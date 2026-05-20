×

Кавказский узел

Скачайте приложение — работает без VPN!
Скачать Скачать
RU EN
поиск
Меню
АбхазияАджарияАдыгеяАзербайджанАрменияАстраханская областьВолгоградская областьГрузияДагестанИнгушетияКабардино-БалкарияКалмыкияКарачаево-ЧеркесияКраснодарский крайНагорный КарабахРоссийская ФедерацияРостовская областьСеверная Осетия - АланияСКФОСтавропольский крайЧечняЮжная ОсетияЮжный КавказЮФО
Главная   /   Лента новостей
07:39, 20 мая 2026

Двое гуковских Свидетелей Иеговы* освободились из колонии

Никита Моисеев, Евгений Разумов (с супругой) после освобождения из колонии. Фото и коллаж с сайта, освещающего ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы в России (396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда).

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Из колонии вышли на свободу Никита Моисеев и Евгений Разумов, которые провели в заключении почти шесть лет по обвинению в экстремизме. В колонии остаются двое из шести осужденных Свидетелей Иеговы* из Гуково.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2022 года суд в Гуково приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима. Апелляционная и кассационная инстанции оставили в силе приговор. В ноябре 2025 года 56-летний Олег Шидловский и 45-летний Алексей Горелый вышли на свободу из колонии в Ульяновской области, полностью отбыв срок наказания. Шидловский рассказал, что утратил зрение на один глаз, поскольку в колонии не было условий для проведения медицинской операции.

Уголовное дело было возбуждено в августе 2020 года, в том же месяце верующие были заключены под стражу. Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ "Организация деятельности экстремистской организации". Суд пришел к выводу, что верующие с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы"*. Обвиняемые отрицали вину и не признали ее в суде.

36-летний Никита Моисеев и 46-летний Евгений Разумов 18 мая освободились из колонии № 3 в Димитровграде. Близкие приехали в Ульяновскую область, чтобы встретить их, сообщил 19 мая сайт, освещающий ситуацию с преследованием Свидетелей Иеговы* в России.

В самой колонии они провели почти 3,5 года из семи, назначенных судом, еще 2,5 года они находились в СИЗО.

В колонии верующие сначала были заняты на швейном производстве, затем Никита Моисеев работал в местном магазине, а Евгений Разумов - на гальваническом производстве. В свободное время они изучали английский язык.

Еще двое из шести осужденных гуковских Свидетелей Иеговы* - Владимир Попов и Алексей Дядькин – пока остаются в заключении, говорится в публикации.

Напомним, еще в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение.

Ранее, в октябре 2020 года, в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года суд назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Мы обновили приложения на Android и IOS! Будем признательны за критику, идеи по развитию как в Google Play/App Store, так и на страницах КУ в соцсетях. Без установки VPN вы можете читать нас в Telegram (в Дагестане, Чечне и Ингушетии – с VPN). Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в соцсетях Facebook**, Instagram**, "ВКонтакте", "Одноклассники" и X. Смотреть видео "Кавказского узла" можно в YouTube. Присылайте в WhatsApp** сообщения на номер +49 157 72317856, в Telegram – на тот же номер или пишите по адресу @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы
Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
+49 157 72317856
Мобильная форма
Фото и видео для публикации нужно присылать через Telegram, выбрав функцию «Файл», либо через WhatsApp - выбрав функцию «Документ». Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Новости
Сергей Симоненко в период работы в МЧС. 2007 год. Фото с сайта ГУ МЧС по Краснодарскому краю
08:33, 20 мая 2026
Дело Сергея Симоненко поступило в ростовский суд
Обломки БПЛА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:58, 20 мая 2026
Беспилотники сбиты в четырех районах Ростовской области
Виктор Кирман. Скриншот публикации ОВД-Инфо* / Telegram
22:25, 19 мая 2026
Ростовский художник заявил о пытках во время серии арестов
Обломки БЛПА. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
06:52, 19 мая 2026
Беспилотники сбиты в Ростовской области
Мужчина в наручниках. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot
04:55, 19 мая 2026
Финансовый директор ростовского завода осужден за миллиардные хищения
Персоналии
Магомед Гаджиев*. Фото: пресс-служба махачкалинской городской клинической больницы №1 / Facebook** **деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
11:28, 19 мая 2026
Гаджиев Магомед Тажудинович*
Роберт Кочарян. Фото: Limegirl https://ru.wikipedia.org/
16:48, 15 мая 2026
Кочарян Роберт
Тофик Ягублу. Фото: Голос Америки, источник - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Tofig_Yagublu_via_VOA.jpg, лицензия - Public Domain Mark 1.0
11:49, 15 мая 2026
Тофиг Рашид оглу Ягублу
Справочник
Выборы в Армении. Иллюстрация создана «Кавказским узлом» с помощью ИИ в программе Copilot Выборы 2026 года в Национальное собрание (парламент) Армении

Паломничество в Мекку (хадж) . Фото: Bilal Randeree https://www.flickr.com Хадж

Зарема Мусаева в суде. Скриншот фото в телеграм-канале «Бакар Янгулбаев» Дело Заремы Мусаевой

Последние записи в блогах
Фото
09:00, 29 октября 2024
BERG...man Tbilisi
16
Краснодар вырвался вперед! Ахмат, первая победа. Ростов, "Валераверим" и Григорян
Фото
09:21, 20 октября 2024
BERG...man Tbilisi
57
Краснодар продолжает взлетать, Ахмат - прочно обосновывается на дне? Футбол!
Фото
09:11, 7 октября 2024
BERG...man Tbilisi
37
Краснодар - в лидерах, Ахмат - на дне. Почему Карпин тренер сборной и как играет его Ростов?
Все блоги
Аналитика
14:11, 11 мая 2026
В апреле 2026 года в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе и юге России зафиксировано 4 жертвы
15:11, 3 апреля 2026
7 человек убиты и 7 были ранены в вооруженных и террористических атаках на Северном Кавказе в I квартале 2026 года
Темы дня
Граница Армении и Азербайджана. Иллюстрация создана "Кавказским узлом" с помощью ИИ.
19 мая 2026, 19:58
Дипломат назвал условие открытия границ Армении с Турцией и Азербайджаном

Подтопленный двор в Майкопском районе Адыгеи. Фото: https://t.me/mr_01_mr/5072
19 мая 2026, 15:59
Дома и дворы жителей Адыгеи подтоплены после дождей

Предвыборный митинг правящей партии "Гражданский договор". 16 мая 2026 г. Скриншот видео https://www.instagram.com/reels/DYbzsektTMu/ принадлежит компании Meta деятельность которой запрещена в России
19 мая 2026, 12:07
Число арестованных по делу о помехах агитации в Армении выросло до 10

Михаил Хрипунов. 19 мая 2026 г. Скриншот видео https://t.me/sovetsudey/940
19 мая 2026, 11:09
Ставропольский судья в отставке Хрипунов арестован по делу о взятках

Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Дагестанских полицейских осудили за смерть участника СВО
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Штрафовать за короткие юбки предложили в Северной Осетии.
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Огонь с НПЗ дошёл до домов: жители Туапсе требуют ответа
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
Туапсе горит, нефть в море: катастрофа, которая может превзойти Анапу
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
«Вода пришла за минуты»: что пережили жители Дагестана
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Наводнение в Дагестане: разрушенные дома, жертвы и рассказы очевидцев
Показать больше