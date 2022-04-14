Обвинение проигнорировало позицию Верховного суда в деле нефтекумских Свидетелей Иеговы*

14 апреля 2022, 15:49

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Прокурор потребовал приговорить трех верующих из Нефтекумска к длительным срокам в колонии вопреки решению Пленума Верховного суда о том, что собрания Свидетелей Иеговы* не считаются экстремизмом, указали защитник подсудимых и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"*.

Как писал "Кавказский узел", процесс по делу Свидетелей Иеговы* Константина Самсонова, Александра Акопова и Шамиля Султанова начался в Нефтекумском райсуде в феврале 2021 года. Уголовное дело очень объемное и будет рассматриваться долго, предположил адвокат подсудимых Денис Владимиров.

Жители Нефтекумска Самсонов, Акопов и Султанов почти год провели в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. Верующие обвинены не только в организации экстремистской деятельности, но и в ее финансировании. В финансировании экстремистской организации обвинен и четвертый верующий - Алексей Щербич. В феврале 2021 года стало известно, что из-за наложенных судом ограничений обвиняемые не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

Прокурор запросил для обвиняемых длительные сроки лишения свободы

Оглашение приговора назначено на 15 апреля, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат подсудимых Денис Владимиров. "Подсудимые уже сказали своё последнее слово на последнем заседании суда 31 марта. Им прокурор запросил сроки - 8 и 9 лет лишения свободы", - сказал он.

По словам адвоката, судебный процесс оказался длительным, он шел больше года, состоялось более 70 заседаний. Следствие, а затем обвинение в суде придерживалось в основном той канвы, что была заложена в обвинительном заключении, указал адвокат.

"В суде не было никаких новых фактов, которые бы подкрепляли изначальное обвинение. Они отрабатывали его. Обвинение строилось на расшифровке аудио- и видеозаписей богослужений этой группы. Канва обвинения не изменилась и после принятия поправок к постановлению пленума Верховного суда, касающихся вопроса экстремизма. Изменения указали на то, что следствие должно доказывать, что граждане действительно продолжают деятельность ликвидированного юрлица, а не занимались просто религиозными делами. Следствие не особо реагировало на эти изменения в законоприменении, придерживаясь прежней линии и настаивая на виновности подследственных", - рассказал Владимиров.

"В случае принятия судом и вступления в законную силу решения о ликвидации или запрете деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации в связи с осуществлением экстремистской деятельности последующие действия лиц, не связанные с продолжением или возобновлением деятельности соответствующей экстремистской организации и состоящие исключительно в реализации своего права на свободу совести и свободу вероисповедания, в том числе посредством индивидуального или совместного исповедования религии, совершения богослужений или иных религиозных обрядов и церемоний, сами по себе, если они не содержат признаков экстремизма, не образуют состава преступления, предусмотренного частью 2 статьи 282.2 УК РФ (Организация деятельности экстремистской организации)", - говорится в постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 28.10.2021 N 32 "О внесении изменений в некоторые постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации по уголовным делам".

Во время судебного следствия "вскрылись серьезные нестыковки и погрешности при оформлении", добавил адвокат. "Допустим, при передаче сведений от ОРМ (силовиков, занимающихся оперативно-розыскными мероприятиями. – Прим. "Кавказского узла") следователю файлы были датированы годом, который ещё не наступил даже. Следствие объяснило эти ошибки «несовершенством техники». Материал некачественно оформлялся, поэтому, например, диски с записями, промаркированные в деле одними номерами, у следствия имели другие номера. Даже судья затруднялся рассматривать эти материалы", - рассказал Денис Владимиров.

Защита заявила несколько ходатайств о признании недопустимыми ряда доказательств как полученных с нарушениями норм Уголовно-процессуального кодекса. "Судья отказал во всех ходатайствах, однако указать причины, почему он считает такие недобросовестно оформленные доказательства приемлемыми, он смог лишь общими фразами", - отметил Владимиров.

