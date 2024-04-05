Власти отчитались о начале расчистки дороги в Эльбок

05 апреля 2024, 01:57

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Основная дорога в село Эльбок Цунтинского района остается заблокированной, хотя работы по ее расчистке начались, но продукты в село доставляют по объездной дороге, сообщил начальник районного управления ЧС. По объездной дороге не могут проехать легковые автомобили, поэтому фельдшерский пункт в селе закрыт, а школьники пропускают занятия, отметили местные жители.

Как сообщал "Кавказский узел", 29 марта стало известно, что снежная лавина перекрыла дорогу к селу Эльбок Цунтинского района. В результате сельчане лишились доступа к медицинской помощи, а дети не могут ходить в школу, заявили авторы обращения к руководству Дагестана. В "Дагестанавтодоре" пояснили, что дорога в село была расчищена, однако движение закрыто из-за большого объема лавины; позже в компании сослались на плохие погодные условия, мешающие работам по расчистке. По состоянию на 2 апреля жители селения по-прежнему оставались отрезаны от мира.

Специалисты приступили к расчистке дороги от снежных заносов, но сказать, когда она будет свободна для проезда, пока не представляется возможным из-за большого объема работ, сообщил 4 апреля корреспонденту "Кавказского узла" начальник управления ЧС Цунтинского района Магомед Магомедов.

Он добавил, что наряду с упомянутыми трудностями существует угроза повторного схода лавин, что также может затруднить открытие дороги в ближайшее время. Ранее была открыта для движения объездная дорога через перевал, отметил Магомедов.

"Легковым автомобилям проехать по объездной дороге пока проблематично, полноприводные и грузовые автомобили по ней ходят. Проблем с доставкой продуктов в Эльбок нет. После того как основная дорога была заблокирована, обслуживанием жителей села занялась вместо участковой центральная районная больница. Там есть соответствующий транспорт, который может проехать по объездной дороге, проблем с оказанием медицинской помощи нет", - рассказал Магомедов.

Доставить местных детей на автобусе в среднюю школу, расположенную в соседнем селе, пока нет возможности. Среднюю школу посещают пятеро детей из села Эльбок, до 1 апреля были школьные каникулы, отметил он. Таким образом, школьники пока пропустили всего несколько дней, и родители, по его словам, претензий не имеют.

Житель села Эльбок Магомед Андалаев подтвердил корреспонденту "Кавказского узла", что, по его данным, дорогу в село начали расчищать. Открытая объездная дорога не решит всех проблем жителей, добавил он.

"По основной дороге ездили пожарные, скорая помощь, отвозят детей в школу", - рассказал он, уточнив, что школьники пока остаются дома и занимаются самостоятельно.

По словам Андалаева, в селе вторую неделю закрыт ФАП, так как его работница не может приехать из соседнего села, где она живет. "По объездной дороге ей делать очень большой круг, и легковая машина там не проедет", - рассказал сельчанин.

Житель села Эльбок Гаджи Гаджимурадов добавил, то в селе работает начальная школа до четвертого класса, а старших детей отвозил в соседнее село школьный автобус. Он подтвердил, что таких учеников только пятеро и пока из-за снежных завалов они не могут посещать школу.

Ранее Гаджимурадов сообщил "Кавказскому узлу", что 31 марта чуть не умер местный житель, у которого поднялось давление и случился приступ, а врачи не смогли приехать к нему. По словам сельчанина, молодому человеку оказали помощь на месте, так как нашлись необходимые лекарства, сейчас он в порядке.

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