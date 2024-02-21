Мобилизованный из Ростовской области оштрафован за взятку командиру

21 февраля 2024, 17:49

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Южный окружной военный суд обязал Ивана Швечикова выплатить 750 тысяч рублей штрафа, который по версии суда и следствия, для взятку командиру, чтобы избежать возвращения в зону военной операции после ранения.

Как следует из определения Южного окружного военного суда ранее, Новочеркасский гарнизонный военный суд приговорил Ивана Швечикова к штрафу в 500 тысяч рублей за дачу взятки с целью избежать возврата на службу после ранения, полученного в зоне военной операции. Деньги он передал близким заместителя командира взвода за получение категории годности, не предусматривающей возможность службы, против замкомвзвода расследуется дело о получении взятки.

Гособвинитель обжаловал приговор, указав, что суд не учел в своем решении отягчающее обстоятельство - то, что преступление совершено в период мобилизации.Южный окружной военный суд согласился с ним, увеличив размер штрафа до 750 тысяч рублей.

При этом в апелляционном определении указано, что суд первой инстанции правильно указал смягчающие обстоятельства помощь в расследовании, признание вины и раскаяние, положительные характеристики по службе и в быту, наличие статуса ветерана боевых действий, участие в СВО, неудовлетворительное состояние здоровья, в том числе в связи с полученным ранением, а также учёл его имущественное положение и возможность получения им денежного довольствия или иного дохода.

Напомним, 21 сентября 2022 года Владимир Путин объявил о частичной мобилизации. 28 октября министр обороны отчитался президенту о ее завершении, однако соответствующего указа не последовало. Юристы пришли к выводу, что для завершения частичной мобилизации не нужен указ президента, пояснил пресс-секретарь Путина.

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