24 октября 2022, 14:39

Суд отправил в психбольницу автора граффити про Путина в Ростове-на-Дону

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Ростовчанин Михаил Селицкий приговорен к полутора годам ограничения свободы и принудительному лечению в психбольнице по делу о граффити про Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что гособвинитель на прениях в мировом суде Ростова-на-Дону попросил приговорить Михаила Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице.

Селицкому инкриминировался вандализм по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). По версии следствия, он и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

Суд приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева, который представляет интересы Селицкого в суде.

В карточке дела, опубликованной на сайте судебного участка №3 Ворошиловского судебного района Ростова-на-Дону, информация о заседании и приговоре, по состоянию на 14.34 мск, не опубликована.

Часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

Читайте "Кавказский узел" в Telegram без установки VPN и используйте браузер CENO для обхода блокировок. Также призываем читателей установить наше мобильное приложение для Android и IOS. Если позднее приложение будет исключено из PlayMarket или App Store, или доступ к "Кавказскому узлу" будет ограничен - вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Адвокат Кирилла Скрипина рассказала о состоянии его здоровья после СИЗО", "Три волгоградца заподозрены в вандализме", "Трое астраханцев осуждены за вандализм".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

24 октября 2022, 14:12

24 октября 2022, 13:51

  • Конфликт между спортсменами дал повод чеченским властям показать себя миротворцами

    Столкновение между Хамзатом Чимаевым и Абубакаром Нурмагомедовым не будет иметь последствий, бойцы извинились друг перед другом, заявил Хабиб Нурмагомедов. При этом Рамзан Кадыров успел выступить с увещеванием к болельщикам, призвав их не волноваться, а вице-премьер Чечни Абузайд Висмурадов попросил спортсменов и болельщиков "не говорить нехороших вещей".

24 октября 2022, 13:20

  • На Украине погиб десантник из Волгоградской области

    Под Волгоградом похоронили погибшего на Украине десантника Игоря Лысенко, жителя села Червленое, сообщили местные власти. С начала военной операции официально подтверждена гибель на Украине не менее 134 военных из Волгоградской области.

24 октября 2022, 12:39

24 октября 2022, 12:08

  • Военный из Кропоткина погиб на Украине

    Уроженец города Кропоткин Краснодарского края Данил Милюков погиб в ходе специальной военной операции. Он стал 51-м уроженцем Кубани, погибшим на Украине, чью смерть подтвердили власти.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи