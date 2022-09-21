Гуковские Свидетели Иеговы* приговорены к длительным срокам в колонии

21 сентября 2022, 14:23

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Суд в Гуково приговорил шестерых Свидетелей Иеговы* к лишению свободы на сроки от шести с половиной до семи лет, признав их организаторами ячейки экстремистской организации.

Как писал "Кавказский узел", 9 августа стало известно, что прокурор потребовал приговорить к восьми годам лишения свободы пятерых Свидетелей Иеговы* из Гуково – Алексея Дядькина, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова. Для шестого обвиняемого, Алексея Горелого, обвинитель запросил 7,5 года колонии. Все шестеро обвинены по части 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), предусматривающей до 10 лет лишения свободы.

Верующие обвинялись в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года организовали в Гуково деятельность местной религиозной организации "Свидетелей Иеговы"*. Обвиняемые полностью отрицали вину.

Гуковский горсуд приговорил Алексея Горелого и Олега Шидловского к 6,5 года колонии, а Никиту Моисеева, Алексея Дядькина, Владимира Попова и Евгения Разумова - к семи годам колонии общего режима, сообщила сегодня "Европейская ассоциация Свидетелей Иеговы".

"Суд посчитал преступлением проведение мирных богослужебных встреч, молитвы и исполнение религиозных песен", - говорится в сообщении, направленном "Кавказскому узлу".

По данным ассоциации, в Ростовской области преследованию уголовному преследованию подверглись уже 18 "Свидетелей Иеговы"*, девять из которых были приговорены к различным срокам лишения свободы, отмечается в сообщении.

Заседание состоялось 19 сентября, говорится в публикации, размещенной вечером 20 сентября на сайте Гуковского горсуда. "В ходе судебного разбирательства подсудимые вину не признали. […] Приговор не вступил в законную силу", - сообщила пресс-служба суда.

Напомним, в октябре 2021 года пленум Верховного суда России постановил, что индивидуальное или совместное исповедование религии, богослужения и другие религиозные обряды и церемонии сами по себе не должны считаться деятельностью экстремистской организации, если не содержат признаков экстремизма. Однако на практике гособвинители игнорируют это решение, указали в апреле адвокат Денис Владимиров и представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы" Ярослав Сивульский.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?". Последствия этого запрета "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.