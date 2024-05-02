02 мая 2024, 09:34

Контрактник из Дагестана убит в СВО

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Дауд Будайчиев из дагестанского села Новолакское убит в зоне боевых действий на Украине, сообщила администрация Новолакского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 833 бойца из Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", накануне, 1 мая, стало также известно, что в зоне СВО убиты бойцы из Дагесатана Рамазан Магомедов, Магомед Алиев и Арсен Гаджиев.

Уроженцу Новолакского Дауду Будайчиеву 7 мая должно было исполниться 38 лет. Прошел срочную службу в Мурманской области на авианосце «Адмирал Кузнецов», после чего вернулся в родное село. С началом СВО Будайчиев одним из первых был мобилизован, подписал контракт и был отправлен в ДНР. За время участия в военной операции на Украине был ранен пять раз, сообщила на своем сайте районная администрация.

После последнего ранения Будайчиев 11 апреля умер в селе Курдюмовка Артемовского района, пишет Dagpravda.ru.

Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 833 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".

Ни госнаграды, ни мемориальные доски погибшим в военной операции не гарантируют их семьям поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором собраны истории бойцов, убитых в военной операции на Украине.

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Примечание:

"Боец из Махачкалы убит в военной операции", "Военный из Дагестана убит в зоне боевых действий", "Трое жителей Дербента убиты на Украине".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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