03 мая 2024, 06:26

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18 из 25 заключенных, которых президент Грузии Саломе Зурабишвили помиловала в преддверии православной Пасхи, освобождены от дальнейшего наказания, еще семерым сокращен срок лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", президент Грузии Саломе Зурабишвили регулярно принимает решения о помиловании осужденных. Так,25 декабря 2023 года она помиловала восемь осужденных, из них шесть полностью освобождены от дальнейшего лишения свободы, еще двум был сокращен срок наказания. 12 сентября того же года Зурабишвили помиловала девять осужденных.

Саломе Зурабишвили помиловала 25 осужденных по случаю православной Пасхи, сообщила 2 мая пресс-служба администрации президента Грузии.

Согласно сообщению, 16 человек полностью освобождены от дальнейшего лишения свободы, семерым смягчены сроки наказания. Еще двое были осуждены условно, они освобождены от дальнейшего отбывания наказания. Среди помилованных пять женщин, пишет "Новости-Грузия".

Всего в Грузии 13 тюрем и колоний. По данным Минюста на 1 марта, в них содержалось 9770 человек, в том числе 356 женщин, говорится в публикации.

Напомним, с августа 2019 года по январь 2020 года в Грузии действовал мораторий на помилование. Он был введен после того, как в число помилованных президентом был включен Рамаз Девадзе, осужденный на 15 лет за убийство полицейского. Решение о помиловании Девадзе раскритиковала не только оппозиция, но и члены правящей партии "Грузинская мечта". 6 января 2020 года, когда мораторий был снят, Зурабишвили помиловала пять человек, что вызвало критику правозащитников, которые отметили, что помилования ждали сотни заключенных.

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