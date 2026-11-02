Депортация карачаевцев

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83 года назад, 2 ноября 1943 года, десятки тысяч карачаевцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Высланный народ был обвинен в пособничестве фашистам и провел в ссылке 14 лет. В справке “Кавказского узла” собраны основные данные о депортации карачаевского народа.

Предыстория

Карачаевцы стали второй, после немцев, нацией объявленной пособником фашистских войск и попавшей под акции «возмездия» за предполагаемые преступления против советского государства в годы войны. Непосредственно эти акции затронули еще шесть народов - карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар .

Согласно данным переписи 1939 года, в СССР насчитывалось 75 763 карачаевца , из которых 70 301 человек проживали в Карачаевской Автономной области. Область находилась в составе Орджоникидзевского края, переименованного 12 января 1943 года в Ставропольский.

С началом Великой Отечественной войны из Карачаевской области отправились на фронт 15 600 человек, 3000 человек были направлены в трудовые армии .

В середине августа 1942 года на территорию области вступили немецкие войска. Оккупация края длилась 5,5 месяцев. В области был установлен оккупационный «новый порядок», и, как и в ряде других регионов СССР, сформировалось антисоветское повстанческое движение.

Так, «Карачаевский национальный комитет», состоящий из “местных националистов, главарей банд, руководителей мусульманского духовенства и мюридских сект и их представителей" , сыграл определенную роль в разгроме партизанского движения, действующего на оккупированной территории. После освобождения в январе 1943 года в области начались операции НКВД по борьбе с антисоветскими формированиями, в том числе, с так называемой «Балыкской армией», поднявшей восстание за сохранение установленного немцами “нового порядка” .

Начало высылки

15 апреля 1943 года НКВД и Прокуратура СССР издали совместную директиву № 52-6927, на основании которой 9 августа 1943 года за пределы области были высланы 110 семей (472 человек) карачаевских «бандглаварей» и «активных бандитов» вместе с семьям. Историк Павел Полян* в публикации "Принудительные миграции в годы второй мировой войны и после её окончания (1939–1953)" 1 пишет: “Судя по этой «адресной» акции, направленной против конкретных врагов Советской власти и членов их семей, до осени вопрос о тотальной депортации народа в целом, возможно, еще и не стоял на повестке дня”.

В октябре 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 115/13 о ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории

Указ предписывал переселить всех карачаевцев, проживающих на территории области, в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать. В качестве обоснования тотальной высылки карачаевцев в указе отмечалось, что они «...предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь».

Вся территория ликвидированной области была поделена между Ставропольским краем, Грузией и Краснодарским краем.

6 ноября 1944 года было принято Постановление СНК о порядке заселения бывшей Карачаевской АО . Было разрешено бесплатно передавать вновь организуемым и существующим колхозам общественные и индивидуальные постройки, сельскохозяйственный инвентарь и другое имущество переселяемых колхозов, это же касалось личного скота и семенных фондов. Со временем начались изменения карачаевских топонимов.

Депортация

Депортация была осуществлена 2-5 ноября 1943 года. Всего из Карачая за три дня было отправлено 32 эшелона, в каждом из них было по 2000-2100 человек. В каждом вагоне в среднем 58 человек .

План рассчитывался на 62 842 человека, из них 37429 - взрослые, - приводит цифры Павел Полян*. Врагами и пособниками немцев были объявлены новорожденные дети, старики, которые с оружием в руках защищали эту страну в период империи и в период советской власти, женщины преклонных лет. С учетом довыявленных этот план был перевыполнен: выселено 69 267 человек. Для силового обеспечения депортации карачаевцев были задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек, - пишет историк.

В монографии "Не по своей воле..." Павел Полян* приводит цифры. “В Казахстан было завезено 12342 семей, или 45 501 человек, в основном в Южноказахстанскую и Джамбульскую области (25212 и 20 285 человека), еще 22900 человек привезли в Киргизию, кроме того небольшие группы — в Таджикистан, Иркутскую область и на Дальний Восток. Неприкрытой издевкой звучит следующая «статистика»: среди депортированных находилось 53 легализовавшихся бандита, 41 дезертир, 29 уклонившихся от призыва и 184 банд пособников. Впоследствии на месте было довыявлено и депортировано 329, а в других районах Кавказа еще 90 карачаевцев; кроме того, 2543 человек было демобилизовано из Красной Армии: вместо дома они тоже попали в спецкомендатуры” .

Полян* дает принципиальную оценку депортации карачаевского народа: "На наш взгляд, это чудовищное беззаконие и преступление против человечности". Историк обращает внимание, что не нашли никакого подтверждения доводы о массовом коллаборационизме карачаевцев.

В ссылке

Семьи карачаевцев и других переселенцев, по состоянию на сентябрь 1944 года, в основном проживали “на жилплощади за счет «уплотнения» местных колхозников, рабочих и служащих предприятий, а также совхозов”, - говорилось в справке об Отделе спецпоселений НКВД СССР. В этом же документе приводятся оценки состояния условий проживания переселенцев. “В особенно неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях находились спецпереселенцы, переданные в промышленность и на стройки. Многие руководители промпредприятий, строек были не в состоянии обеспечить переселенцев необходимой жилплощадью, из-за чего их семьи размещались зачастую в непригодных для жилья помещениях, клубных зданиях, временных бараках, землянках, в полуразрушенных домах. В результате принятых со стороны НКВД СССР мер имелось значительное улучшение хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев, но в целом положение оставалось тяжелым”, - сообщалось в справке .

