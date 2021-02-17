Свидетели Иеговы* в Нефтекумске лишились работы из-за уголовного преследования

17 февраля 2021, 16:01

Уголовное дело Свидетелей Иеговы* Константина Самсонова, Александра Акопова и Шамиля Султанова, которое начал сегодня рассматривать суд на Ставрополье, очень объемное и будет рассматриваться долго, предположил адвокат Денис Владимиров. Обвиняемые находятся на свободе, но из-за наложенных судом ограничений не могут вернуться на работу и испытывают сложности с медицинской помощью.

"Кавказский узел" писал, что нефтекумские Свидетели Иеговы* Самсонов, Акопов и Султанов почти год провели под арестом в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. Верующие обвинены не только в организации экстремистской деятельности, но и в ее финансировании. В финансировании экстремистской организации обвинен и четвертый верующий - Алексей Щербич.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор не меньше 40 Свидетелей Иеговы* на Юге России, в том числе 22 в СКФО и 18 в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Заседание перенесено на 9 марта

Сегодня Нефтекумский районный суд Ставропольского края начал рассмотрение дела Самсонова, Акопова и Султанова. Однако заседание завершилось, едва начавшись. По ходатайству защиты судья перенес его на 9 марта.

"Была подготовительная стадия судебного процесса. До судебного следствия не дошли. Судья предоставил по просьбе Самсонова дополнительное время для ознакомления с материалами уголовного дела", - сообщил корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Денис Владимиров. Он уточнил, что все трое подсудимых присутствовали в зале суда. Также на заседание были допущены родственники обвиняемых.

Помощник судьи подтвердила корреспонденту "Кавказского узла", что заседание отложено.

Обвиняемые не могут вернуться на работу

Все трое обвиняемых продолжают находиться на свободе, не имея возможности общаться друг с другом и со свидетелями по делу, пользоваться телефоном и интернетом, выезжать за пределы населенного пункта без разрешения, сообщил Денис Владимиров. По мнению адвоката, затянувшееся расследование и эти ограничения отрицательно повлияли на жизнь обвиняемых.

"Константин Самсонов был ведущим программистом в районной больнице. Но сейчас он не может исполнять свои служебные обязанности в связи с запретом пользования интернетом. Трудно представить себе работу программиста без этого инструмента. Поэтому Самсонов без работы. У других тоже проблемы с работой. Султанов работал в органе соцзащиты, выполнял заявки по ремонту", - рассказал Владимиров.

Помимо этого, по его словам, есть сложности с лечением. "По многим заболеваниям нужны врачи-специалисты, а их нет в Нефтекумске. Нужно выезжать в Ставрополь, и для этого требуется разрешение следователя. И каждый раз происходит своеобразная «битва», чтобы это осуществить. Но надо отметить, что разрешения давались, и все обвиняемые возвращались [после лечения]", - сказал Владимиров.

Мера пресечения, с одной стороны, мешает выезжать к врачам за пределы Нефтекумска, а с другой, исключает возможность дистанционного консультирования с врачом, указала мать Александра Акопова Людмила. "Здесь врачей практически нету тех, которые ему нужны были. По видеосвязи консультацию у врача получить невозможно, потому что мера пресечения не позволяла", - рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Мать Акопова сообщила, что ее сын раньше работал в строительной сфере. "Он ремонтами занимался. Ему по работе телефон нужен, чтобы заказать материалы, с заказчиком обговорить что-то. Телефона нет - он не может свои контакты дать", - посетовала Людмила.

Четвертый обвиняемый объявлен в розыск

Адвокат Денис Владимиров предполагает, что судебный процесс также будет долгим. "История расследования очень длительная. Уголовное дело было возбуждено еще 7 декабря 2018 года. Следствие длилось более 24 месяцев. Неоднократно продлевалось не на региональном, а уже на федеральном уровне. Следствием заявлены к вызову 39 свидетелей. Потерпевших по делу нет. Но объем очень большой — 36 томов дела. В уголовном деле много вещественных доказательств. Там множество компьютеров, жестких дисков, флэш-карт, CD-дисков. В течение года до возбуждения уголовного дела проводились оперативно-розыскные мероприятия, в ходе которых прослушивались телефонные переговоры, скрытым образом производилась съемка встреч верующих. Только обвинительное заключение объемом 1800 страниц, которые уместились в четырех томах дела. С учетом всего этого, рассмотрение дела в суде будет длительным", - пояснил адвокат.

Владимиров подчеркнул, что "за этим многословием дела пытаются скрыть суть обвинения".

По части 1 статьи 282.2 ("Организация деятельности общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности") обвиняемым грозит до 10 лет заключения, а по части 1 статьи 282.3 ("Предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или экстремистской организации") - до восьми, - указал Денис Владимиров.

