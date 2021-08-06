Продлен арест четырем Свидетелям Иеговы* из Ростовской области

06 августа 2021, 01:05

Ростовский областной суд оставил под стражей на три месяца Свидетелей Иеговы* Алексея Горелого, Никиту Моисеева, Олега Шидловского и Евгения Разумова, обвиняемых в экстремизме. Следствие завершено, а содержание в СИЗО затягивает ознакомление обвиняемых с делом, указали адвокаты.

Как писал "Кавказский узел", в апреле суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей шестерых Свидетелей Иеговы* из Ростовской области, обвиняемых в экстремизме.

7 августа 2020 года в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были заключены под стражу. Вслед за ними был задержан и арестован Алексей Дядькин после того, как сам явился на допрос к следователю. Верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* — Гуково". Вину они полностью отрицают.

Ростовский областной суд сегодня рассмотрел ходатайство следствия о продлении ареста четверым Свидетелям Иеговы*, проходящим по одному делу, передал корреспондент "Кавказского узла".

Поддержать обвиняемых пришли около десяти человек – их супруги, родственники и соверующие, однако в зал заседаний их не пустили, так как накануне вечером были введены ограничения и посетителям теперь необходимо предъявлять сертификат о прививках от коронавируса, перенесенном заболевании, либо отрицательный ПЦР-тест.

Заседания проходили с небольшим интервалом.

Алексей Горелый рассказал в суде, что родился 27 августа 1980 в Рязанской области, жил в Ростове-на-Дону, женат, у него есть восьмилетний сын, до ареста работал главным бухгалтером в одной из компаний. В начале заседания он попросил «обеспечить право на уважение чести и достоинства» и во время заседания сидеть рядом с защитником, а не в клетке- "аквариуме", однако суд отказал обвиняемому.

Судья согласился приобщить к делу благодарственное письмо «за добросовестный труд в налоговых органах Ростовской области», выданное Горелому когда тот работал налоговым инспектором, положительную характеристику от соседей, почетную грамоту с места работы и письмо от председателя «Комитета за гражданские права» Андрея Бабушкина с рекомендацией следствию изменить Горелому меру пресечения на домашний арест.

Следователь Виталий Пятицкий сообщил, что шесть обвиняемых недавно начали знакомиться с материалами дела, и в настоящее время Горелый ознакомился только с одним томом, а всего в деле более 25 томов. Горелый обвиняется в тяжком преступлении и "может скрыться от суда, продолжать заниматься преступной деятельностью, угрожать свидетелям, либо уничтожить доказательства", заявил следователь. Он попросил продлить ему арест на три месяца, до 7 ноября.

Пятицкий также пояснил, что помимо томов в деле имеются 30 дисков «с записями от одного часа и более» и вещественные доказательства. Горелый знакомится с ними один день в неделю, «так как к ответственности привлекается шесть лиц, в СИЗО зайти достаточно сложно, пятница - санитарный день, а в выходные работа приостановлена», сказал следователь.

Сотрудник прокуратуры назвал ходатайство следователя «законным и обоснованным», добавив, что Горелый «посягнул на безопасность Российской Федерации», а его деятельность «была связана с возобновлением деятельности запрещенной организации, которая действует в том числе за пределами России».

Адвокат Горелого Татьяна Красникова заявила, что не согласна с требованием следствия. Она отметила, что все свидетели уже допрошены и на их показания обвиняемый уже не повлияет, а его возможность скрыться никак не подтверждена. «Тяжесть обвинения не может сама по себе являться основанием для продления меры пресечения», - сказала адвокат, попросив перевести Горелого под домашний арест.

Сам обвиняемый заявил, что «его убеждения не могут позволить ему заниматься экстремистской деятельностью». «Давление на свидетелей я оказать не могу, - это противоречит моим убеждениям, из-за которых я нахожусь здесь. Ознакомление проходит очень медленно из-за условий СИЗО — за месяц вызывали всего четыре раза, из которых два - по 12 минут. Я просил знакомить (с делом) чаще, так как заинтересован в передаче дела в суд и защите своих прав. Я все время проживал в Ростове-на-Дону и не скрылся, даже когда меня привезли в изолятор временного содержания без наручников и оставили ждать на улице», - высказался Горелый.

