Назрань. Фото: Адам Сагов https://ru.wikipedia.org

03 мая 2024, 10:35

Ингушетия осталась аутсайдером среди регионов России по доходам населения

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Ингушетия в 2023 году осталась на последнем месте среди регионов России по числу жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума. В республике за чертой бедности живет 27,7% населения, следует из данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", 2022 году Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по доходам населения. Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинге по этому показателю занял Краснодарский край, где за чертой бедности жили около 9% населения.

В 2023 году в Ингушетии зарегистрировано наибольшее среди регионов России число жителей (27,7% населения) с доходами ниже прожиточного минимума, говорится в публикации на сайте Росстата, на которую 2 мая обратило внимание "РБК Кавказ".

Согласно опубликованному 27 апреля документу, на втором месте по этому показателю среди регионов СКФО – Карачаево-Черкесия, где 20,6% людей получали доходы ниже прожиточного минимума. Далее в списке расположились Чечня (17,4%), Кабардино-Балкария (14,2%), Дагестан (12,8%), Северная Осетия (11,6%) и Ставропольский край (11,3%).

Среди регионов ЮФО по этому показателю лидирует Калмыкия (18,8% населения за чертой бедности). В Астраханской области этот показатель – 12%, в Адыгее – 11,1%, в Ростовской области – 9,6%, в Волгоградской – 9,1%, в Краснодарском крае – 8,7%.

Меньше всего жителей, получающих доход ниже прожиточного минимума, насчитывается в Ямало-Ненецком автономном округе (3,6%). В среднем по России этот показатель равен 8,5%, а в 2022 году он равнялся 9%, указано в документе Росстата.

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Примечание:

"Четыре республики СКФО оказались в лидерах антирейтинга по числу аварийных школ", "Кубань вошла в число лидеров антирейтинга регионов по просроченной ипотеке", "Чечня и Кабардино-Балкария возглавили антирейтинг регионов по числу погибших в ДТП".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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