Ингушетия заняла последнее место в рейтинге регионов России по доходам населения

19 июня 2023, 02:41

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В Ингушетии 30,5% населения живет за чертой бедности, это худший показатель среди регионов России, следует из данных Росстата.

Как писал "Кавказский узел", в рейтинге регионов России по доходам населения за период с 1 апреля 2021 года по 1 апреля 2022 года худший показатель среди всех регионов показала Ингушетия, где за чертой бедности живет 29,7% населения.

Рейтинг регионов России по доходам населения в 2022 году опубликовало сегодня, 19 июня РИА "Новости". За основу рейтинга взяты данные Росстата. Он составлен на основании двух показателей - отношения медианных доходов к стоимости фиксированного набора товаров и услуг и доли населения за чертой бедности в процентах.

Среди регионов юга России самое высокое место в рейтинге занимает Краснодарский край, расположившийся на 14 месте. Отношение доходов населения к расходам в регионе составляет 1,84, за чертой бедности живут 9% населения.

25 место в рейтинге заняла Адыгея (1,64 и 11,6% населения за чертой бедности), 33 место - Ростовская область (1,61 и 10,5%), 50 место - Дагестан (1,50 и 14,2%), 51 - Волгоградская область (1,48 и 9,6%), 67 - Северная Осетия (1,38 и 13%), 68 - Астраханская область (1,38 и 13,8%), 70 - Кабардино-Балкария (1,36 и 16,4%), 71 - Чечня (1,30 и 19,4%), 79 - Ставропольский край (1,23 и 11,7%), 81 - Калмыкия (1,09 и 21%), 83 - Карачаево-Черкесия (1,04 и 22%).

Последнее место рейтинга заняла Ингушетия, жители которой в среднем тратят на фиксированный набор товаров и услуг весь свой доход, при этом 30,5% населения живут за чертой бедности.

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