02 ноября 2023, 23:45
Депортация карачаевцев
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80 лет назад, 2 ноября 1943 года, десятки тысяч карачаевцев были депортированы в Среднюю Азию и Казахстан. Высланный народ был обвинен в пособничестве фашистам и провел в ссылке 14 лет. В справке “Кавказского узла” собраны основные данные о депортации карачаевского народа.
Предыстория
Карачаевцы стали второй, после немцев, нацией объявленной пособником фашистских войск и попавшей под акции «возмездия» за предполагаемые преступления против советского государства в годы войны. Непосредственно эти акции затронули еще шесть народов - карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев и крымских татар 1.
Согласно данным переписи 1939 года, в СССР насчитывалось 75 763 карачаевца 2, из которых 70 301 человек проживали в Карачаевской Автономной области. Область находилась в составе Орджоникидзевского края, переименованного 12 января 1943 года в Ставропольский.
С началом Великой Отечественной войны из Карачаевской области отправились на фронт 15 600 человек, 3000 человек были направлены в трудовые армии 3.
В середине августа 1942 года на территорию области вступили немецкие войска. Оккупация края длилась 5,5 месяцев. В области был установлен оккупационный «новый порядок», и, как и в ряде других регионов СССР, сформировалось антисоветское повстанческое движение.
Так, «Карачаевский национальный комитет», состоящий из “местных националистов, главарей банд, руководителей мусульманского духовенства и мюридских сект и их представителей" 4, сыграл определенную роль в разгроме партизанского движения, действующего на оккупированной территории. После освобождения в январе 1943 года в области начались операции НКВД по борьбе с антисоветскими формированиями, в том числе, с так называемой «Балыкской армией», поднявшей восстание за сохранение установленного немцами “нового порядка” 5.
Начало высылки
15 апреля 1943 года НКВД и Прокуратура СССР издали совместную директиву № 52-6927, на основании которой 9 августа 1943 года за пределы области были высланы 110 семей (472 человек) карачаевских «бандглаварей» и «активных бандитов» вместе с семьям. Историк Павел Полян пишет: “Судя по этой «адресной» акции, направленной против конкретных врагов Советской власти и членов их семей, до осени вопрос о тотальной депортации народа в целом, возможно, еще и не стоял на повестке дня” 6.
В октябре 1943 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР № 115/13 о ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории 7
Указ предписывал переселить всех карачаевцев, проживающих на территории области, в другие районы СССР, а Карачаевскую автономную область ликвидировать. В качестве обоснования тотальной высылки карачаевцев в указе отмечалось, что они «...предательски, вступали в организованные немцами отряды для борьбы с советской властью, предавали немцам честных советских граждан, сопровождали и показывали дорогу немецким войскам, наступающим через перевалы в Закавказье, а после изгнания оккупантов противодействуют проводимым советской властью мероприятиям, скрывают от органов власти бандитов и заброшенных немцами агентов, оказывая им активную помощь».
Вся территория ликвидированной области была поделена между Ставропольским краем, Грузией и Краснодарским краем.
6 ноября 1944 года было принято Постановление СНК о порядке заселения бывшей Карачаевской АО 8. Было разрешено бесплатно передавать вновь организуемым и существующим колхозам общественные и индивидуальные постройки, сельскохозяйственный инвентарь и другое имущество переселяемых колхозов, это же касалось личного скота и семенных фондов. Со временем начались изменения карачаевских топонимов.
Депортация
Депортация была осуществлена 2-5 ноября 1943 года. Всего из Карачая за три дня было отправлено 32 эшелона, в каждом из них было по 2000-2100 человек. В каждом вагоне в среднем 58 человек 9.
План рассчитывался на 62 842 человека, из них 37429 - взрослые, - приводит цифры Павел Полян. Врагами и пособниками немцев были объявлены новорожденные дети, старики, которые с оружием в руках защищали эту страну в период империи и в период советской власти, женщины преклонных лет. С учетом довыявленных этот план был перевыполнен: выселено 69 267 человек. Для силового обеспечения депортации карачаевцев были задействованы войсковые соединения общей численностью в 53 327 человек, - пишет историк 10.
