Массированный налет дронов зафиксирован в Ростовской области
Раненый в результате налета днем 20 мая человек был госпитализирован.
Как писал "Кавказский узел", в ночь на 20 мая в Ростовской области были сбиты около двух десятков беспилотников. По официальным данным, раненых не было.
Более 30 беспилотников сбиты в Ростовской области в ночь на 21 мая. "В ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область уничтожено более трех десятков БПЛА в 5 районах области: Чертковском, Миллеровском, Тарасовском, Боковском, Шолоховском", - написал глава региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале.
По словам чиновника, что в Шолоховском районе в результате падения обломков БПЛА возникло два лесных пожара, которые удалось потушить.
Человек получил ранения после попадания БПЛА в новостройку
Вчера, 20 мая, человек пострадал в результате атаки беспилотника, обломки которого попали в многоэтажный дом в Ростове-на-Дону. «В Первомайском районе (города) повреждены верхние этажи 24-этажного многоквартирного дома, который ещё не введен в эксплуатацию", - сообщал Слюсарь.
"Мужчина получил ранение средней тяжести. Он находится в больнице, медики оказывают помощь", - уточнил чиновник
По его данным, днем 20 мая дроны были сбиты в Ростове-на-Дону и Каменск-Шахтинском, а также в Зерноградском, Сальском, Миллеровском и Семикаракорском районах области.
В Ростовской области действует запрет на съемку воздушных атак и их последствий, работы противовоздушной обороны и мест расположения воинских подразделений. На "Кавказском узле" опубликован соответствующий указ губернатора.
Напомним, что в ночь на 19 мая беспилотники были сбиты в трех районах Ростовской области, о раненых тогда не сообщалось.
