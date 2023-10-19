Прокуратура отреагировала на обращение Муцольгова по поводу учебников истории

19 октября 2023, 09:21

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Прокуратура Карабулака потребовала от МВД Ингушетии провести анализ учебника истории, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, на экстремизм и возбуждение розни, сообщил правозащитник Магомед Муцольгов. Изложенные в учебнике сведения также нужно проверить и на формирование негативного образа жертв сталинских репрессий, считает он.

Как информировал "Кавказский узел", в сентябре активисты, ученые и политики из республик Северного Кавказа выступили с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами. 5 октября ученые из Чечни отметили, что авторы учебника по истории, возложив на народы Кавказа вину за их депортации, привели ложные данные, не задумавшись о том, как эти сведения отразятся на учениках. 10 октября один из авторов учебника истории, ректор МГИМО Анатолий Торкунов, пообещал изменить абзац про депортацию народов Кавказа.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Ингушский правозащитник Магомед Муцольгов рассказал, что получил ответ из прокуратуры Карабулака по направленному ранее им обращению, в котором он потребовал признать экстремистскими сведения, изложенные в учебниках истории для 10 и 11 классов. Эти сведения ложные, они оправдывают депортацию народов Кавказа, и учебники должны быть изъяты из оборота, указал правозащитник в своем обращении.

"Я указал на очевидность того, что данные учебники сеют ненависть по национальному признаку в отношении представителей депортированных народов и эти действия подпадают под действие статьи 282 УК РФ", – пояснил Муцольгов вечером 18 октября в своем блоге на "Кавказском узле".

Он прикрепил к посту фотокопию ответа прокуратуры. В документе сказано, что прокуратурой Карабулака поручено МВД по Ингушетии провести психолого-лингвистическое исследование учебников на предмет наличия в них экстремистских высказываний, а также выяснить, содержатся ли в этих книгах высказывания, унижающие достоинство людей, объединенных по признакам национальности, языка, происхождения, либо отношения к религии. Имеются ли в них высказывания о превосходстве одной группы людей по отношению к другой группе людей, или неполноценности группы людей в сравнении с другой группой людей по признакам национальности, языка, происхождения отношения к религии. А также есть ли в этих книгах высказывания, возбуждающие межнациональную, либо конфессиональную рознь или вражду.

Магомед Муцольгов заявил, что считают, что прокуратурой перед экспертом вопросы поставлены неправильно, так как они допускают проведение неполного и неэффективного исследования. И что поставленные перед экспертом вопросы не отображают всей полноты необходимого исследования. "В моем заявлении указывалось что в указанных учебниках истории, авторы осознано формируют у школьников негативный образ репрессированных сталинской властью народов", – пояснил он.

Муцольгов попросил прокуратуру назначить экспертизу содержит ли изложенная в учебниках информация сведения, направленные на возбуждение розни и формирование негативного образа по отношению к жертвам сталинских репрессий.

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