Спор вокруг абзаца о депортации народов Кавказа обернулся требованием изъять учебник по всей стране

19 октября 2023, 20:57

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Школьный учебник истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, нужно изъять по всей стране, уверена учитель истории Марифа Майсигова. Все причастные к выпуску этого учебника должны быть привлечены к ответственности, а также принести извинения депортированным в годы войны народам, полагает заслуженный работник культуры Тамара Мальсагова.

Как писал "Кавказский узел", в сентябре активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа выступили с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. 5 октября ученые из Чечни отметили, что авторы учебника по истории, возложив на народы Кавказа вину за их депортации, привели ложные данные, не задумавшись о том, как эти сведения отразятся на учениках. 10 октября один из авторов учебника истории, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пообещал изменить абзац про депортацию народов Кавказа, который опубликован тиражом 755 тысяч экземпляров. Прокуратура Карабулака потребовала от МВД Ингушетии провести анализ учебника истории на экстремизм и возбуждение розни, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. По его мнению, изложенные в учебнике сведения также нужно проверить и на формирование негативного образа жертв сталинских репрессий.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Учебник прошел через многие коридоры власти, прежде чем был отправлен в печать, и ни у кого из чиновников не возникло возражений против написанного, подчеркнула действительный государственный советник, заслуженный работник культуры ЧИАССР Тамара Мальсагова. По ее словам, если лживые факты о республиках Северного Кавказа приведены в школьных учебниках, значит эти учебники подлежат изъятию и для следующего издания необходимо проводить экспертизу с привлечением ученых и педагогов из этих республик.

"Кроме этого считаю, что всех, кто имеет отношение к выпуску этого учебника, а конкретно к абзацу о депортации, нужно привлечь к уголовной ответственности, потому что это антиконституционный поступок, который ведет к разжиганию межнациональной розни. Всех причастных к выпуску этого позорного для нашего времени учебника нужно уволить с занимаемых должностей, причем без права в дальнейшем заниматься наукой, образованием, воспитанием молодежи. Авторы учебника обязаны публично извиниться перед оболганными народами", - считает Тамара Мальсагова.

"Кавказский узел" также писал, что историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк отметил, что при Сталине целые народы объявлялись "враждебными". Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

По этому учебнику нельзя учить старшеклассников, сказала корреспонденту "Кавказского узла" учительница истории первой школы селения Барсуки Марифа Майсигова. "Авторы согласились, что нужно внести существенные изменения. Эти изменения будут внесены в те учебники, по которым учатся наши дети и дети в других республиках, народы которых были отправлены в ссылку. А другие старшеклассники Москвы, Рязани, Тюмени и всей России так и будут учиться по этому учебнику и в памяти у них так и останется тот факт, что в отношении наших народов было принято совершенно оправданное решение о депортации? Мы и так знаем, где правда, а где ложь. Мы хотим, чтобы и в других регионах России знали настоящую правду, а не ту, которую им преподносят авторы учебника, Мединский и Торкунов", - считает педагог.

В учебнике "История России 1914-1945 годы" (авторы В.Р. Мединский, А .В.Торкунов, издательство "Просвещение" 2023 год) на странице 351 говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами ряда народов Северного Кавказа, а также крымских татар и калмыков ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования и подвергнуть эти народы коллективному наказанию – депортации.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии ежегодно на республиканском уровне отмечаются годовщины депортации земляков. На "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы "Депортация чеченцев и ингушей", "Депортация балкарцев", "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации" и "Депортация калмыков".

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен – вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.