Материал в отношении четвертого обвиняемого, Алексея Щербича, выделен в отдельное производство, сам Щербич объявлен в розыск, сообщил адвокат.

Министерство юстиции в апреле 2017 года добилось в Верховном суде решения о ликвидации всех организаций Свидетелей Иеговы* в России как экстремистских. Суд заверял, что решение о ликвидации юридических лиц никак не затронет право отдельных верующих исповедовать религию. Но правоприменительная практика по этому судебному решению обернулась волной уголовных дел в отношении сотен Свидетелей Иеговы*. С уголовным преследованием столкнулись в том числе 35 Свидетелей Иеговы* в ЮФО и 23 в СКФО, указано в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?"

Уголовному преследованию в России подверглись около 500 Свидетелей Иеговы*

Процесс над нефтекумскими Свидетелями Иеговы* будет проходить по обычному для таких дел сценарию, предположил представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослав Сивульский.

"Сейчас у нас много дел было в Биробиджане, там десятки людей, буквально каждый день штампуют приговоры. Но надо отдать должное, что достаточно мягкие приговоры по сравнению с тем же Краснодарским краем. Ившин получил, на секундочку, 7,5 лет - пожилой человек, за чтение Библии, в XXI веке. 7,5 лет реального лишения свободы - просто чудовищный приговор, он лишен всякого гуманизма", - посетовал Сивульский.

Суд в Абинске 10 февраля признал 63-летнего Свидетеля Иеговы* Александра Ившина виновным по делу об экстремистской организации. Наказание верующий будет отбывать в колонии. Это самый жесткий из судебных приговоров, вынесенных Свидетелям Иеговы* в России после решения Верховного суда о запрете их организаций.

По мнению Сивульского, в процессах против Свидетелй Иеговы* прослеживается конфессиональная ангажированность как следствия, так и судей.

"Следователи начинают спрашивать о каких-то деталях верований людей. Например: участвуете ли вы в ритуале причастия? Казалось бы, какое отношение причастие имеет к светскому следователю, который занимается неким уголовным делом про экстремизм - при чем здесь причастие? Или: верите ли вы в Троицу, поклоняетесь ли вы кресту? Это суд инквизиции или что это вообще происходит? По сути, государство становится уже не светским, а неким теократическим государством, и выступает с позиции Православной церкви. Как еще иначе можно трактовать такие вопросы, такие подходы во время следствия? Если бы этот мужчина (подозреваемый. - Прим. "Кавказского узла") ответил на вопрос «да, я причащаюсь, я хожу в церковь», то что, закрыли бы уголовное дело? То есть в этом все дело? Надо просто ходить в церковь, быть православным и тогда никаких проблем не будет? Тогда какова роль во всем этом светского государства?" - задается вопросами представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*.

Из-за уголовного преследования Свидетели Иеговы*, в том числе на юге России, сталкиваются с материальными проблемами, указал Сивульский корреспонденту "Кавказского узла".

"В подавляющем большинстве случаев тот, кто берется в разработку по статье 282.2, попадает в списки финмониторинга: его лишают обычно работы, блокируют банковские карточки, он не может выполнять никакие гражданские самые элементарные обязанности по отношению к каким-то родственникам, близким. Он не может сделать завещание, не может подарить, купить - он полностью заблокирован, то есть человек вне правового поля оказывается. А как прокормить семью, если отец семейства кормилец? Это очень серьезная проблема. Законы, пресекающие экстремистскую деятельность, очень суровые, и это, наверное, обоснованно по отношению к настоящим экстремистам, которые занимаются взрывами и убийствами. Но когда под эту гребенку попадают мирные верующие просто за то, что они не православные - это, конечно, просто немыслимо. Не зря международные институты, организации осуждают Российскую Федерацию за такое обращение со своими гражданами, за такое применение антиэкстремистского законодательства", - заявил Сивульский.

По его данным, всего около 500 Свидетелей Иеговы* были заподозрены российскими следователями в экстремистской деятельности. "Сегодня, по-моему, вынесено уже 68 приговоров. Они не все связаны с лишением свободы - там штрафы есть, есть условное наказание. Вот в Биробиджане сегодня супермягкий приговор дали женщине - 10 000 штраф с рассрочкой на пять месяцев. Чуть ли не оправдательный приговор по сути. При этом никто вины своей не признаёт. Если их спрашивают, являются ли они Свидетелями Иеговы*, они говорят: да, мы этого не скрываем, но ни в какой экстремистской деятельности мы никогда не участвовали и не участвуем", - резюмировал Сивульский.

Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.