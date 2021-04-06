06 апреля 2021, 19:03

Продлен арест шестерым Свидетелям Иеговы* из Ростовской области

Суд в Ростове-на-Дону оставил под стражей до 6 июня шестерых Свидетелей Иеговы* из Ростовской области, обвиняемых в экстремизме.

Как сообщал "Кавказский узел", 7 августа в Ростовской области было заведено уголовное дело об экстремизме в отношении шести Свидетелей Иеговы*. Алексей Горелый, Евгений Разумов, Никита Моисеев, Олег Шидловский и Владимир Попов были заключены под стражу. Вслед за ними был задержан и арестован Алексей Дядькин после того, как сам явился на допрос к следователю. В феврале суд в Ростове-на-Дону продлил арест до 7 апреля всем шестерым фигурантам дела.

Ленинский районный суд Ростова-на-Дону продлил сроки содержания под стражей Алексею Горелому, Алексею Дядькину, Владимиру Попову, Евгению Разумову, Никите Моисееву и Олегу Шидловскому до 6 июня включительно, сообщил сегодня корреспонденту "Кавказского узла" сотрудник суда. 

Комментариев от обвиняемых и их представителей относительно решения суда не поступало.

Напомним, арестованные верующие обвиняются в том, что с 17 июля 2017 года по 8 августа 2020 года "организовали в Ростовской области деятельность местной религиозной организации "Свидетели Иеговы* — Гуково". Вину они полностью отрицают.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность. С тех пор как минимум 52 Свидетеля Иеговы на юге России, 22 — в СКФО и 30 — в ЮФО, столкнулись с уголовным преследованием, отмечается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Свидетели Иеговы – экстремисты или жертвы беззакония?" Последствия удовлетворения Верховным судом России иска Минюста о запрете в стране организаций Свидетелей Иеговы* "Кавказский узел" освещает на странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

* – 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в России запрещена по решению суда.

Примечание:

"Свидетель Иеговы* приговорен к трем годам колонии на Кубани", "Ростовский суд отказался оправдать Свидетеля Иеговы* Байбака", "Свидетель Иеговы* Людмила Пономаренко отвергла обвинения в экстремизме".

Автор: Константин Волгин; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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