Чеченские педагоги и ученые подчеркнули недопустимость искажения истории в учебниках

05 октября 2023, 23:13

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Авторы учебника по истории для старшеклассников, возложив на народы Кавказа вину за их депортации, привели ложные данные, не задумавшись о том, как эти сведения отразятся на учениках, отметили преподаватели истории и ученые из Чечни. Они выразили удовлетворение, что эти учебники изъяты в республике, однако поинтересовались, будет ли фрагмент о депортации переписан в учебниках, которые разошлись по школам всей страны.

Как писал "Кавказский узел", с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, выступили в сентябре "Российский конгресс народов Кавказа" и Совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. Критика нового школьного учебника истории вызвана тем, что в предыдущих учебниках депортация народов Кавказа не объяснялась их сотрудничеством с фашистами, указали активисты Кады Халкечев, Тамара Гериева и историк Уташ Очиров. Авторы нового учебника вольно трактовали события тех лет, подтвердил историк Павел Полян.

23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории России для 10-го класса, написанного в соавторстве Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок".

В школы Ачхой-Мартановского района новые учебники истории поступили в середине сентября, рассказала учительница истории одной из школ района Хадижа. По распоряжению директора школы, упакованные учебники занесли в библиотеку, чтобы наутро раздать по ранее составленному списку, но в конце дня директору позвонили из Грозного и приказали книги не распаковывать и никому не выдавать. Наутро приехали из министерства и увезли все книги, тщательно проверяя целостность упаковки, сообщила она. "При этом те, кто увозил "Историю России 1914-1945 годы", так и не объяснил нам, педагогам, по какой причине изымают долгожданные учебники", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" педагог.

Однако, по ее словам, в интернете появились посты, в которых пользователи соцсетей приводили фрагмент из нового учебника, согласно которому получается, что народы Кавказа отправили в ссылку потому что они сотрудничали с фашистами. "В учебнике это называется "коллективным наказанием". Это в Чечню привезли учебники в середине сентября, а в городах России старшеклассники получили их почти на месяц раньше", "- объясняет появление сообщений в соцсетях Хадижа.

Через день-два после появления информации об изъятии учебников по истории из всех школ Чечни интернет взорвался гневными выступлениями общественных организаций всех республик, народы которых были депортированы почти 80 лет назад и которые считают, что есть обоснованно веские причины для изъятия всего тиража этого учебника, подчеркнул политолог Али Магомадов. "Такого массового единения в интернет-пространстве давно не наблюдалось. Практически все требовали изъять весь тираж учебника "История России 1914-1945 годы" (авторы В.Р. Мединский, А.В.Торкунов, издательство "Просвещение" 2023 год). А это 755 тысяч экземпляров", - сказал Магамадов корреспонденту "Кавказского узла" заметил Магамадов

Политолог считает, что нет смысла касаться причин, по которым была осуществлена выборочная депортация народов от Крыма до Дербента. "Набившая оскомину сказка про белого коня, предназначенного в виде подарка фюреру, не выдерживает никакой критики хотя бы потому, что на территории Чечено-Ингушетии не было ни одного немецкого подразделения. А немецкие войска были остановлены у Малгобека, где шли жестокие бои и город девять раз переходил из рук в руки, но немцы так и не смогли прорваться к грозненской нефти", - сказал он.

Политолог напомнил, что на протяжении многих лет ходила рожденная в кабинетах НКВД легенда о двадцати тысячах бандитов, действующих в горах Чечено-Ингушетии, которые представляли угрозу бойцам советской армии. "Эти лже-сведения опровергались, порой самими чекистами. Но сегодня не по ошибке, а я считаю по злому умыслу, эта байка о бандитах в горах Кавказа вновь появилась на страницах школьного учебника, напечатанного в издательстве "Просвещение". Сейчас мы находимся на пороге больших потрясений, а такие публикации уводят внимание общества от реальных проблем. Данные публикации в учебнике, да еще предназначенные для юных, пылких сердец - радикальный способ разжигания национальной распри. А это является самым подлым приемом, после которого государство уже не сможет существовать, как единое целое. Об этом надо серьезно подумать соответствующим компетентным органам", - считает он.