Он добавил, что его супруга не может устроиться на работу на полный день из-за ребенка и престарелой матери. «Сына я воспитывал, читал ему добрые сказки, водил на различные курсы. Я нуждаюсь в лечении - перед арестом была запланирована хирургическая операция, у меня периодически болит правый бок, я мучаюсь, а в СИЗО тяжело соблюдать диету», - сказал обвиняемый.

Тем не менее, судья продлил Алексею Горелому арест до 6 ноября.

Никита Моисеев рассказал в суде, что родился 26 марта 1990 года в станице Динской Краснодарского края, жил в Каменске-Шахтинском Ростовской области, женат, ранее судим не был.

Пятицкий попросил оставить Моисеева под стражей, приведя те же доводы, что и ходатайстве о продлении ареста Горелого. Следователь добавил, что статья, которая вменяется Моисееву, «предполагает лишение свободы на длительный срок, а дело представляет особую сложность». Как и Горелый, Моисеев ознакомился только с одним томом, сообщил следователь. По словам следователя, Моисеев «в данной организации являлся старейшиной, был знаком с другими обвиняемыми, между собой участники общались посредством Skype, а часть собранных пожертвований направлялась "в центр"». Он попросил оставить Моисеева под арестом до 7 ноября.

Прокурор поддержал следователя, указав, что «практика расследования таких дел является малочисленной и уникальной». Он добавил, что участники организации «собирали денежные средства, часть которых передавали в неустановленное следствием место».

Адвокат Моисеева Роман Какасьев назвал просьбу следствия «незаконной и необоснованной». «Непонятно, в чем выражается преступная деятельность [...] Подменяются понятия, и мирная деятельность в рамках незапрещенных религиозных групп представлена как деятельность ликвидированной местной религиозной организации», - сказал он.

Какасьев добавил, что само вероисповедание Свидетелей Иеговы* не запрещено Верховным судом, а Моисеев не сможет уничтожить доказательства, поскольку они уже собраны. Он попросил перевести подзащитного под домашний арест.

Моисеев пояснил, что по образованию он электрик и занимался ремонтом стиральных машин, холодильников и сплит-систем. «Мои убеждения основаны на Библии, и не позволяют как-либо противодействовать следствию», - сказал обвиняемый. Арест Моисеева также был продлен до 6 ноября.

Олег Шидловский рассказал, что родился 25 февраля 1969 года в поселке Восточно-Горняцкий Ростовской области, жил в Гуково, имеет высшее образование, женат, перед арестом работал учителем физкультуры в школе-интернате, у него есть несовершеннолетняя дочь.

Следователь попросил продлить арест Шидловского до 7 ноября. По его словам, обвиняемый ознакомился только с одним томом дела, а также «был знаком с другими обвиняемыми и свидетелями, занимал наивысшую должность в иерархии организации», а все обвиняемые «пользовались интернет-ресурсами, расположенными за пределами Российской Федерации». Прокурор высказался в поддержку позиции следователя.

Документов, подтверждающих планы Шидловского скрыться, в деле нет, и «все доводы основаны лишь на предположениях», сказала корреспонденту "Кавказского узла" адвокат Татьяна Красникова. Находясь под домашним арестом, Шидловский мог бы ежедневно знакомиться с делом. Обвиняемый, по словам адвоката, 20 лет проработал в школе, имеет множество благодарственных писем, содержал жену с инвалидностью и дочь, его пожилые родители нуждаются в материальной и физической поддержке.

«Находясь здесь, я не могу поддержать свою семью, это нарушение моих семейных прав. Я не совершал ничего из того, что обо мне говорят. Я 30 лет являюсь Свидетелем Иеговы* и не совершал ни одного нарушения, экстремизм противоречит моим убеждениям и как верующего, и как педагога», - высказался обвиняемый. Он также добавил, что перенес операцию на глазах и в изоляторе его зрение «на порядок ухудшилось», кроме того, «прогрессирует гипертония, несмотря на прием лекарств».

