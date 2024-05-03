День народного возрождения отмечен в Карачаево-Черкесии памятными мероприятиями

03 мая 2024, 14:46

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Участники официальной акции в Карачаевске, приуроченной к Дню возрождения карачаевского народа, почтили память погибших в годы депортации. По случаю 67-й годовщины возвращения карачаевцев из ссылки в республике открылись книжные и фотовыставки.

Как писал "Кавказский узел", в 2023 году 3 мая было объявлено в Карачаево-Черкесии нерабочим днем в связи с 66-летием со дня возвращения карачаевского народа из мест депортации. При этом шествие, которое обычно проходило в Карачаевске в День возрождения карачаевского народа, было отменено из соображений безопасности. С формальной точки зрения карачаевцы реабилитированы полностью, но процесс нельзя считать завершенным, указали опрошенные "Кавказским узлом" историки.

3 мая отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа. В 1957 году в этот день на историческую родину прибыл первый эшелон с карачаевцами, которые были высланы в Казахстан и Среднюю Азию в ноябре 1943 года. Памятная дата 3 мая была установлена в 1997 году, говорится в справке "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

Сегодня в Карачаевске у Мемориала жертвам репрессий карачаевского народа прошло официальное мероприятие, участники которого почтили память земляков, погибших в годы депортации в Средней Азии и Казахстане, сообщил в своем телеграм-канале глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов. "День возрождения карачаевского народа по праву является общим праздником всех народов Карачаево-Черкесии", - подчеркнул глава республики.

Ко Дню возрождения карачаевского народа приурочены также несколько выставок. Так, 2 мая в картинной галерее открылась выставка "Хранители времени", сообщило во "ВКонтакте" министерство культуры республики. "В рамках выставки представлены портреты педагогов и наставников, которые подверглись депортации и репрессиям во время Великой Отечественной войны. Данная фотовыставка призвана сохранить имена и лица этих людей для истории, для сохранения и передачи истории народа подрастающему поколению. Выставка продлится до 17 мая включительно", - говорится в публикации.

Книжная выставка «Народ, возрожденный из пепла» проводится в республиканской библиотеке для незрячих и слабовидящих, говорится на сайте государственного проекта "Культура.РФ". "Читатели познакомятся с литературой: Байрамкулов М. «Кулацкий эшелон»; Борлакова З.Х. «Депортация и репатриация карачаевского народа (1943–1959 гг.); Лайпанов К.Т. «Карачай и карачаевцы»; «Депортация карачаевцев» и другими. Есть возможность познакомиться с публикациями из газеты «День республики», материал интересен тем, что люди делятся своей болью, воспоминаниями тех лет", - говорится в публикации.

Кроме того, сотрудники Государственной национальной библиотеки в Черкесске посвятили этой дате информационный обзор «Возвращение. Радость и боль», отражающий "трагедию, пережитую карачаевским народом в депортации, и радость возвращения на свою историческую родину", говорится в другой публикации на сайте проекта.

Ранее, 25 апреля, Рашид Темрезов объявил 3 мая нерабочим праздничным днем в республике. "В связи с 67-летием со дня возвращения карачаевского народа на историческую Родину, 3 мая 2024 года - День возрождения карачаевского народа объявлен указом главы КЧР Рашидом Темрезовым нерабочим праздничным днем", - процитировал "Интерфакс" сообщение пресс-службы главы Карачаево-Черкесии.

Напомним, депортация карачаевцев началась 2 ноября 1943 года. В результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных (более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей) погибли в дороге, а также в местах переселения. Основные данные о депортации карачаевского народа собраны в справке "Кавказского узла" "Депортация карачаевцев".

Советская власть оправдывала депортации народов мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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