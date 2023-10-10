Автор учебника истории пообещал изменить абзац про депортацию народов Кавказа

10 октября 2023, 14:20

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После возмущения со стороны политиков, ученых и активистов с Северного Кавказа в учебник истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, будут внесены правки. Но речь идет лишь об одном абзаце, заявил один из его авторов Анатолий Торкунов.

Как сообщал "Кавказский узел", в сентябре с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, выступили "Российский конгресс народов Кавказа" и Совет ингушских старейшин. "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. 5 октября ученые из Чечни отметили, что авторы учебника по истории, возложив на народы Кавказа вину за их депортации, привели ложные данные, не задумавшись о том, как эти сведения отразятся на учениках.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

После возмущения со стороны политиков, ученых и активистов с Северного Кавказа в учебник истории будут внесены правки, однако речь идет лишь об одном абзаце, заявил один из его авторов, ректор МГИМО Анатолий Торкунов.

"Появится учебник уже для 5-9 классов к новому году", – привело сегодня слова Торкунова РИА "Новости".

Учебник по истории переписывался 40 раз, добавил он. "И в царское время он тоже переписывался многократно, и наши великие историки, начиная от Карамзина, Соловьева, Ключевского, тоже вносили в свое время правки, дополнения, изменения. Так и в этот учебник, конечно, будут вноситься и сейчас, и к новому учебному году, когда он пойдет уже в 10 и 11 классы", – сказал Торкунов.

Ученый отметил, что правки в учебник истории будут вноситься и в будущем, поскольку появляются новые данные. "Особенно когда речь идет о современной истории, история продолжается, она же не остановилась на месте", – отметил ректор МГИМО.

В учебнике говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами (перечисляются все репрессированные народы) ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования и подвергнуть эти народы коллективному наказанию – депортации, рассказал ранее ученый Абдулла Бугаев.

"Но факт в переводе с латинского – factum – сделанное, то есть факт, это достоверно установленное событие, реальное, а не вымышленное. На территории республики были проявления антисоветского характера. Но их масштаб никак несравним с аналогичными рецидивами в других регионах страны. Утверждения авторов учебника о сотрудничестве чеченцев с немцами несостоятельны. Это то, что нынешняя молодежь называет фейками", – пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

Редакция учебника, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, вызвала широкий резонанс в республиках Северного Кавказа, отметил политолог Али Магомадов. "Такого массового единения в интернет-пространстве давно не наблюдалось. Практически все требовали изъять весь тираж учебника "История России 1914-1945 годы" (авторы В.Р. Мединский, А.В.Торкунов, издательство "Просвещение" 2023 год). А это 755 тысяч экземпляров", – сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Напомним, 23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что глава республики Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории, написанного в соавторстве Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок".

"Кавказский узел" также писал, что историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк отметил, что при Сталине целые народы объявлялись "враждебными". Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

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