Сторона защиты считает, что подсудимые невиновны, так как реализовали своё конституционное право на свободу вероисповедания. "Мы показывали, что встречи, которые они проводили, не были встречами в рамках ликвидированных юридических лиц, это не было заседание запрещенного юридического органа, а это были встречи верующих в их частных домах, где они рассматривали свою духовную литературу. Даже одна из ключевых экспертиз в деле признала эти встречи богослужебными", - пояснил Владимиров.

Несмотря на всё это, прокуратура настаивает на реальных и длительных сроках лишения свободы, посетовал он. "Жёсткость обвинения и его требование больших сроков непонятны. В течение всего процесса была очевидна «травоядность» (отсутствие стремления к экстремизму. – Прим. "Кавказского узла") обвиняемых. На это указывали и документы, и свидетели, которых мы опрашивали. Никакого насилия или угроз насилия от них не исходило. Так, никто из свидетелей не заявлял, что они хотели кого-то лишить имущества, чего-то требовали", - сказал адвокат.

По его словам, трое подсудимых всё время процесса оставались под ограничением определённых действий. В частности, им запрещено самим контактировать со СМИ. На них также были надеты отслеживающие устройства. О четвертом обвиняемом, Алексее Щербиче, известно немного из материалов дела, которые были доступны на судебных заседаниях, добавил адвокат. "Его дело выделили в отдельное производство. Видимо, он объявлен в розыск", - сказал Владимиров.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

Позиция обвинения в Нефтекумске типична для уголовного преследования верующих

Нефтекумское дело Свидетелей Иеговы* шло "по стандартам аналогичных процессов" Свидетелей Иеговы* в России, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский.

"Обвинения везде стандартные. Состав преступления, который им вменяется, - стандартный. Следствие пытается представить обычную религиозную деятельность, которая, как разъяснял Верховный суд дважды, не образует состав преступления, как деятельность экстремистской организации. Но правохранители упрямо, не внимая здравому смыслу, не внимая призыву ВС не наказывать верующих за их обычную религиозную деятельность, продолжают обвинять их за чтение Библии, встречи в семейном кругу", - сказал он.

Суд не посчитал обвиняемых общественно опасными и не содержал их под стражей, но при этом обвинитель запросил "неимоверные сроки заключения" для них, указал Сивульский. "Это абсурд, который дошёл до немыслимых пределов", - сказал он.

По его словам, в ряде регионов после решения пленума Верховного суда выносятся более мягкие приговоры, не связанные с лишением свободы, - штраф или условный срок. "Но ряд приговоров на длительный срок тоже был. Максимально Свидетелей Иеговы* приговаривали к 8 годам лишения свободы. Общей логики в этих приговорах нет", - сказал Ярослав Сивульский.

Свидетелей Иеговы* подвергают уголовному преследованию и в других регионах юга России. При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за необоснованное уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Семьи верующих поддерживают друг друга

Для семьи Константина Самсонова судебный процесс создал трудную ситуацию, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" жена Самсонова Светлана. В частности, многие знакомые и друзья попали в список людей, с которыми её мужу нельзя общаться из-за наложенных ограничений.

"В [библейском] Письме Евреям, 13:5, написано: «Я никогда не оставлю тебя и никогда не покину тебя». Этот и другие библейские стихи помогли в этой непростой ситуации сохранить любовь и теплоту в семье. У нас даже получалось помогать другим, мы приносили продукты тем, кто заболел коронавирусом, и им нельзя было выходить из дома. Другие навещали, поддерживали и молились за мужа и за нашу семью, помогали и словом и делом. Мы благодарны всем за помощь", - отметила она.

По ее словам, Константин Самсонов и другие подсудимые на протяжении процесса просили изменить меру пресечения. "Прокурор был против, судья не ослабил ограниичения. Во время судебного процесса муж не выезжал за пределы города", - сказала супруга подсудимого.

Те, с кем подсудимым не было запрещено общаться, продолжили общение с ними и помогали их семьям, у которых в той или иной ситуации могли быть трудности, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" Владимир, друг подсудимых и общественный защитник Шамиля Султанова.

"Шамиль Султанов после изменения меры пресечения (после СИЗО) был некоторое время без работы, но его восстановили, и он смог иметь заработок для своей семьи", - отметил он.

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Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.