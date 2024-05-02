Участники акции протеста в Киранце отпущены из полиции

02 мая 2024, 10:44

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Полицейские освободили всех участников акции протеста в селе Киранц, задержанных ранее за неподчинение, сообщило МВД Армении. Жители Киранца лишены медпомощи, так как силовики заблокировали все дороги в село, информировали местные СМИ. Во время задержания полиция неоправданно применяла силу и спецсредства, сообщили жители села.

Как информировал "Кавказский узел", сегодня силовики задержали в Тавушской области 31-го участника акции протеста за неподчинение требованию представителя власти. МВД Армении заявило, что идет подготовка к делимитации границы в районе села Киранц. Источник отметил, что в село стянуто большое количество полицейских.

Сегодня рано утром силовики с применением силы разблокировали дорогу в районе села Киранц, которую ранее местные жители перекрыли в знак протеста против делимитации армяно-азербайджанской границы, сообщила журналистка NewDay Ани Геворгян. Она пояснила, что осталась на ночь в доме местных жителей.

"Мы проснулись от плача хозяйки дома в 6 утра, сразу после этого вместе приехали на место акции, где полиция еще раньше провела операцию по разблокированию дороги, применив силу в отношении протестующих", – отметила в прямом эфире на своей странице в Facebook* Геворкян, слова которой перевел корреспондент "Кавказского узла".

К селу стянуты разные подразделения полиции, сказала она.

Несмотря на жесткие действия силовиков, местные жители остаются около автотрассы даже после ее разблокировки. При этом полицейские перекрыли все дороги, ведущие в Киранц. На место акции протеста не могут проехать в том числе журналисты, пояснила Геворкян.

Журналистка также рассказала, что жители Киранца лишены медпомощи, так как в селе нет медпункта, а дороги заблокированы полицией. "Женщины плачут от бессилия, 82-летней бабушке Лене стало плохо, ей медпомощь оказывает местная медсестра", – сказала Геворкян.

Полицейские задерживали участников акции протеста, грубо применяя к ним силу, рассказал журналистам местный житель Рудик Алавян, которого сначала доставили в полицейский участок, а затем освободили. "Напали на нас, мирно стоящих на собственной земле", – сказал Алавян, перевод слов которого выполнил корреспондент "Кавказского узла".

По словам очевидцев, в селе Киранц полицейские задерживали протестующих, применяя спецсредства. Позже МВД Армении заявило, что все задержанные ранее в селе Киранц за неподчинение полиции освобождены, передал сегодня News.am.

Напомним, массовые протесты против делимитации армяно-азербайджанской границы в Тавушской области проходят с 19 апреля. Жители Киранца ранее встретились с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и изложили ему свои требования. По словам участников встречи, дать жителям Киранца гарантии безопасности Пашинян не смог. Оппозиция призвала инициировать вотум недоверия правительству и добиваться отмены решения о делимитации границы в Тавушской области. 1 мая Пашинян пообещал, что власти приложат все усилия, чтобы защитить права и обеспечить безопасность жителей Киранца.

Армения и Азербайджан 23 апреля начали демаркацию границы на северо-восточном (со стороны Армении) участке. К 29 апреля было выполнено больше половины работ по уточнению координат на границе, там установлено 35 пограничных столбов.

Причинами недовольства жителей стала передача Азербайджану территорий, хотя эксперты видят предпосылки сложившейся ситуации в том, как проводилось разграничение между двумя странами после распада СССР, говорится в справке "Кавказского узла" "Протесты на границе: чем недовольны жители армянских сел". Также "Кавказским узлом" подготовлена справка "Села раздора: какие территории оспаривают Армения и Азербайджан".

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