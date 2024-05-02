Ереванские активисты потребовали от полиции разблокировать Киранц

02 мая 2024, 18:05

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Участники акции протеста в Ереване призвали полицию разблокировать дороги к приграничному селу Киранц и прекратить преследование противников делимитации границы с Азербайджаном.

Как писал "Кавказский узел", подкрепления силовиков были стянуты сегодня в приграничное село Киранц Тавушской области, силовики задержали 31 участника акции протеста против делимитации границы. После этого протестующие пожаловались, что не могут попасть в Киранц, так как силовики полностью заблокировали село. После переговоров полицейские пропустили в Киранц жителей села, но оставили его заблокированным для других протестующих.

Минобороны Армении проводит разминирование территории в районе села Киранц, чтобы на ней затем были проведены работы по делимитации границы. Полиция несет усиленную службу, чтобы местные жители не проникли в зону разминирования, сообщило сегодня МВД Армении.

Активисты движения ArmVote сегодня провели акцию протеста перед зданием МВД Армении, протестуя против действий силовиков в Тавушской области и территориальных уступок Азербайджану. Участники акции принесли с собой плакаты с надписью «Сдайте погоны, присоединитесь к народу», «Не становитесь соучастником» и другими, передал корреспондент «Кавказского узла» со ссылкой на прямой эфир с места акции на сайте 168.am.

Лидер движения Аветик Чалабян назвал "беспрецедентными" действия силовиков, применивших утром силу для разблокировки дороги в село Киранц. "Полицейские силы фактически сегодня захватили село Киранц, чтобы сдать армянское село противнику. Силовики окружили Киранц, запрещая граждан страны въезд на его территорию", - заявил журналистам Чалабян, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Полиция нарушает Конституцию, согласно которой территориальные изменения могут быть проведены на основании референдума, заявил активист. "Кроме того, силовики нарушили право на свободное передвижение и право на собственность", - подчеркнул он.

25 апреля жители Киранца показали журналистам около 30 свидетельств о регистрации собственности на недвижимость и земельные участки. Территории, на которых расположена их собственность, а также кладбища, теперь передаются Азербайджану, заявили протестующие. Все постройки армянского населения на территориях, оказавшихся под контролем Баку, перейдут в собственность Азербайджана, а ответственность за компенсации бывшим владельцам ляжет на власти Армении, указали азербайджанские военные эксперты.

Вокруг села по-прежнему наблюдаются многочисленные подразделения полиции, а все дороги к селу перекрыты силовиками, заявила на своей странице в Facebook* инициатива "Тавуш во имя родины", публикацию которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Напомним, 19 апреля госкомиссии Азербайджана и Армении договорились о согласовании границы двух стран на ее северном участке по линии на момент распада СССР. После этого в приграничной Тавушской области начались акции протеста, их поддержали жители и других областей. 23 апреля Армения и Азербайджан приступили к демаркации границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел".

О том, что думают эксперты и жители сел об обстановке и перспективах жизни в анклавах и приграничных селах по обе стороны неуточненной границы, можно прочитать в материале "Маленькие анклавы с большим значением: готовы ли Азербайджан и Армения миром решить территориальные споры?", опубликованном на "Кавказском узле". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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