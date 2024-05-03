Житель Волгоградской области убит в зоне СВО

03 мая 2024, 10:03

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Иван Власенко из села Таловка Камышинского района убит в военной операции на Украине, сообщила местная администрация. С начала военной операции официально признаны убитыми в ней не менее 733-х бойцов из Волгоградской области.

Как писал "Кавказский узел", 732-м волгоградским бойцом, убитым в зоне СВО на Украине, стал камышанин Александр Родионов.

С Иваном Власенко в родном селе Таловка простились накануне, 2 мая. После окончания школы в 2006 году Иван был призван в армию. После двух лет срочной службы он подписал контракт ещё на два года, а затем вернулся на родину и завел семью. Вместе с женой Иван воспитывал троих детей.

С 10 октября Иван Власенко участвовал в боевых действиях в специальной военной операции на Украине. Похоронен Иван был рядом с братом, который ранее также был убит на СВО, сказано в сообщении администрации Таловского сельского поселения Камышинского муниципального района на странице "ВКонтакте".

Таким образом, официально признаны убитыми в военной операции не менее 733 бойцов из Волгоградской области. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".