Свидетели Иеговы* - экстремисты или жертвы беззакония?

02 августа 2019, 19:44

20 апреля 2017 года Верховный суд России признал «Свидетелей Иеговы»* экстремистской организацией и запретил их деятельность. Суд принял решение ликвидировать «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России»* и 395 местных организаций, а также конфисковать их имущество. Представители «Управленческого центра свидетелей Иеговы»* и адвокаты заявили о необъективности Верховного суда и намерении обжаловать данное решение . Несмотря на апелляцию , в июле 2017 года Верховный суд оставил в силе решение о ликвидации организации .

После запрета организации против верующих могут возбуждаться уголовные дела за нарушения антиэкстремистского законодательства.

Еще до требования Минюста о приостановке деятельности организации религиозные общины «Свидетелей Иеговы»* в ЮФО и СКФО неоднократно были оштрафованы за использование литературы, позднее внесенной в Федеральный список экстремистских материалов. Верующие заявляли об участившихся случаях подбросов признанных экстремистскими печатных материалов в богослужебные здания. Российские правозащитники заявляли, что преследование достигло беспрецедентных масштабов.

В чем обвиняют свидетелей Иеговы*?

Александр Верховский, член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) и глава центра «Сова», специализирующегося на проблемах национализма и экстремизма, отмечает, что доводы об экстремизме свидетелей Иеговы* строятся на основании обвинений в утверждении превосходства их религии над другими .

6 апреля на заседании Верховного суда представитель Минюста РФ действительно заявила, что свидетели Иеговы* настаивают на собственной исключительности, что подпадает под действие закона "О противодействии экстремистской деятельности« . Также представитель ведомства отметила: «В частности, вероучительная литература организации запрещает переливание крови больным членам организации по рекомендации врача».

За запрет «Свидетелей Иеговы»* высказался религиовед Роман Силантьев, член экспертного совета министерства юстиции РФ: «Я считаю, что «Свидетелей Иеговы»* давно необходимо запретить за нарушения российского законодательства, — заявил он. — «Свидетели Иеговы»* не только запрещают своим последователям служить в армии, но и участвовать в выборах, занимать должности на государственной службе. Если религиозная организация препятствует гражданам в исполнении гражданских обязанностей и реализации прав — она однозначно нарушает российское законодательство. А «Свидетели Иеговы»* еще запрещают переливание крови« .

Пресс-служба «Свидетелей Иеговы»* заявляет, что организация «не имеет никакого отношения к экстремизму»: «Экстремизм у «Свидетелей Иеговы»* — это заблуждение, повторенное стократ, но не ставшее от этого истиной. Российской власти уже более 60 лет хорошо известно, что мы так же далеки от экстремизма, как небо от земли. Наши верующие садились в тюрьмы и даже шли на расстрел, лишь бы не поднимать оружия на людей, ради каких бы идеалов это ни происходило« .

Что касается отказа от переливания крови, то, как пояснял «Кавказскому узлу» представитель «Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России»* Григорий Мартынов, «запрет на употребление крови содержится в Библии, и свидетели Иеговы* с уважением относятся к библейским заповедям». «Однако отказ от донорской крови не означает отказ от лечения и спасения жизни, что не раз подчеркивалось представителями врачебного сообщества. Свидетели Иеговы* рассматривают жизнь как дар Бога, поэтому стараются беречь свое здоровье, прибегая к современным и безопасным методам лечения, к числу которых переливание крови не относится», — подчеркнул Мартынов .

Свидетели Иеговы* подвергаются преследованию не только в современной России. В период двух мировых войн, в частности, за отказ от воинской службы, свидетелей Иеговы* ссылали в концентрационные лагеря в нацистской Германии, подвергали ссылке в лагеря в Канаде . В СССР членов организации подвергали депортации (операция «Север» 1951 г.) . В настоящее время деятельность «Свидетелей Иеговы»* ограничена или полностью запрещена в Китае, Сингапуре, Вьетнаме, на Кубе, в ряде мусульманских стран. Критики организации обычно обвиняют ее в неприятии государственных и социальных институтов, в отказе от военной службы и переливания крови. Членов общин свидетелей Иеговы* обвиняют также в попытках скрыть такие преступления, как случаи сексуального насилия над детьми , хотя организация и выступала с официальными заявлениями о том, что «не поощряет и не покрывает действия растлителей малолетних» .

Заявления о недопустимости преследования свидетелей Иеговы*

Заявления против преследования свидетелей Иеговы* в России, в частности по статье об экстремизме, выражали Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации , Парламентская ассамблея Совета Европы и Комитет по правам человека ООН . В 2010 году Европейский суд по правам человека вынес решение в пользу религиозной организации «Свидетелей Иеговы»* в России по делу о ликвидации общины верующих в Москве в марте 2004 года.

Вопрос отказа свидетелей Иеговы* от переливания крови возникал на уровне высших международных судебных инстанций. Разбирательство по этой теме шло и в ЕСПЧ. В частности, 10 июня 2010 года по делу «Религиозная община „Свидетели Иеговы“* в г. Москве и другие против Российской Федерации» Евросуд пришел к выводу, что отказ от переливания нельзя сравнивать с попыткой самоубийства или убийства. «Если понимать решения национальных судов как предполагающие равенство между отказом от переливания крови и самоубийством, то данная аналогия, по мнению Европейского суда, не применима, поскольку ситуация, в которой пациент стремится ускорить наступление смерти путем прекращения лечения, отличается от той, в которой пациенты, как например свидетели Иеговы*», просто выбирают метод лечения, но все же хотят выздороветь и не отказываются от лечения в целом«, — сказано в постановлении Евросуда.

