Активист из Волгограда Евгений Кочегин* оштрафован по закону об иноагентах

03 мая 2024, 11:49

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Волгоградский активист Евгений Ковчегин* получил штраф за отсутствия маркировки иноагента при публикациях в его личном телеграм-канале.

Как писал "Кавказский узел", Кочегин*, ныне проживающий за границей, был внесен в реестр иноагентов решением Минюста в сентябре 2023 года. Ведомство объяснило свое решение тем, что активист вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России и распространял материалы иноагентов.

За несоблюдение закона об иностранных агентах суд решил оштрафовать Евгения Кочегина* на 30 тысяч рублей. Поводом к такому решению стало отсутствие в публикациях в личном телеграм-канале активиста обязательной плашки с указанием на то, что автор был внесен Минюстом в реестр "иноагентов", написал 2 мая Telegram-канал "Дозор Волгоград".

По данным источника, на Кочегина* были составлены два протокола за отсутствие маркировки. По одному протоколу 2 мая он был оштрафован, а второй протокол будет рассматриваться судом в другой день.

Ранее Кочегин* неоднократно подвергался преследованиям за свою политическую позицию. Так, 6 мая 2023 года суд в Волгограде заочно арестовал волгоградского активиста по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

Новости о случаях преследования активистов собраны "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Преследование активистов".