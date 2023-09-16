Евгений Кочегин. Стопкадр из видео https://www.youtube.com/watch?v=3IkYSOpMFKs

16 сентября 2023, 09:33

Минюст признал Евгения Кочегина* иноагентом

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Волгоградский активист Евгений Кочегин*, ныне проживающий за границей, внесен в реестр иноагентов, сообщил Минюст России. Ведомство объяснило свое решение тем, что Кочегин* вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России и распространял материалы иноагентов.

Как сообщал "Кавказский узел", волгоградский активист Евгении Кочегин* неоднократно подвергался преследованиям за свою политическую активность. Так, 6 мая суд в Волгограде заочно арестовал Кочегина* по делу о распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии.

Министерство юстиции России признало иностранным агентом лидера волгоградского оппозиционного и антивоенного движения "Дозор", бывшего координатора штаба политика Алексея Навального** в Волгограде Евгения Кочегина*, передали 15 сентября "Кавказ. Реалии"*.

Кочегин* распространял недостоверную информацию о принимаемых властями России решениях и проводимой ими политике, также вел деятельность, направленную на формирование негативного образа России, выступал против спецоперации на Украине и принимал участие в создании и распространении сообщений иностранных агентов. Кочегин* проживает за пределами России, сказано на сайте Минюста.

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* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Олег Орлов обвинен в дискредитации российской армии", "Активист из Майкопа обвинен в нападении на силовика", "Активистка Алипат Султанбегова арестована на 10 суток".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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