В монографии "Не по своей воле..." Павел Полян приводит цифры. “В Казахстан было завезено 12342 семей, или 45 501 человек, в основном в Южноказахстанскую и Джамбульскую области (25212 и 20 285 человека), еще 22900 человек привезли в Киргизию, кроме того небольшие группы — в Таджикистан, Иркутскую область и на Дальний Восток. Неприкрытой издевкой звучит следующая «статистика»: среди депортированных находилось 53 легализовавшихся бандита, 41 дезертир, 29 уклонившихся от призыва и 184 банд пособников. Впоследствии на месте было довыявлено и депортировано 329, а в других районах Кавказа еще 90 карачаевцев; кроме того, 2543 человек было демобилизовано из Красной Армии: вместо дома они тоже попали в спецкомендатуры” 11.
Полян дает принципиальную оценку депортации карачаевского народа: "На наш взгляд, это чудовищное беззаконие и преступление против человечности". Историк обращает внимание, что не нашли никакого подтверждения доводы о массовом коллаборационизме карачаевцев 12.
В ссылке
Семьи карачаевцев и других переселенцев, по состоянию на сентябрь 1944 года, в основном проживали “на жилплощади за счет «уплотнения» местных колхозников, рабочих и служащих предприятий, а также совхозов”, - говорилось в справке об Отделе спецпоселений НКВД СССР. В этом же документе приводятся оценки состояния условий проживания переселенцев. “В особенно неудовлетворительных жилищно-бытовых условиях находились спецпереселенцы, переданные в промышленность и на стройки. Многие руководители промпредприятий, строек были не в состоянии обеспечить переселенцев необходимой жилплощадью, из-за чего их семьи размещались зачастую в непригодных для жилья помещениях, клубных зданиях, временных бараках, землянках, в полуразрушенных домах. В результате принятых со стороны НКВД СССР мер имелось значительное улучшение хозяйственно-бытового устройства спецпереселенцев, но в целом положение оставалось тяжелым”, - сообщалось в справке 13.
Депортированные карачаевцы были ограничены в правах. Они не могли работать на руководящих должностях, служить в армии, поступать в вузы и училища, избираться депутатами. Спецпоселенцы не имели права без разрешения коменданта спецкомендатуры НКВД отлучаться за пределы поселения. Самовольная отлучка рассматривалась как побег и влекла за собой уголовную ответственность. При этом побег был одной из основных форм протеста представителей̆ репрессированных народов против принудительной̆ ссылки. 14.
26 ноября 1948 года вышел Указ президиума Верховного Совета СССР об уголовной ответственности за побеги. В нем говорилось, что переселение чеченцев, карачаевцев, ингушей, балкарцев и других репрессированных народов «произведено навечно, без права возвращаться к их прежним местам жительства». За побег вводилось наказание - 20 лет каторжных работ 15.
Цифры ссыльных
Общая численность карачаевцев за первые пять лет депортации, к 1948 году, сократилась больше чем на 13 тысяч человек. В конце 1948 года на учете состояло 15 425 семей карачаевцев численностью 56 869 человек, из которых взрослых 29 284 спецпереселенца 16.
Численность спецпоселенцев-карачаевцев по состоянию на 1 января 1953 года составляла 62 842 человека, кроме того, под арестом было 478 человек, в розыске числились семеро 17.
16 июля 1954 года министром внутренних дел СССР было приказано снять с учета органов МВД детей спецпоселенцев, родившихся после 31 декабря 1937 года 18.
За 14 лет ссылки от голода и лишений погибли более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей 19.
Согласно данным историков, вследствие депортации было уничтожено около трети карачаевского народа. От сталинских репрессий погибли 60% карачаевских детей. По словам доктора исторических наук, профессора Мурата Каракетова, не будь депортации 1943 года, численность карачаевцев в России сейчас составила бы 400-450 тысяч человек - вдвое больше, чем в настоящее время (230-240 тысяч).
