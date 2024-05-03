Семь военных из Дербентского района убиты на Украине

03 мая 2024, 15:39

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Фарис Гасратов, Кимран Джамирзаев, Султан Таибов, Салам Гамдуллаев, Терлан Гусейнов, Арсен Алиханов и Шуай Эмирханов убиты на Украине, сообщила администрация Дербентского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 840 военных из Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Дауд Будайчиев стал убитым в ходе военной операции на Украине 833-м военным из Дагестана, гибель которого подтвердили власти.

Фарис Гасратов, Кимран Джамирзаев, Султан Таибов, Салам Гамдуллаев, Терлан Гусейнов, Арсен Алиханов и Шуай Эмирханов убиты на Украине, сообщила 2 мая администрация Дербентского района в своем Telegram-канале, отчитываясь об открытии мемориальных досок участникам военной операции на Украине в Рубасской школе, Белиджинской гимназии, Нюгдинской, Аглобинской, Араблинскойи Джалганской школах.

Фарису Гасратову было 35 лет, он убит 20 августа 2023 года. Кимрану Джамирзаеву было 32 года, он убит 10 декабря 2023 года, а 21-летний Султан Таибов - 9 февраля 2024 года, следует из информации на мемориальных досках, которые показаны в приложенном к сообщению видеоролике

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 840 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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