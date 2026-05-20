Двое гуковских Свидетелей Иеговы* освободились из колонии

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из колонии вышли на свободу Никита Моисеев и Евгений Разумов, которые провели в заключении почти шесть лет по обвинению в экстремизме. В колонии остаются двое из шести осужденных Свидетелей Иеговы* из Гуково.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2022 года суд в Гуково приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе приговор. В ноябре 2025 года 56-летний Олег Шидловский и 45-летний Алексей Горелый вышли на свободу из колонии в Ульяновской области, полностью отбыв срок наказания. Шидловский рассказал, что утратил зрение на один глаз, поскольку в колонии не было условий для проведения медицинской операции.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2020 года, в том же месяце верующие были заключены под стражу. Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Суд пришел к выводу, что верующие с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Обвиняемые отрицали вину и не признали ее в суде.

36-летний Никита Моисеев и 46-летний Евгений Разумов 18 мая освободились из колонии № 3 в Димитровграде. Близкие приехали в Ульяновскую область, чтобы встретить их, сообщил 19 мая сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

В самой колонии они провели почти 3,5 года из семи, назначенных судом, еще 2,5 года они находились в СИЗО.

В колонии верующие сначала были заняты на швейном производстве, затем Никита Моисеев работал в местном магазине, а Евгений Разумов - на гальваническом производстве. В свободное время они изучали английский язык.

Еще двое из шести осужденных гуковских Свидетелей Иеговы* - Владимир Попов и Алексей Дядькин – пока остаются в заключении, говорится в публикации.

Напомним, еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.