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

Факт, что руководство республики оперативно отреагировало на существенные ошибки, которые были допущены в учебнике, можно оценить позитивно, отметил ученый Абдулла Бугаев. "В учебнике говорится, что на основании фактов сотрудничества с оккупантами (перечисляются все репрессированные народы) ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования и подвергнуть эти народы коллективному наказанию - депортации. Но факт в переводе с латинского – factum - сделанное, то есть факт, это достоверно установленное событие, реальное, а не вымышленное. На территории республики были проявления антисоветского характера. Но их масштаб никак несравним с аналогичными рецидивами в других регионах страны. Утверждения авторов учебника о сотрудничестве чеченцев с немцами несостоятельны. Это то, что нынешняя молодежь называет фейками", - сказал ученый корреспонденту "Кавказского узла".

Он также обратил внимание еще на одну существенную ошибку в тексте. "В этом же предложении авторы заявляют, что все народы, о которых идет речь в этом тексте, в частности, чеченцы, сотрудничали с оккупантами. Это еще одно несостоятельное утверждение авторов учебника. Чечено-Ингушетия не была оккупирована войсками вермахта. Вызывает недоумение, что учебники с подобными серьезными фальсификациями рекомендуются Министерством образования России. И то, что учебники в кратчайшие сроки были своевременно изъяты из школ республики является единственно правильным решением", - подчеркнул Бугаев.

По твердому убеждению ученого, создание школьного учебника по истории - это творческое взаимодействие большого коллектива. "Для того, чтобы создать новый учебник истории для старшеклассников, сначала составляется план-проспект, затем макет. Прежде чем писать учебники по истории, где приводятся фактические данные из истории субъектов федерации, необходимо собрать для обсуждения представителей всех республик, ученых. Обсудить данный проект необходимо в учительском и научном сообществе. Только в таком случае мы можем избежать появления в учебнике истории непроверенных, фальсифицированных фактов и отпадет необходимость изымать учебники и и по ходу вносить существенные поправки", - уверен Абдулла Бугаев.

Похожая история произошла в 2011 году, отметила преподаватель истории Раиса Кантаева. "В учебнике "История России и мира" под авторством Н.В. Загладина и Н.А.Симония, по которому до последнего времени изучали историю старшеклассники нашей страны, в разделе "Идеология и политика в конце 1940 – начале 1950-х годов приводился так называемый научный вывод об основной причине депортации чеченцев и ингушей", - отметила она. "Только на Северном Кавказе в 1943-1944 годах были ликвидированы группы бойцов, действовавшие по согласованию с германским командованием, численностью около 20 тысяч человек. Для пресечения этого движения чеченцы и ингуши были насильно переселены в Казахстан и Киргизию", - привела Кантаева цитату из первого издания учебника.

По ее словам, учителей-историков тогда возмутило искажение истории. "В адрес президента России и главы Чеченской Республики было отправлено обращение с требованием изъять из школьных учебников материал, где цифры не соответствуют действительности и такие факты ущемляют честь и достоинство народа. Подписавшие это обращение педагоги хотели, чтобы официальная власть России отреагировала на эту провокацию", - рассказала историк.

19 июля 2012 года из Минобразования России на это обращение пришел ответ, в котором говорилось, что при подготовке учебников проводится экспертными организациями тщательная экспертиза. И тем не менее, говорится в ответе, в последнем издании учебника переформулированы вызвавшие сомнения строки. "Еще в годы войны было создано главное управление по борьбе с бандитизмом и начата борьба с бандитизмом. Отдельные вооруженные группы, действующие на Северном Кавказе, были ликвидированы в 1943-1944 годах. Однако принятых мер властями оказалось мало. Было принято совершенно оправданное решение о депортации (насильственном выселении) чеченцев и ингушей в Казахстан и Киргизию", - приводится в ответе ведомства новая редакция фрагмента (копия ответа имеется в распоряжении "Кавказского узла").

При Сталине целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Кантаева назвала это решение "половинчатым". "Убрали только цифру 20 тысяч, но в остальном все осталось как и в первом варианте, более того, было особо подчеркнуто, что депортация всего народа - это совершенно оправданное решение. Хочется надеяться, что в данном случае будет принято кардинальное решение в вопросе "оправданности решения о депортации", - говорит преподаватель истории Раиса Кантаева.

По ее мнению такие учебники, где приводятся откровенно лживые факты, которые формируют у определенной части населения негативное отношение к чеченскому народу, можно сравнить с миной замедленного действия. "Если бы на государственном уровне работал закон о реабилитации репрессированного народа, такие бы учебники с явным перекосом исторической действительности, не появлялись", - уверена она. Кантаева добавила, что сейчас обучение истории в старших классах идет по общей федеральной программе по учебнику "Всеобщая история. Новейшая история. Базовый и углубленный уровни", который подготовили авторы О.С. Сороко-Цюпа, А.О. Сороко- Цюпа и в 2020 году выпустило издательство "Просвещение".

