Суд отправил в психбольницу автора граффити про Путина в Ростове-на-Дону

24 октября 2022, 14:39

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Ростовчанин Михаил Селицкий приговорен к полутора годам ограничения свободы и принудительному лечению в психбольнице по делу о граффити про Владимира Путина.

Как писал "Кавказский узел", 23 октября стало известно, что гособвинитель на прениях в мировом суде Ростова-на-Дону попросил приговорить Михаила Селицкого к двум годам ограничения свободы и лечению в психиатрической больнице.

Селицкому инкриминировался вандализм по мотивам политической вражды (часть 2 статьи 214 УК РФ). По версии следствия, он и еще несколько человек нанесли на одно из городских зданий граффити с нелицеприятным высказыванием про Владимира Путина, тем самым выразив "явное неуважение к обществу". Согласно заключению судебно-психиатрической экспертизы, проведенной в психоневрологическом диспансере Ростовской области, Селицкий не осознавал в полной мере свои действия.

Суд приговорил Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице, сообщает сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"* со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева, который представляет интересы Селицкого в суде.

В карточке дела, опубликованной на сайте судебного участка №3 Ворошиловского судебного района Ростова-на-Дону, информация о заседании и приговоре, по состоянию на 14.34 мск, не опубликована.

Часть 2 статьи 214 УК РФ предусматривает до трех лет лишения свободы.

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