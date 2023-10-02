Кавказские активисты назвали причины недовольства учебником Мединского

02 октября 2023, 14:05

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Критика нового школьного учебника истории вызвана тем, что в предыдущих учебниках депортация народов Кавказа не объяснялась их сотрудничеством с фашистами, указали активисты Кады Халкечев, Тамара Гериева и историк Уташ Очиров. Авторы нового учебника вольно трактовали события тех лет, подтвердил историк Павел Полян.

Как писал "Кавказский узел", с критикой нового школьного учебника истории России, в котором депортация народов Кавказа объяснена их сотрудничеством с фашистами, выступили в сентябре "Российский конгресс народов Кавказа" и совет ингушских старейшин, а "Конгресс карачаевского народа" потребовал изъять тираж.

23 сентября спикер парламента Чечни Магомед Даудов заявил, что Рамзан Кадыров потребовал переписать главу учебника истории России для 10-го класса, написанного в соавторстве Владимира Мединского и Анатолия Торкунова. По словам Даудова, он довел этот вопрос до начальника управления администрации президента и до соавтора учебника – помощника президента Владимира Мединского, и Мединский "признал, что данная глава была взята без изменений из предыдущих изданий, и заверил о готовности привести еë в порядок".

Параграф учебника истории России для 10-го класса вызвал "повсеместное возмущение" у представителей репрессированных народов, заявил председатель "Конгресса карачаевского народа" Кады Халкечев.

"Мы думали, что это уже закрытая страница, особенно после решений о реабилитации народов. Еще Верховным Советом СССР была принята декларация о преступности решений о депортации целых народов", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Ссылку на то, что возмутившие общественность абзацы были в прежних учебниках, Халкечев счел несостоятельной. "В старых (советских) учебниках о депортации народов вообще предпочитали не упоминать. А в демократический период депортации и репрессии все осудили", - пояснил он.

По его мнению, это похоже на провокацию в «нынешнее сложное время». «Как можно вытащить огульные, сфальсифицированные обвинения 1940-х годов и втиснуть их в учебник?" – сказал Халкечев.

При Сталине целые народы объявлялись "враждебными", указал историк, автор биографии "Сталин. Жизнь одного вождя" Олег Хлевнюк. Об этих и других наиболее известных мифах и достоверных сведениях, связанных с ролью Иосифа Сталина в событиях Великой Отечественной войны, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "10 мифов о роли Сталина в Великой Отечественной войне".

Кады Халкечев выразил надежду, что учебники изымут и этот параграф перепишут. "Говорят, (перепишут) с участием глав республик. Но главы республик не историки, не ученые, а чиновники. Правильнее было бы привлечь профессиональных историков, специалистов", - сказал он.

Кроме того, по его мнению, в цивилизованном обществе, если совершают публично ошибку, то извиняются за неё. "С кем такого не бывает, но неплохо было бы,чтобы принесли извинения, иначе можно посчитать, что это было сделано осознанно", - сказал Халкечев.

В предыдущие годы в школьных учебниках истории такого одиозного описания причин депортации народов не было, сказала корреспонденту "Кавказского узла" ответственный секретарь Совета старейшин балкарского народа Тамара Гериева. "Если бы это увидели, то наверняка бы обратили внимание на это. Не могло быть такого в прежних учебниках. Нам никто не сообщал о таком", - сообщила она, высказав мнение, что необходимо "судебное решение о недопустимости такого рода фальсификаций".

Калмыцкий историк Уташ Очиров также считает, что в прежних школьных учебниках истории не было столь оправдывающих депортацию фрагментов. "Я не преподаватель и все учебники не видел. Но в тех, которые смотрел, мне такого не попадалось. Это впервые таким образом описано", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

"На основании фактов сотрудничества с оккупантами карачаевцев, калмыков, чеченцев, ингушей, балкарцев, крымских татар ГКО в 1943-1944 годах принял решение ликвидировать государственные образования этих народов внутри СССР и подвергнуть их коллективному наказанию - насильственному переселению (депортации) в восточные регионы страны. В результате были репрессированы не только бандиты и пособники врага, но и множество безвинных людей. Переселенцам пришлось пережить много бед и лишений. Справедливость по отношению к ним была восстановлена после 1953 г.", - говорится в параграфе 31 "Фронт за линией фронта" на странице учебника, фотокопия которой размещена 20 сентября на сайте общественного движения "Российский конгресс народов Кавказа".

