Свидетели Иеговы* из Георгиевска обжаловали приговор

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Виктор Зимовский и супруги Гезик из Георгиевска, осужденные за причастность к Свидетелям Иеговы*, обжаловали приговоры.

Как писал "Кавказский узел", 14 ноября суд приговорил жителя Георгиевска Виктора Зимовского к шести годам и двум месяцам колонии, признав его организатором экстремистской ячейки и сбора денег на финансирование петербургского центра Свидетелей Иеговы*. Супруги Анатолий и Ирина Гезик, в чьем доме проходили собрания верующих, приговорены к принудительным работам и условному лишению свободы соответственно, сообщил Следком.

Виктор Зимовский был арестован 23 января 2020 года, несмотря на то, что имеет инвалидность и перенес операцию на сердце, а его жена на тот момент была беременна третьим ребенком. 23 марта 2020 года Ставропольский краевой суд согласился перевести Виктора Зимовского под домашний арест, указав на бездействие следователя, который на протяжении более чем месяца не обеспечил медосвидетельствования Зимовского.

Представитель "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"* Ярослав Сивульский рассказал 28 ноября корреспонденту "Кавказского узла", что жительница Георгиевска Ирина Гезик были признана виновной в склонении и участии в экстремистской организации (части 2 и части 1.1 статьи 282.2 УК РФ) и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего статье (статья 156 УК РФ). По первому обвинению ей назначено наказание в два года с ограничением свободы сроком на шесть месяцев, с лишением права размещать материалы в интернете сроком на два года; по второму обвинению – четыре года с ограничением свободы сроком на 10 месяцев; по статье 156 УК РФ – исправительные работы год с удержанием 10% из заработной платы в доход государства. "[Гезик] освобождена от наказания, назначенного по статье 156 УК РФ <...> в связи с истечением сроков давности уголовного преследования", - рассказал Сивульский.

Он отметил, что по совокупности двух других обвинений Гезик назначено четыре года и два месяца условно с испытательным сроком в три года, с лишением права размещать материалы в интернете сроком на два года, с ограничением свободы сроком на год.

Супруг Ирины Анатолий Гезик, по словам представителя "Европейской ассоциации Свидетелей Иеговы"*, признан виновным по тем же статьям с аналогичным наказанием. "Лишение свободы заменено принудительными работами. <....> он освобожден от наказания, назначенного по статье 156 УК РФ <...> связи с истечением сроков давности уголовного преследования», - сказал Сивульский.

По совокупности двух других обвинений Анатолию Гезику назначено наказание в виде принудительных работ сроком 4 года и 2 месяца с лишением права заниматься деятельностью в интернете сроком на 2 года и с ограничением свободы сроком на 1 год. Из заработной платы осужденного в доход государства будет изыматься 10% дохода.

Приговор уже обжалован всеми тремя осужденными, сообщил Сивульский, однако даты рассмотрения жалоб пока неизвестны.

Обвинение Анатолия и Ирины Гезик в неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (статья 156 УК РФ) строилось на юношеских противоречиях детей с родителями. При этом на момент судебного разбирательства дочери Гезиков были уже совершеннолетними.

Верховный суд России 20 апреля 2017 года по иску Минюста признал экстремистскими организациями "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России"* и 395 его филиалов, запретив их деятельность, говорится в справке "Кавказского узла" "Свидетели Иеговы* – экстремисты или жертвы беззакония?".

В СКФО и ЮФО с уголовным преследованием столкнулись десятки Свидетелей Иеговы*. Материалы об этом "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Минюст против Свидетелей Иеговы*".

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* 396 организаций Свидетелей Иеговы в России признаны экстремистскими, их деятельность в стране запрещена судом.

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.