также родители и дети участников СВО. […] После снегопада наше село заблокировано уже почти вторую неделю без автомобильного движения, звонили на горячую линию, приезжали руководство района, но без толку. Школа от села находится [на расстоянии] около 5 километров, участковая больница где-то 12 километров, вот в такую ситуацию мы, жители села Эльбок, попали… уже вторая неделя прошла после лавины", - говорится в обращении, в котором также приведены контактные данные двух сельчан, в том числе учителя начальных классов.

На кадрах ролика видны несколько мужчин, стоящих около участка дороги, на который сошла снежная лавина. "Автодору необходимо, дорожному отделу, чтобы они в ближайшие дни открыли эту дорогу. А то наши дети останутся там, в селе. Они не могут посещать школу. Тем более у нас находится медпункт, а работница из другого населенного пункта, она тоже не может посещать, оказать своевременную первую медицинскую помощь", - эмоционально говорит на видео один из мужчин. "Всё правильно", - поддерживает его другой мужчина.

Три других видеоролика, снятых на том же месте с участием этих же людей, опубликовал поздно вечером в своем телеграм-канале "Черновик". В аннотации к роликам приведено то же текстовое обращение жителей. В одном из роликов мужчины прямо обращаются к руководству республики. "Как же наши дети могут ходить в школу, смотрите, уважаемое руководство Республики Дагестан", - говорит мужчина на видео.

В другом ролике люди также призывают расчистить дорогу. "А то приходится нам взять лопаты и кирки и это всё делать вручную", - говорит один из них.

В третьем видео один из сельчан повторяет суть обращения, процитированного в текстовых публикациях Хадулаева и "Черновика". "Вот уже неделя прошла, не открыли дороги. Наш населенный пункт полностью изолирован", - добавил он.

В Цунтинском районе ведутся работы по очистке участков схода лавин, отчитался сегодня ночью в своем телеграм-канале "Дагестанавтодор", подчеркнув, что реагирует на обращение жителей села Эльбок.

"В результате схода лавинной массы с ледником 23 марта марта 2024 года снежной массой перекрыт участок км 12+300 - км 12+800 автодороги местного значения "Кидеро - Хутрах" на протяжении 500 п.м. между населенными пунктами Эльбок и Хибиатли. Ориентирочный объем лавинной массы составляет 1 000 000 м3. Высота лавинной массы, под которой проходит полка дороги, составляет более 20 метров", - говорится в публикации.

В публикации отмечается, что транспортное сообщение с селом Эльбок было восстановлено к 20 мск 26 марта на участке км 0 - км 8 автодороги "Кидеро - Хутрах", а Эльбок находится на восьмом километре этой дороги, до участка, где сошла лавина.

"На участке схода лавины […] из-за больших объемов лавинной массы и невозможности перемещения, принято решение временно закрыть дорогу", - сообщил "Дагестанавтодор".

Транспортное сообщение с соседним населенным пунктом Хибиатли обеспечено по объездному маршруту, по автодороге "Цибари - Шапих - Междуречье". "При этом удлинение маршрута составляет 27 км", - отмечается в публикации.

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