Мемориал жертвам репрессий карачаевского народа. Скриншот фото из Telegram-канала администрации Карачаевского городского округа от 03.05.23, https://t.me/adm_karachaevsk/5360

02 ноября 2023, 10:23

Жители Карачаево-Черкесии почтили память жертв депортации

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В 80-ю годовщину депортации карачаевцев в центральной мечети Карачаевска прошли религиозные обряды в память о жертвах трагических событий 1943 года.

Как информировал "Кавказский узел", 2 ноября 2022 года в День памяти жертв депортации в Карачаево-Черкесии участники траурных мероприятий возложили цветы к мемориалам. Даже спустя 79 лет после начала депортации реабилитация репрессированных земляков проведена не полностью, отметили пользователи соцсетей.

Депортация карачаевцев началась в СССР 2 ноября 1943 года, в результате было выселено 69 267 человек (15 980 семей). Всего за предвоенное и военное время было депортировано 79 тысяч человек карачаевской национальности. Большая часть репрессированных — более 43 тысяч человек, в том числе 22 тысячи детей — погибли в дороге, а также в местах переселения. В современной Карачаево-Черкесии 2 ноября считается Днем депортации карачаевского народа". А 3 мая ежегодно отмечается в Карачаево-Черкесии как День возрождения карачаевского народа.

В центральной мечети Карачаевска прошли религиозные обряды в память о жертвах депортации карачаевцев, сообщил мэр Карачаевского городского округа Марат Урусов.

"Нет семьи, которой не коснулась эта страшная трагедия. И сегодня, спустя 80 лет, мы помним и чувствуем скорбь за тех, кто подвергся жестокой несправедливости и стал жертвами репрессий", – написал он вечером 1 ноября в своем телеграм-канале.

Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов отметил, что во время депортации многие карачаевцы сражались на фронтах Великой Отечественной войны.

"В местах спецпереселений наши земляки мужественно продолжали работать для фронта и для Победы, восстанавливали страну в послевоенное время. Нет у карачаевцев такой семьи, где бы не хранились воспоминания о тех страшных событиях", – отметил Темрезов сегодня в своем телеграм-канале.

Депортации оправдывались советской властью мифами о массовом предательстве и дезертирстве их представителей. При Сталине проводились массовые аресты, депортации и расстрелы по национальному признаку, целые народы объявлялись "враждебными", говорится в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

"Кавказский узел" также писал, что в заявлении главы "Конгресса карачаевского народа" Кады-ходжи Халкечева, приуроченном к 75-й годовщине депортации, говорилось, что принятый в 1991 году закон "О реабилитации репрессированных народов", "остается не исполненным в полной мере". Халкечев отметил, что во время депортации карачаевцев "17 186 бойцов, или каждый пятый представитель карачаевского народа, сражались против фашизма", а более 2 000 карачаевцев: женщин и мужчин, "были мобилизованы на строительство оборонительных рубежей". К званию Героя Советского Союза были представлены 23 карачаевца, высшую награду получили 11 человек.

Реабилитация карачаевцев оказалась неполной, поскольку они не восстановили свою автономию, считает активист Мухаммад Карачай

Напомним, в сентябре текущего года активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа раскритиковали новый школьный учебник по истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. Прокуратура в Ингушетии потребовала от МВД республики проверить учебник на экстремизм и возбуждение розни. 19 октября деятель культуры из Ингушетии Тамара Мальсагова и педагог Марифа Майсигова потребовали изъять тираж учебника по всей стране.

24 октября стало известно, что в абзац учебника, в котором депортация народов Кавказа была объяснена их сотрудничеством с фашистами, внесены правки. В частности, из абзаца убрано упоминание конкретных народов.

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Примечание:

"Активисты сочли реабилитацию карачаевцев неполной", "Годовщина высылки карачаевцев напомнила о проблеме реабилитации репрессированных народов", "Депутаты Карачаево-Черкесии предложили ввести уголовное наказание за оправдание сталинских репрессий".

Автор: "Кавказский узел"

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