В итоге судья продлил арест Шидловскому до 6 ноября. До этой же даты был продлен арест и 41-летнему жителю Гуково Евгению Разумову.

Ходатайство следователя о продлении меры пресечения Владимиру Попову будет рассмотрено 9 августа, документов о продлении ареста Алексею Дядькину пока не поступало, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» сотрудник пресс-службы Ростовского облсуда.

Решение о продлении ареста обвиняемым будет обжаловано, сообщили корреспонденту «Кавказского узла» адвокаты обвиняемых.

Родные пожаловались на отсутствие свиданий с подсудимыми из-за карантина

Следователи могут успеть передать дело в суд до 6 ноября, предположил адвокат Моисеева Роман Какасьев. «Думаю, что они (следователи) сейчас свои действия активизируют. Надо, чтобы к каждому обвиняемому следователь ходил каждый день, тогда это реально. Следователю надо за 28 дней направить дело прокурору, чтобы суд успел продлить меру пресечения для судебного следствия. Прокурор должен утвердить обвинительное заключение, суду еще надо время, чтобы принять дело к производству, судье выйти в процесс и уведомить всех участников. То есть, фактически за два месяца надо ознакомить с делом всех шестерых обвиняемых. Это задача сложная» - сказал он корреспонденту «Кавказского узла». Дело будет рассматривать Гуковский городской суд Ростовской области, уточнил он.

До 6 ноября ознакомление с делом шестерых обвиняемых не завершится, считает адвокат Татьяна Красникова. «За три месяца ознакомить всех не успеют. Как можно было услышать на сегодняшнем заседании, ознакомление происходит только четыре дня в неделю» - указала она.

«Целый год мы в разлуке с мужем, это очень долго, мы никогда не расставались на такой длительный период. Это сказалось и на материальном состоянии нашей семьи, и на эмоциональном. Ребенок очень скучает и переживает, что папы нет, в первый класс он пошел без папы, не хотелось бы, чтоб и во второй класс он прошел без папы. Конечно, мы надеемся, что что-то изменится, возможно, изменят меру пресечения. Свидания следователь нам разрешил, но их не было из-за карантина в СИЗО. Вроде теперь бы их все-таки разрешили, очень надеемся попасть. Еще разрешили телефонные звонки, но в самом СИЗО очень долгое оформление звонков, все никак не можем дождаться. Письма сейчас стали доходить, раньше они не приходили», - рассказала супруга корреспонденту "Кавказского узла" супруга Алексея Горелого Инна.

Супруга Никиты Моисеева София рассказала, что ей отказывали в свиданиях с супругом из-за того, что Моисеев не стал сотрудничать со следствием. "Свидание разрешили только в последний месяц, но пока попасть не получилось, поскольку в СИЗО был карантин и не пускали вообще. Разрешили также позвонить, написано заявление, но пока не получается решить вопрос. Мы не можем проверить тот факт, отдают ли ему все письма. Какие-то отдают, какие-то нет. С чем это связано, непонятно [...] Страдает муж, он ни в чем не виноват, и это подтверждают все экспертизы", сказала она корреспонденту "Кавказского узла". Она отметила, что эмоционально ей очень тяжело. "Безысходность от того, что ты не можешь добиться справедливости от людей, которые призваны вершить правосудие", - сказала София.

"Свиданий не было, сейчас вроде бы говорят, что разрешат. Письма мужу доходят с перебоями", - рассказала корреспонденту "Кавказского узла" супруга Евгения Разумова Наталья. По ее словам, муж являлся основным кормильцем семьи. "Стараюсь справляться сама, несмотря на ограничения по здоровью", - пояснила она.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 52 Свидетеля Иеговы на юге России, 22 — в СКФО и 30 — в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы – экстремисты или жертвы беззакония?" Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.