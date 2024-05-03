Евгений Кочегин. Фото: объединенная пресс-служба судов ВО

03 мая 2024, 11:49

Активист из Волгограда Евгений Кочегин* оштрафован по закону об иноагентах

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский активист Евгений Ковчегин* получил штраф за отсутствия маркировки иноагента при публикациях в его личном телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", Кочегин*, ныне проживающий за границей, был внесен в реестр иноагентов решением Минюста в сентябре 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России и распространял материалы иноагентов.

За несоблюдение закона об иностранных агентах суд решил оштрафовать Евгения Кочегина* на 30 тысяч рублей. Поводом к такому решению стало отсутствие в публикациях в личном телеграм-канале активиста обязательной плашки с указанием на то, что автор был внесен Минюстом в реестр "иноагентов", написал 2 мая Telegram-канал "Дозор Волгоград". 

По данным источника, на Кочегина* были составлены два протокола за отсутствие маркировки. По одному протоколу 2 мая он был оштрафован, а второй протокол будет рассматриваться судом в другой день.

Ранее Кочегин* неоднократно подвергался преследованиям за свою политическую позицию. Так, 6 мая 2023 года суд в Волгограде заочно арестовал волгоградского активиста по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".

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* включен в реестр иностранных агентов.

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Примечание:

"Житель "Сириуса" оштрафован за дискредитацию армии после публикации в память о Навальном", "Джамбулатов покинул Дагестан из опасений преследования","Житель Пятигорска задержан после публикаций в поддержку Навального".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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