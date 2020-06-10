10 июня 2020, 23:58

Новое обвинение предъявлено Свидетелям Иеговы* в Нефтекумске

Нефтекумские Свидетели Иеговы* Константин Самсонов, Александр Акопов и Шамиль Султанов, в отношении которых уже полтора года расследуется дело об организации экстремистской деятельности, обвинены и в ее финансировании. На них заведено второе уголовное дело, а их соверующий Алексей Щербич стал четвертым обвиняемым.

"Кавказский узел" писал, что нефтекумские Свидетели Иеговы* Самсонов, Акопов и Султанов почти год провели под арестом в следственном изоляторе по обвинению в экстремизме, после чего суд 5 декабря 2019 года смягчил им меру пресечения до запрета определенных действий. О смягчении меры пресечения попросил сам следователь, объяснив, что основные следственные действия уже проведены и нет необходимости держать обвиняемых под стражей. Однако следствие до сих пор не завершено.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор не меньше 40 Свидетелей Иеговы* на Юге России, в том числе 22 в СКФО и 18 в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?"

Следственные действия в отношении Самсонова, Акопова и Султанова по делу об организации экстремистской деятельности (статья 282.2 Уголовного кодекса России) продлены до 7 августа, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" их адвокат Денис Владимиров.

Тем временем на верующих заведено второе уголовное дело - о финансировании деятельности экстремистской организации (статья 282.3 Уголовного кодекса России). Новое дело выделено из уже существующего, и в нем есть четвертый обвиняемый - Алексей Щербич, сообщается сегодня на сайте, где собрана информация об уголовных делах в отношении российских Свидетелей Иеговы*.

На сайте Следственного управления СКР по Ставропольскому краю на 23.55 10 июня отсутствует информация о новом уголовном деле в отношении нефтекумских верующих.

Последствия удовлетворения Верховным судом иска Минюста о запрете организаций Свидетелей Иеговы* в России "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Четверо Свидетелей Иеговы* задержаны после обысков в Астрахани", "Свидетели Иеговы* в Майском заподозрены в экстремистской деятельности", "Защита ростовского Свидетеля Иеговы* Алыева обжаловала продление ареста".

Автор: Рустам Джалилов; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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