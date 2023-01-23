Оставлен в силе приговор гуковским Свидетелям Иеговы*

23 января 2023, 14:10

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Апелляционная инстанция не удовлетворила жалобу на приговор шести Свидетелям Иеговы* из Гуково, осужденным на длительные сроки лишения свободы по обвинению в экстремизме.

Как писал "Кавказский узел", 19 сентября 2022 года Гуковский горсуд приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима.

Все шестеро были обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), предусматривающей до 10 лет лишения свободы. Суд пришел к выводу, что верующие с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*. Обвиняемые полностью отрицали вину и не признали ее в суде.

Коллегия судей Ростовского облсуда оставила без изменений приговор шестерым Свидетелям Иеговы* из Гуково, посчитав, что верующие причастны к организации деятельности экстремистской организации, сообщила сегодня "Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы"*.

"Они не признали своей вины и подали апелляцию на приговор, заявив, что он был вынесен с многочисленными нарушениями законодательства, а выводы, изложенные в нем, противоречат фактам. Поскольку апелляционный суд отказался принять во внимание аргументы верующих, они будут защищать свое доброе имя в вышестоящих инстанциях", - говорится в сообщении, направленном "Кавказскому узлу".

К январю 2023 года все шестеро провели в СИЗО уже по два года и пять месяцев. "За это время они столкнулись с разными трудностями, в том числе с содержанием в переполненных камерах", - отмечается в сообщении.

Заседание по делу шестерых подсудимых состоялось 19 января, говорится в карточке дела на сайте Ростовского облсуда. "Судебный акт оставлен без изменения", - указано в графе "Результат". Текст апелляционного определения, по состоянию на 14.09 мск, в карточке дела не опубликован.

Напомним, Свидетелей Иеговы* подвергают уголовному преследованию и в других регионах юга России. В октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, сообщили 14 апреля 2022 года "Кавказскому узлу" защитник верующих в Нефтекумске и представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы Ярослав Сивульский.

При этом в октябре 2020 года в Кабардино-Балкарии суд оправдал местного Свидетеля Иеговы* Юрия Залипаева, обвиненного в призывах к экстремизму. В сентябре 2021 года Верховный суд республики назначил ему 500 тысяч рублей компенсации, а прокурор извинился перед верующим за уголовное преследование. Оправдательные приговоры Свидетелям Иеговы* – редкое явление в российской судебной системе, прокомментировал тогда решение суда Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.