Зал Свидетелей Иеговы* в Кабардино-Балкарии подожжен на фоне преследования верующих

07 июня 2019, 04:55

Свидетели Иеговы* сообщили о поджоге здания в Прохладном, где до запрета религиозной организации проводились богослужения. Поджог стал результатом информационной кампании, развернутой официозными медиа, считает представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский.

Здание Зала царства Свидетелей Иеговы* в Прохладном, построенное силами местных верующих, перестали использовать после запрета деятельности организаций в России. Поджог произошел вечером 2 июня, информация об этом стала известна 6 июня.

Здание серьезно пострадало. Когда возгорание было потушено, пожарные определили три источника возгорания. "Камера видеонаблюдения предварительно была приведена в негодность. Полиция прибыла на место происшествия, провела осмотр с понятыми, был составлен протокол", - говорится в сообщении на сайте, посвященном преследованиям Свидетелей Иеговы* в России.

Свидетель Иеговы* из Прохладного Аркадий Акопян ранее был осужден по статье об экстремизме. 1 марта 2019 года Верховный суд Кабардино-Балкарии прекратил дело Акопяна в связи с частичной декриминализацией этой статьи.

Здание в Прохладном, предназначавшееся для собраний Свидетелей Иеговы* юридически принадлежит шведской религиозной организации. После запрета всех организаций Свидетелей Иеговы* в России здание не конфисковали, однако верующие перестали собираться в нем и оно пустовало, рассказал представитель Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы* Ярослав Сивульский корреспонденту "Кавказского узла".

«После решения о запрете организаций все богослужения по всей стране были прекращены», - пояснил он. По данным Сивульского, местные верующие продолжали следить за состоянием здания и его территории - они проводили субботники и уборки, "чтобы не было нареканий со стороны властей или со стороны соседей".

Примерно за шесть месяцев до поджога неизвестные украли из здания отопительный котел. «Естественно, из-за этого здание было уже не в рабочем состоянии, а сейчас его еще и подожгли. Это акт вандализма», - считает Сивульский.

Информации о ходе расследования поджога у Сивульского нет, но ранее на подобные случаи правоохранительные органы не реагировали должным образом, отметил он. «Судя по опыту других аналогичных случаев вандализма, у полиции абсолютно отсутствует воля и желание что-либо по таким делам предпринимать. А таких случаев была масса еще до запрета организаций Свидетелей Иеговы*, - и тогда полиция мягко говоря нейтрально относилась к вандализму в отношении зданий религиозного назначения Свидетелей Иеговы*. Никого никогда не привлекли к ответственности», - посетовал Сивульский.

Он считает поджог результатом информационной кампании, развернутой официозными медиа против Свидетелей Иеговы*. «В них Свидетелей Иеговы* представляют исключительно отрицательно, как экстремистов. Многие люди не знают, кто такие Свидетели Иеговы*, и верят пропаганде, их негативные чувства выливаются порой в такого рода действия. Я вспоминаю инцидент, который произошел буквально на следующий день после запрета судом Управленческого центра Свидетелей Иеговы* - группа людей подошла рано утром к залу конгрессов Свидетелей Иеговы* в Санкт-Петербурге и забросала его камнями. Такие же инциденты были и в других регионах», - рассказал Сивульский..

20 апреля 2017 года Верховный суд России удовлетворил требование Минюста о ликвидации всех российских организаций Свидетелей Иеговы* как экстремистских, а 16 августа "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и все его местные филиалы были внесены в перечень запрещенных организаций, говорится в справке "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?", опубликованной в "Справочнике" "Кавказского узла".

До запрета религиозных организаций в Прохладном не было никаких противоречий между Свидетелями Иеговы* и другими местными жителями, отметил он. «Я не помню историю дома для богослужений, но Свидетели Иеговы* живут там давно, еще в советские времена там имелась община. Не было межконфессиональных противоречий - местные жители Свидетелей Иеговы* давно знают и относятся к ним довольно хорошо», - заявил Ярослав Сивульский.

Поджог религиозного здания, если речь идет о православной церкви или мечети, обычно квалифицируется как вандализм по мотиву религиозной ненависти (часть 2 статьи 214 УК России), отметил директор информационно-аналитического центра "Сова" Александр Верховский.

«Под эту статью попадают поджоги или другие действия типа битья стекол в окнах», - пояснил он корреспонденту "Кавказского узла".

В связи с поджогом здания в Прохладном правоохранительные органы вряд ли будут доказывать мотив религиозной ненависти к Свидетелям Иеговы*, поскольку верующие уже не пользуются этим зданием, считает он. В случае нападения на верующего человека мотив религиозной ненависти доказать легче, чем в случае вандализма. «Это такое узкое юридически место: одной стороны запрещены организации Свидетелей Иеговы*, с другой стороны их религия не запрещена», - отметил Верховский.

Существует и более строгая статья, хулиганство по мотивам ненависти, но поджог под её действие не подпадает, добавил он. «Главная трудность возникает с доказыванием мотива преступления, если только рядом где-нибудь на заборе поджигатель не написал что-то вроде «Долой Свидетелей Иеговы*». Доказывать мотив невозможно, не поймав того, кто совершил деяние», - подчеркнул Верховский.

Материалы о событиях, связанных с иском Минюста о ликвидации "Управленческого центра Свидетелей Иеговы в России"*, "Кавказский узел" размещает на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".