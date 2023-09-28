Обнародовано фото новой версии рассказа о депортации в учебнике истории России

28 сентября 2023, 17:35

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В новой версии главы о Великой Отечественной войне, которую резко раскритиковали представители Северного Кавказа, депортация названа "трагической страницей истории", следует из фото, обнародованного сегодня "Базой".

Как писал "Кавказский узел", Рамзан Кадыров потребовал переписать главу нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с немецкими фашистами, об этом заявил 23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок". Издание "Кавказ.Реалии"* сообщило 23 сентября, что Даудов в первой версии поста утверждал, что весь тираж учебника в Чечне по поручению Рамзана Кадырова изъят из школ, однако затем информация об этом была удалена. С критикой учебника истории выступили "Российский конгресс народов Кавказа" и совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж. Пользователи соцсетей поддержали эти требования и критику.

В начале августа в России был представлен новый учебник по истории для старшеклассников, соавтором которого выступил бывший глава Минкульта, помощник президента Владимир Мединский. В учебнике, как сообщал Мединский, переработаны и переписаны главы, касающиеся периода с начала 1970-х и до 2000-х годов, а также добавлен новый раздел, касающийся современных событий, включая военную операцию на Украине. В середине сентября Минпросвещения сообщило, что во все регионы страны поставили более 755 тысяч экземпляров учебника, пишет РБК.

Глава из учебника истории России для 10-х классов, написанного в соавторстве Владимира Мединского и Анатолия Торкунова, вызвавшая нарекания главы Чечни, отредактирована, сообщила сегодня Baza.

Telegram-канал опубликовал фотографии фрагмента, посвященного депортации, после редактуры. Так в нем указано, что выселение народов было "трагической страницей".

"Трагической страницей в истории Великой Отечественной войны стало массовое выселение народов в 1941-1944 годах, в условиях близости фронта и боевых действий огульно обвиненных ГКО (Государственным комитетом Обороны - прим. "Кавказского узла") в предательстве, насильственному переселению (депортации) подверглись 12 народов, которые лишились не только родной земли, но и национально-территориальных автономной, имевшихся у большинства. В кратчайшие сроки сотни тысяч человек под конвоем высылались на другой конец страны - в Сибирь и Среднюю Азию. Наряду с отдельными отщепенцами и предателями пострадали массы совершенно безвинных и лояльных советской власти людей, в том числе сражавшихся в рядах Красной Армии. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость была постепенно восстановлена в 1957-2014 годах. В СССР, а потом в Российской Федерации репрессии в отношении целых народов были осуждены и выработаны меры по их полной реабилитации", - говорится в приведенном отрывке. Утверждается, что его текст уже выслан правительствам Чечни и Ингушетии.

"Кавказский узел" не может проверить происхождение приведенного телеграм-каналом фото.

В Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии и Калмыкии ежегодно на республиканском уровне отмечаются годовщины депортации земляков. На "Кавказском узле" опубликованы справочные материалы "Депортация чеченцев и ингушей", "Депортация балкарцев", "День возрождения карачаевского народа: трудности реабилитации" и "Депортация калмыков".

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