Прокурор потребовал длительные сроки для шестерых ростовских Свидетелей Иеговы*

09 августа 2022, 13:13

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Обвинение попросило суд приговорить к срокам от семи с половиной до восьми лет заключения Свидетелей Иеговы* из Ростовской области Алексея Дядькина, Алексея Горелого, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа 2020 года в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были заключены под стражу. Вслед за ними был задержан и арестован Алексей Дядькин после того, как сам явился на допрос к следователю. Верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* – Гуково". Вину они полностью отрицают, срок их ареста неоднократно продлевался.

Во время суда в Ростовской области прокурор потребовал приговорить к восьми годам лишения свободы пятерых Свидетелей Иеговы* – Алексея Дядькина, Евгения Разумова, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Владимира Попова.

Шестого обвиняемого, Алексея Горелого, обвинение попросило приговорить к семи с половиной годам заключения. Всем шестерым вменяется часть 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации"), информировало сегодня "ОВД Инфо"**.

Кроме того, обвинение запросило у суда для всех подсудимых один год ограничения свободы и запрет им участвовать в общественных объединениях в течение семи лет.

Часть 1 статьи 282.2 УК РФ ("Организация деятельности экстремистской организации") предусматривает до 10 лет лишения свободы.

Напомним, родные ростовских Свидетелей Иеговы* жаловались на отсутствие свиданий с ними. "Целый год мы в разлуке с мужем, это очень долго, мы никогда не расставались на такой длительный период. Это сказалось и на материальном состоянии нашей семьи, и на эмоциональном. Ребенок очень скучает и переживает, что папы нет, в первый класс он пошел без папы", – рассказала ранее корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алексея Горелого Инна.

"Свиданий не было. Письма мужу доходят с перебоями", – рассказала также ранее корреспонденту "Кавказского узла" супруга Евгения Разумова Наталья. По ее словам, муж являлся основным кормильцем семьи.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

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Последствия запрета в России организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* 396 российских организаций Свидетелей Иеговы признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

** включено Минюстом России в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.