Историк Павел Полян - автор, в частности, монографии "Не по своей воле... История и география принудительных миграций в СССР" - признался, что "был поражен" новым учебником истории.

"Аж присвистнул, когда прочитал! Соавторы учебника – люди и сановные, и занятые. Они не только первичные документы в архивах, но и в сводных сборниках не изучают (например, составленный Николаем Поболем и мной сборник «Сталинские депортации. Документы. 1928-1953», Москва, 2005), они и профильные тематические монографии тоже не читают (например: "Не по своей воле. История и география депортаций в СССР", Москва, 2001). Иначе бы они не наделали в четырех фразах-соснах своего учебника столько ляпов и дежавю, сколько они наделали!" - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Массовой поддержки немецких фашистов на Северном Кавказе не было, и версия советских властей о коллаборационизме, ставшем поводом для депортации чеченцев и ингушей, необоснованна, указали ранее историки Павел Полян и Питер ван Хуис. Доводы историков подтверждаются проанализированными "Кавказским узлом" архивными документами вермахта, процитированными в статье "Операция "Шамиль": как провал Абвера стал поводом для депортации вайнахов".

По словам историка, фактов сотрудничества оккупированного населения, как пишут авторы учебника, с оккупантами было множество по всей зоне оккупации. "Большинство коллаборантов – это русские, украинцы и белорусы, но их почему-то не депортировали. Как себе Торкунов и Мединский представляют сотрудничество с оккупантами поволжских немцев или чеченцев, чьи территории и вовсе не были под оккупацией? Впрочем, они же доктора исторических или политических наук, но никак не географических", - сказал Полян.

Госкомитет обороны (ГКО) СССР подключился к вопросам депортации только в связи с депортацией вайнахов, отметил историк. "А до этого с калмыками, карачаевцами и, разумеется, с немцами обходились постановлениями президиума Верховного Совета СССР (эта инстанция не переставала соучаствовать в оформлении депортаций и раскассировании национальных автономий и дальше)", - сообщил он.

По его мнению, "большой загадкой" выглядит перечень "наказанных" народов в учебнике Мединского-Торкунова. "Называя всего шесть тотально в годы войны депортированных народов, соавторы почему-то не называют еще два – советских немцев и турок-месхетинцев. Почему? Не потому ли, что места, откуда депортировали всех турок и некоторую часть немцев, находились в Закавказье и на Украине, то есть как бы вне РСФСР-России? Забыли они и поляков, евреев, латышей, литовцев, эстонцев и молдаван, которых депортировали в 1940-1941 годах и тоже извне РСФСР. То есть Россия как бы и ни при чем, это всё "СССР проклятый"! Но тогда почему забыли финнов, которых депортировали исключительно с территории РСФСР? Зато не забыли про крымских татар, хоть Крым тогда был и впрямь наш, эрэсэфэсэровский! Вернуться легально в Крым, ставший украинским, крымские татары вплоть до распада СССР не могли", - сказал Полян.

Также он упрекнул авторов учебника за "неосуждение, то есть немое оправдание коллективной всенародной ответственности за индивидуальные деликты отдельных сограждан" и за фразу "о восстановленной по отношению к наказанным народам справедливости после 1953 года". "Справедливости? Восстановленной? Ну-ну. Спросили бы, что ли, у немцев, крымских татар и турок-месхетинцев, которым даже домой, на оставленные территории, не разрешили вернуться. То есть территориально закрепили, оставили в состоянии депортации", - указал Полян.

Он подчеркнул, что в предыдущем учебнике Торкунова 2016 года текст "решительно другой". "Да, путаный, да, с цифрами от фонаря, да, не в ладах с арифметикой (депортация 516 тысяч вайнахов представилась количественно большей депортации 1,5 миллиона немцев), но все же свободный от огульных наветов", - сказал Полян.

Напомним, 28 сентября телеграм-канал Baza опубликовал, как утверждается, отредактированную после критики версию главы учебника истории. После редактуры в спорном фрагменте указано, что выселение народов было "трагической страницей", следует из публикации.

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