Состоятельность обвинений в отказе от военной службе также вызывает сомнения в современном российском контексте. Ведь законодательство России предполагает возможность альтернативной гражданской службы для тех, кто по религиозным убеждениям не может брать в руки оружия.

Возмущение в связи с преследованиями свидетелей Иеговы* в России выразила Алексеева Людмила Михайловна, председатель Московской Хельсинкской группы. «Экстремизм свидетелей Иеговы* выражается в том, что они считают свою веру истинной. Но, простите, какой верующий не считает свою веру истинной?» — заявила Алексеева .

В публикациях «Свидетелей Иеговы»* определение «исключительность» не приводится в отношении собственных вероучений, однако многократно высказываются утверждения об истинности своей веры. «Свидетели Иеговы* убеждены, что нашли истинную религию. В противном случае они не исповедовали бы эту веру... Однако они считают, что они не вправе решать, кто спасется, а кто нет», — говорится, в частности, в периодическом издании «Сторожевая башня» за 1 ноября 2008 года. Подобные мысли высказываются и в запрещенных публикациях, например, в брошюре «Свидетели Иеговы кто они? Во что они верят?», признанной экстремистской.

Михаил Рощин, старший научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН, в интервью «Кавказскому узлу» заявил, что запрет деятельности свидетелей Иеговы* на основании их убежденности в истинности своей веры является сомнительным, поскольку представления об исключительности собственной доктрины есть и в других учениях. «Это нормальная, основополагающая позиция для монотеистических религий», — отметил Рощин.

Право свидетелей Иеговы* на свободу совести будет регулярно и массово нарушаться в России после ликвидации их местных религиозных организаций, полиция и прокуратура не будут вдаваться в юридические тонкости при оценке практики верующих, прогнозируют опрошенные «Кавказским узлом» юристы и правозащитники .

Правоприменительная практика в России сейчас такова, что негативные последствия решения Верховного суда наступят для всех, кто исповедует религию «Свидетелей Иеговы»*, считает адвокат Анна Ставицкая .

Также, по мнению директора программы по противодействию фабрикации дел по исламскому экстремизму Правозащитного центра «Мемориал» Виталия Пономарева, велика вероятность того, что в отношении свидетелей Иеговы* теперь будут возбуждаться уголовные дела, связанные как с попытками верующих совершать какие-нибудь коллективные действия, включая встречи, обсуждения, так и с чтением и распространением ими литературы своего вероучения .

«Свидетели Иеговы»* действуют как зарегистрированная организация в 240 странах мира. По собственным данным организации, общая численность свидетелей Иеговы* в мире составляет 8,3 миллиона человек . Примерная численность в России — 100-300 тысяч человек .

Свидетели Иеговы* на юге России

На юге России по состоянию на 30 марта 2017 года действовали 107 местных религиозных организаций «Свидетелей Иеговы»* — 74 в ЮФО и 33 в СКФО. В Краснодарском крае — 39 местных организаций, в Ростовской области — 13, в Волгоградской области — 14, в Адыгее — 7, в Астраханской области — одна, в Калмыкии — организация запрещена судом. В Ставропольском крае — 22 местных организации свидетелей Иеговы*, в Кабардино-Балкарии — 5, в Дагестане, Северной Осетии и Карачаево-Черкесии — по две, в Ингушетии и Чечне таковых нет .

После вступления в силу решения Верховного суда свидетели Иеговы* на юге России подвергаются массовым гонениям, конфискации имущества, привлечении к административной и уголовной ответственности за миссионерскую деятельность.

Как и в других субъектах РФ, у запрещенных местных религиозных организаций (МРО) Свидетелей Иеговы* на Кавказе изымается все имущество, включая то, которое было прежде переоформлено на иностранные организации. К июню 2019 года всего российские суды конфисковали уже около 200 зданий.

8 мая 2019 года конкурсный управляющий повторно выставил на торги жилой дом и два здания, принадлежащие местным религиозным организациям Свидетелей Иеговы* Белореченска и Успенского района. Стоимость имущества оценена в 8,2 миллиона рублей.

30 июля 2019 года суд аннулировал договор о передаче участка земли с молитвенным домом Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии в Нарткале их испанским единоверцам, имущество обращено в собственность государства.

На 15 июля 2019 года всего в России побывало в СИЗО 117 членов общин, 37 продолжают там находиться. 25 – под домашним арестом, 78 – под подпиской о невыезде. В Волгограде и Махачкале в тюрьме находятся по 4 человека, в Ростове-на-Дону и Нефтекумске (Ставропольский край) - по 3.

С 16 июля 2018 года идет процесс по делу руководителя общины Свидетелей Иеговы* в Майском Юрия Залипаева, который был обвинен в разжигании религиозной вражды и призывах к экстремистской деятельности. В январе 2019 года судья Майского райсуда по ходатайству прокурора прекратила уголовное дело в отношении Залипаева по статье по ч.1 ст.282 УК РФ в связи с декриминализацией деяний, попадавших под эту статью. Юрию Залипаеву было предоставлено право на реабилитацию по этой статье, но обвинение по ч.1 ст.280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности) осталось в силе.

1 марта 2019 года Верховный суд Кабардино-Балкарии закрыл уголовное дело по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти и вражды) в отношении семидесятилетнего пенсионера из города Прохладный Аркадия Акопяна. Дело было закрыто на основании частичной декриминализации статьи. Ранее, 27 декабря 2018 года Прохладненский районный суд Кабардино-Балкарской Республики признал Акопяна виновным по ч. 1 ст. 282 УК и приговорил его к 120 часам обязательных работ. Защита безуспешно просила оправдать Акопяна.

* 16 августа 2017 года организация «Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России» и 395 входящих в ее структуру местных религиозных организаций включены Минюстом России в перечень организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «О противодействии экстремистской деятельности».

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