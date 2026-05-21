×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
06:51, 21 мая 2026

Массированный налет дронов зафиксирован в Ростовской области

БПЛА над селом. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Раненый в результате налета днем 20 мая человек был госпитализирован.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 мая в Ростовской области были сбиты около двух десятков беспилотников. По официальным данным, раненых не было.

Более 30 беспилотников сбиты в Ростовской области в ночь на 21 мая. "В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.

По словам чиновника, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, которые удалось потушить.

Человек получил ранения после попадания БПЛА в новостройку

Вчера, 20 мая, человек пострадал в результате атаки беспилотника, обломки которого попали в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. «В Первомайском районе (города) повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который ещё не введен в эксплуатацию", - сообщал Слюсарь. 

"Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь", - уточнил чиновник 

По его данным, днем 20 мая дроны были сбиты в Ростове-на-Дону и Каменск-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах области.

В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.

Напомним, что  в ночь на 19 мая беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области, о раненых тогда не сообщалось. 

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook*, Instagram*, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp* сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
05:53, 21 мая 2026
Уроженец Азербайджана осужден в Ростове-на-Дону за финансирование терроризма
Женщина на территории лагеря для беженцев “Аль-Холь” в Сирии. Фото: Международный комитет Красного Креста / www.icrc.org
02:52, 21 мая 2026
Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии
00:54, 21 мая 2026
Житель Сочи приговорен к длительному сроку за госизмену
Сергей Симоненко в период работы в МЧС. 2007 год. Фото с сайта ГУ МЧС по Краснодарскому краю
08:33, 20 мая 2026
Дело Сергея Симоненко поступило в ростовский суд
Никита Моисеев, Евгений Разумов (с супругой) после освобождения из колонии. Фото и коллаж с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).
07:39, 20 мая 2026
Двое гуковских Свидетелей Иеговы* освободились из колонии
Персоналии
Игорь Нагавкин. Фото RFE/RL
11:19, 20 мая 2026
Игорь Нагавкин
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Справочник
Кавказская война. (1885-1895). Франц Рубо. http://ru.wikipedia.org/ Кавказская война

Фотография, сделанная в лагере русских войск в Кбаада (ныне Красная Поляна) 21 мая 1864 года. Здесь состоялся парад русских войск, символизирующей окончание Кавказской войны. В Кбааде росли священные для черкесов пихты. Фото https://commons.wikimedia.org Парад в Красной Поляне. Как Россия сломила сопротивление черкесов

Игорь Нагавкин в суде. Фото корреспондента "Кавказского узла" от 15.01.24 Главное об арестах и выходах на свободу Игоря Нагавкина

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Женщина на территории лагеря для беженцев “Аль-Холь” в Сирии. Фото: Международный комитет Красного Креста / www.icrc.org
21 мая 2026, 02:52
Уроженка Северной Осетии обвинена в обучении терроризму после возвращения из Сирии

Никол Пашинян. Скриншот видео https://www.rbc.ru/rbcfreenews/6a0b07759a79476bb6eb3c75?from=newsfeed
20 мая 2026, 16:50
После угроз Пашиняна в ходе агитации прокуратура сообщила о деле в связи с "Араратцементом"

Подтопление в Дагестане. Фото: МЧС Дагестана/MAX
20 мая 2026, 13:59
Потерявшие жилье жители Дагестана рассказали о сложностях с получением компенсаций

Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19 мая 2026, 19:58
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше