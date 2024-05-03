Ингушетия осталась аутсайдером среди регионов России по доходам населения

03 мая 2024, 10:35

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Ингушетия в 2023 году осталась на последнем месте среди регионов России по числу жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума. В республике за чертой бедности живет 27,7% населения, следует из данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", 2022 году Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по доходам населения. Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинге по этому показателю занял Краснодарский край, где за чертой бедности жили около 9% населения.

В 2023 году в Ингушетии зарегистрировано наибольшее среди регионов России число жителей (27,7% населения) с доходами ниже прожиточного минимума, говорится в публикации на сайте Росстата, на которую 2 мая обратило внимание "РБК Кавказ".

Согласно опубликованному 27 апреля документу, на втором месте по этому показателю среди регионов СКФО – Карачаево-Черкесия, где 20,6% людей получали доходы ниже прожиточного минимума. Далее в списке расположились Чечня (17,4%), Кабардино-Балкария (14,2%), Дагестан (12,8%), Северная Осетия (11,6%) и Ставропольский край (11,3%).

Среди регионов ЮФО по этому показателю лидирует Калмыкия (18,8% населения за чертой бедности). В Астраханской области этот показатель – 12%, в Адыгее – 11,1%, в Ростовской области – 9,6%, в Волгоградской – 9,1%, в Краснодарском крае – 8,7%.

Меньше всего жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума, насчитывается в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%). В среднем по России этот показатель равен 8,5%, а в 2022 году он равнялся 9%, указано в документе Росстата.

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