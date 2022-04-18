Приговор Свидетелю Иеговы* из Астрахани оставлен в силе

18 апреля 2022, 15:02

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Астраханский облсуд оставил в силе приговор Анне Сафроновой, осужденной на шесть лет колонии по обвинению в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и экстремизме. Верующая настаивает на своей невиновности.

Как писал "Кавказский узел", 25 января Трусовский райсуд Астрахани приговорил 56-летнюю местную жительницу Анну Сафронову к шести годам колонии общего режима, признав ее виновной в финансировании организации Свидетелей Иеговы* и участии в ней.

Анна Сафронова была арестована в июне 2021 года после обыска в ее доме, где силовики изъяли электронные устройства. Обыск у 55-летней Анны Сафроновой и ее 81-летней матери был проведен повторно, сообщил тогда один из сайтов, отслеживающих преследование верующих. В 2020 году у нее уже проходил обыск, все электронные устройства тогда изъяли, но затем вернули. Сафронова была заподозрена в участии в богослужениях вместе с Евгением Ивановым, который был одним из четырех верующих, задержанных в июле 2020 года и в конце мая 2021 года обвиненных в экстремизме.

Астраханский облсуд оставил в силе приговор 56-летней Анне Сафроновой, сообщил сегодня один из сайтов, освещающих преследование Свидетелей Иеговы*. "Коллегия судей под председательством Николая Маревского посчитала обсуждение Библии и сбор средств для помощи единоверцам экстремизмом. Таким образом, рекордный для женщин-Свидетелей Иеговы* в России приговор вступил в силу. Верующая по-прежнему настаивает на своей невиновности", - говорится в публикации.

Заседание суда состоялось 14 апреля, отмечается в сообщении. В нем же приводится комментарий представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы*" Ярослава Сивульского. "В России преступник может получить даже меньший срок за убийство или изнасилование. Чиновники, призванные обеспечивать правосудие, ставят безобидные разговоры о Библии в один ряд с ужасными преступлениями", - сказал Сивульский.

Анна Сафронова - 56-летняя вдова, она ухаживала за пожилой матерью, а финансированием экстремизма следствие сочло то, что Сафронова помогала собирать добровольные пожертвования для общих нужд верующих: например на оплату программы ZOOM, видеокамер и микрофонов для общения с единоверцами. Судья Трусовского райсуда, приговорив ее к шести годам колонии, назначил наказание, на котором настаивал прокурор, говорится в публикации, размещенной на том же сайте 26 января, на следующий день после приговора Сафроновой.

"Обученная по Библии совесть не позволяет мне причинять вред государству и людям, живущим в нем. С экстремизмом я не имею ничего общего. Меня фактически обвиняют в том, что я верю в Бога Иегову, молюсь ему, разговариваю с другими о Библии и остаюсь Свидетелем Иеговы*, то есть пользуюсь правом, гарантированным статьей 28 Конституции", - приводятся в публикации слова Анны Сафроновой, сказанные в последнем слове на заседании Трусовского райсуда.

Каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания, включая право исповедовать индивидуально или совместно с другими любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные и иные убеждения и действовать в соответствии с ними, говорится в статье 28 Конституции России.

Информация о производстве по уголовным делам на сайте Астраханского облсуда, по состоянию на 14.50 мск, недоступна. "Информация временно недоступна. Приносим свои извинения. Попробуйте обратиться позже или обратитесь непосредственно в суд", - говорится в сообщении на сайте.

Отметим, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, и для трех Свидетелей Иеговы* в Нефтекумске прокурор запросил длительные сроки лишения свободы, сообщили 14 апреля "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и Ярослав Сивульский.

С уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы* в СКФО и ЮФО. При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование.

Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский. "Такие истории вселяют оптимизм и, в том числе, побуждают не опускать руки, бороться до конца. В этом случае показательна позиция верующих – даже когда выносятся "мягкие" приговоры, связанные со штрафом или условным наказанием - они всегда их обжалуют до конца, вплоть до Европейского суда по правам человека. Это серьезное вмешательство в жизнь человека, который не совершал никакого реального преступления. Вера в Бога — это не преступление", - сказал он.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.