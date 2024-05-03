03 мая 2024, 08:08

В Ростовской области мобилизованный оштрафован за попытку откупиться от участия в СВО

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Новочеркасский гарнизонный военный суд признал виновным в даче взятки Максима Ширина, который был мобилизован в октябре 2022 года. Он за деньги пытался избежать отправки в зону боевых действий и добиться покровительства на службе, счел суд.

Как писал "Кавказский узел" в феврале, ранее суд в Ростовской области признал другого мобилизованного - Ивана Швечикова - виновным в даче взятки командиру с целью избежать отправки в зону военной операции после ранения. Мужчине был назначен штраф в размере 750 тысяч рублей.

Суд счел доказанным, что Ширин дал взятку вышестоящему должностному лицу в размере 5000 рублей, чтобы получить его покровительство, а также избежать отправки в зону СВО и "проблем по службе", говорится в тексте приговора, опубликованного на сайте суда.

Действия Ширина были расценены судом как "дача взятки через посредника в размере, не превышающем десяти тысяч рублей", его дело квалифицировано по ч. 1 ст. 291.2 УК РФ. В документе также сказано, что Максим Ширин свою вину признал, а в отношении лица, получившего взятку, также заведено уголовное дело и выделено в отдельное производство.

Кроме полного признания вины смягчающими наказание обстоятельствами суд признал помощь следствию, а также тот факт, что преступление совершено "в силу служебной зависимости", отмечается в приговоре. Ширину назначен штраф в размере 15 тысяч рублей.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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Примечание:

"Мобилизованный волгоградец осужден за отказ вернуться из отпуска", "Контрактник осужден в Махачкале за отказ от участия в боевых действиях", "Мобилизованный из Ростовской области осужден за уклонение от службы".

Автор: "Кавказский узел"

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