Депортированные карачаевцы были ограничены в правах. Они не могли работать на руководящих должностях, служить в армии, поступать в вузы и училища, избираться депутатами. Спецпоселенцы не имели права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы поселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой уголовную ответственность. При этом побег был одной из основных форм протеста представителей̆ репрессированных народов против принудительной̆ ссылки 2 .

26 ноября 1948 года вышел Указ президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за побеги. В нем говорилось, что переселение чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев и других репрессированных народов «произведено навечно, без права возвращаться к их прежним местам жительства». За побег вводилось наказание - 20 лет каторжных работ .

Цифры ссыльных

Общая численность карачаевцев за первые пять лет депортации, к 1948 году, сократилась больше чем на 13 тысяч человек. В конце 1948 года на учете состояло 15 425 семей карачаевцев численностью 56 869 человек, из которых взрослых 29 284 спецпереселенца .

Численность спецпоселенцев-карачаевцев по состоянию на 1 января 1953 года составляла 62 842 человека, кроме того, под арестом было 478 человек, в розыске числились семеро .

16 июля 1954 года министром внутренних дел СССР было приказано снять с учета органов МВД детей спецпоселенцев, родившихся после 31 декабря 1937 года .

За 14 лет ссылки от голода и лишений погибли более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей .

Согласно данным историков, вследствие депортации было уничтожено около трети карачаевского народа. От сталинских репрессий погибли 60% карачаевских детей. По словам доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации 1943 года, численность карачаевцев в России сейчас составила бы 400-450 тысяч человек - вдвое больше, чем в настоящее время (230-240 тысяч).

Возвращение

16 июля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны». К этому моменту численность карачаевцев, освобождаемых по указу, составила только 30 100 человек - она сократилась за счет снятия ранее с учета детей до 16 лет, студентов, инвалидов.

9 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Черкесская АО была преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края РСФСР. Были отменены Указ ПВС СССР № 115/13 от 12 октября 1943 года о «ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории» и статья 2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения карачаевцам возвращаться на прежнее места проживания.

3 мая 1957 года, после долгих 14 лет, первый эшелон с карачаевцами прибыл на родину.

Реабилитация

Реабилитация депортированных карачаевцев, началась во время хрущевской «оттепели» и обошлась без территориальных конфликтов, но в моральном плане осталась незавершенной.

В апреле 1991 года был принят Закона "О реабилитации репрессированных народов" , позднее вышло также постановление правительства РФ "О мерах по реабилитации карачаевского народа и социально-экономической поддержке КЧР №1100 от 30.10.1993 года. Однако фактически этот закон так и не воплотился в реальность.

В 2016 году участники митинга в Карачаевске потребовали продолжить реабилитацию репрессированных, в частности увековечить память карачаевцев-участников Великой Отечественной войны. В июле этого же года депутаты и общественные деятели Карачаево-Черкесии выступили за принятие Госдумой РФ законопроекта о введении уголовного наказания за оправдание сталинских репрессий.

В 2018 году, в 75-ю годовщину депортации, в заявлении главы "Конгресса карачаевского народа" Кады-ходжи Халкечева, отмечалось, что принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов" «остается неисполненным в полной мере». Он отмечал, что во время депортации карачаевцев "17 186 бойцов - или каждый пятый представитель карачаевского народа - сражались против фашизма", а более 2 000 карачаевцев, женщин и мужчин, "были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей". 23 карачаевца были представлены к званию Героя Советского Союза, высшую награду получили 11 человек.

Вопрос о реабилитации депортированных народов возник вновь в сентябре 2023 года. Активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа раскритиковали новый школьный учебник по истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. Прокуратура в Ингушетии потребовала от МВД республики проверить учебник на экстремизм и разжигание розни. 24 октября 2023 года стало известно, что в абзац учебника, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами, внесены правки - из абзаца убрано упоминание конкретных народов.

Память

С 1997 года 3 мая в Карачаево-Черкессии отмечается как государственный праздник, День возрождения карачаевского народа. 2 ноября ежегодно отмечается как День памяти жертв депортации карачаевского народа.

В 2005 году в Карачаевске был открыт мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа в Среднюю Азию. В память о жертвах депортации карачаевского народа в Кисловодске установлен памятник «Камень скорби» .

В 2005 году в Карачаевске был открыт Мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа

В Карачаево-Черкесском государственном университете установлена Стена памяти. В селе Учкекен Малокарачаевского района установлен монумент жертв депортации карачаевского народа с указанием дат депортации «1943-1957».

18 октября 2026 года, в 35-ю годовщину принятия закона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий», Конгресс карачаевского народа 3 призвал сохранять память о репрессиях, изучать архивные документы и увековечивать имена активистов, боровшихся за права народа, в том числе Азрета Урусова, Абдула Кубанова, Кази Лайпанова, Исмаила Алиева и Кады Халкечева. В заявлении также содержится призыв собирать документы и свидетельства о национальном движении. Авторы напомнили, что законы о реабилитации 1991 года стали итогом многолетней борьбы за восстановление справедливости после депортации. При этом карачаевские активисты по-прежнему указывают на незавершённость реабилитации и проблемы с восстановлением историко-культурного наследия. Подробнее о прблемах реабилитации говорится в справочном материале "Кавказского узла" "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации".

*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов



Примечания