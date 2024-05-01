01 мая 2024, 21:43
Трое бойцов из Дагестана убиты в боях на Украине
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Рамазан Магомедов, Магомед Алиев и Арсен Гаджиев убиты в зоне боевых действий, сообщила администрация Чародинского района. С начала военной операции на Украине власти признали убитыми как минимум 832 бойцов из Дагестана.
Как писал "Кавказский узел", Ислам Курамагомедов стал 829-м уроженцем Дагестана, о смерти которого в зоне военной операции на Украине сообщали власти.
Уроженец села Кутих Рамазан Магомедов убит в зоне спецоперации на Украине, сообщила администрация Чародинского района. После школы Магомедов поступил на налоговый факультет Дагестанского госуниверситета народного хозяйства. Жил в Москве и несколько лет занимался там распространением газеты "Ассалам". В октябре 2022 года он добровольно отправился в зону СВО. Был ранен, но после реабилитации вновь вернулся на передовую. Магомедову было 30 лет, у него остались жена и трое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале районной администрации от 26 апреля.
Ранее районные власти также сообщили об открытии в селе Цемер мемориальных досок Арсену Гаджиеву и Магомеду Алиеву, убитых в ходе военной операции на Украине. Подробности о погибших в сообщении не приведены. На фотографии мемориальной доски, приложенной к сообщению от 4 ноября 2023 года, указано, что Арсен Гаджиев убит 14 июня 2023 года.
Таким образом, официально подтверждена смерть в военной операции не менее 832 бойцов из Дагестана. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, убитых в военной операции. Список составлен на основании данных, официально озвученных представителями властей и силовыми ведомствами, говорится в справке "Кавказского узла" "Статистика СВО: для юга России потери растут".
Госнаграды, мемориальные доски и выступления на "Первом канале" не гарантируют семьям убитых поддержку государства, говорится в материале "Кавказского узла" "Служили три товарища: как власти лишают льгот семьи убитых добровольцев", в котором описаны истории бойцов из других регионов.
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Автор: "Кавказский узел"