Возвращение
16 июля 1956 года вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О снятии ограничений по спецпоселению с чеченцев, ингушей, карачаевцев и членов их семей, выселенных в период Великой Отечественной войны». К этому моменту численность карачаевцев, освобождаемых по указу, составила только 30 100 человек - она сократилась за счет снятия ранее с учета детей до 16 лет, студентов, инвалидов.
9 января 1957 года Указом Президиума Верховного Совета СССР Черкесская АО была преобразована в Карачаево-Черкесскую автономную область в составе Ставропольского края РСФСР. Были отменены Указ ПВС СССР № 115/13 от 12 октября 1943 года о «ликвидации Карачаевской автономной области и об административном устройстве ее территории» и статья 2 Указа от 16 июля 1956 года в части запрещения карачаевцам возвращаться на прежнее места проживания.
3 мая 1957 года, после долгих 14 лет, первый эшелон с карачаевцами прибыл на родину. 20.
Реабилитация
Реабилитация депортированных карачаевцев, началась во время хрущевской «оттепели» и обошлась без территориальных конфликтов, но в моральном плане осталась незавершенной.
В апреле 1991 года был принят Закона "О реабилитации репрессированных народов" 21, позднее вышло также постановление правительства РФ "О мерах по реабилитации карачаевского народа и социально-экономической поддержке КЧР №1100 от 30.10.1993 года. Однако фактически этот закон так и не воплотился в реальность.
В 2016 году участники митинга в Карачаевске потребовали продолжить реабилитацию репрессированных, в частности увековечить память карачаевцев-участников Великой Отечественной войны. В июле этого же года депутаты и общественные деятели Карачаево-Черкесии выступили за принятие Госдумой РФ законопроекта о введении уголовного наказания за оправдание сталинских репрессий.
В 2018 году, в 75-ю годовщину депортации, в заявлении главы "Конгресса карачаевского народа" Кады-ходжи Халкечева, отмечалось, что принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов" «остается неисполненным в полной мере». Он отмечал, что во время депортации карачаевцев "17 186 бойцов - или каждый пятый представитель карачаевского народа - сражались против фашизма", а более 2 000 карачаевцев, женщин и мужчин, "были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей". 23 карачаевца были представлены к званию Героя Советского Союза, высшую награду получили 11 человек.
Вопрос о реабилитации депортированных народов возник вновь в сентябре 2023 года. Активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа раскритиковали новый школьный учебник по истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. Прокуратура в Ингушетии потребовала от МВД республики проверить учебник на экстремизм и разжигание розни. 24 октября 2023 года стало известно, что в абзац учебника, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами, внесены правки - из абзаца убрано упоминание конкретных народов.
Память
С 1997 года 3 мая в Карачаево-Черкессии отмечается как государственный праздник, День возрождения карачаевского народа. 2 ноября ежегодно отмечается как День памяти жертв депортации карачаевского народа.
В 2005 году в Карачаевске был открыт мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа в Среднюю Азию. В память о жертвах депортации карачаевского народа в Кисловодске установлен памятник «Камень скорби» 22.
В 2005 году в Карачаевске был открыт Мемориальный комплекс жертвам депортации карачаевского народа 23
В Карачаево-Черкесском государственном университете установлена Стена памяти. В селе Учкекен Малокарачаевского района установлен монумент жертв депортации карачаевского народа с указанием дат депортации «1943-1957».
*внесен Минюстом в реестр иностранных агентов
Примечания
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- https://www.alexanderyakovlev.org/fond/issues-doc/1022115
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- Закон "О реабилитации репрессированных народов" (1991) // РИА Новости, 26.04.2016
- https://nash-kislovodsk.ru/pamyati-zhertv-deportatsii
- http://karachaevsk.info/news/3-maya-den-vozrozhdeniya-karachaevskogo-naroda.html