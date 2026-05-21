Массированный налет дронов зафиксирован в Ростовской области

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Раненый в результате налета днем 20 мая человек был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 мая в Ростовской области были сбиты около двух десятков беспилотников. По официальным данным, раненых не было.

Более 30 беспилотников сбиты в Ростовской области в ночь на 21 мая. "В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, которые удалось потушить.

Человек получил ранения после попадания БПЛА в новостройку

Вчера, 20 мая, человек пострадал в результате атаки беспилотника, обломки которого попали в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. «В Первомайском районе (города) повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который ещё не введен в эксплуатацию", - сообщал Слюсарь.

"Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь", - уточнил чиновник

По его данным, днем 20 мая дроны были сбиты в Ростове-на-Дону и Каменск-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах области.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, что в ночь на 19 мая беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области, о раненых тогда не сообщалось.