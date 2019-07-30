Имущество Свидетелей Иеговы* в Нарткале изъято государством

30 июля 2019, 20:41

Суд аннулировал договор о передаче участка земли с молитвенным домом Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии их испанским единоверцам, имущество обращено в собственность государства.

Как писал "Кавказский узел", 20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требования Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций. Имущество организаций суд постановил конфисковать в пользу государства. 7 июня Свидетели Иеговы* сообщили о поджоге здания в Прохладном, где до запрета религиозной организации проводились богослужения. Поджог стал результатом информационной кампании, развернутой официозными медиа, считает представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Нарткалинская община Свидетелей Иеговы* в 2017 году в по договору пожертвования передала конфессии христианских Свидетелей Иеговы* в Испании молитвенный дом площадью 408, 3 квадратных метров и земельный участок площадью 1039 кв.м., сообщила прокуратура. 10 июля этого года ведомству удалось добиться в Урванском районном суде признания незаконности этого договора. Такое же решение по делу принял и Верховный суд России, вердикт вступил в силу, сообщила сегодня на своем сайте прокуратура Кабардино-Балкарии.

На сайте Свидетелей Иеговы* в России по состоянию на 20.33 мск 30 июля нет комментариев относительно этого решения суда.

Напомним, что с 16 июля 2018 года в республике проходит процесс по делу Юрия Залипаева, который обвиняется в призывах к экстремистской деятельности. 20 июля этого года суд привлек к экспертизе высказываний Залипаева московского религиоведа.