Магомед Рахимов преподает историю в средней школе селения Хаттуни Веденского района Чечни, заочно учится в аспирантуре Чеченского госуниверситета. Магомед родился в этом высокогорном селе, здесь живут все его родные, здесь могилы всех его предков, здесь его родина. По его словам, новый учебник по истории в его село не успели завезти. "Дорога к нам неблизкая, но то, что опубликовано на странице 351, я прочитал в интернете. Удивляться тут нечему, эта выдуманная в годы депортации история о мифических бандитах с разными вариациями кочует по различным изданиям вот уже 80 лет. И вот теперь она перекочевала в новый учебник по истории", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Он отметил, что "сейчас в Хаттуни проложена хорошая дорога, а в сороковые годы, село считалось труднодоступным". "Если верить сводкам НКВД того времени, именно в районе нашего села и других таких же труднодоступных сел и хуторов, хороводились отряды бандитов. В нашем селе на то время население не превышало тысячу человек, это около ста дворов. Если исходить из сводок сотрудников НКВД, то подпитка в лице боевиков в банды шла именно из этих удаленных от больших дорог сел. Озвучивалась цифра, что в годы войны в горах Чечено-Ингушетии было около 20 тысяч бандитов. Но началась война и только из нашего села добровольцами и по призыву на фронт ушло около 70 человек. Вернулись тридцать, которые после мобилизации долго искали своих родных в Казахстане, куда были сосланы их близкие, получившие статус спецпереселенцев", - рассказал он.

По его мнению, нельзя подходить так безответственно к написанию учебника по истории, просто копируя данные из предыдущего учебника, не думая, что за каждой строчкой, лживой фразой оболганные судьбы народов.

Руслан Аюбов - директор средней школы высокогорного селения Ца-Гордали Ножай-Юртовского района. Дорога в Ца-Гордали от почти плоскостного села Шуани, ведет путника резко вверх, и заканчивает свой бег на небольшой площади, окантованной высокими деревьями. "Наш местный Гайд-парк", - смеется Руслан. "Здесь собираемся, когда приходится решать какие-то сельские проблемы", - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, особых проблем у сельчан не бывает, возникающие решаются почти по-семейному, ведь население Ца-Гордали не превышает 700 человек. "В нашем селе всегда было мало жителей. Молодые люди после окончания школы стараются покинуть село. Но как бы далеко они ни находились, все, что происходит в Чечне, в нашем районе, их волнует", - сказал Аюбов.

По его мнению, каждое негативное упоминание в печати, на телевидении о республике сказывается на тех, кто находится вдали от дома. "А тут школьный учебник, и там черным по белому написано, что чеченцы сотрудничали с фашистами, а потому весь народ отправили в ссылку. Мы здесь, конечно, рассказываем правду о том, что было в те годы и кто виноват. А если парень или девушка живут в другом регионе, ребятам не позавидуешь когда они попадают в такие ситуации. Я служил в армии в Новосибирской области. Случился какой-то спор с офицером, и тот, без всякой причины вдруг заявляет что от нас, чеченцев можно все ожидать, недаром весь народ был отправлен в ссылку. У меня в глазах потемнело и быть бы беде, но слова лейтенанта услышал старший по званию, подполковник из особого отдела, который очень резко прервал наш спор. "Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется", - сказал он младшему офицеру слова, которые я запомнил на всю жизнь . И вот я думаю, что этим ученым, которые в школьном учебнике приводят лживые факты, надо бы почаще напоминать эти строки. Мы-то знаем, где здесь правда, а где ложь. Нам пообещали внести какие-то изменения, что факты в учебнике приведены непроверенные, но будут ли эти изменения внесены в те учебники, которые разошлись по всей России? Или же ученики Тюмени, Омска, Красноярска, Самары так и будут думать, что решение отправить наши народы в ссылку было оправданным, потому что чеченцы и ингуши сотрудничали с фашистами", - сомневается Руслан Аюбов.

28 сентября телеграм-канал Baza опубликовал, как утверждается, отредактированную после критики версию главы учебника истории. После редактуры в спорном фрагменте указано, что выселение народов было "трагической страницей", следует из публикации.

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